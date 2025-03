VUČIĆ O RATU U UKRAJINI: Bog blagoslovio Trampa ako uspe da reši taj sukob

PREDSEDNK Srbije Aleksandar Vučić govorio je tokom razgovora sa Trampom Mlađim o susretu između Zelenskog i predsednika Donalda Trampa u Beloj kući.

Vučić kaže i da ne bi voleo da je u Trampovoj poziciji, kada je situacija u Ukrajini u pitanju.

- Znam koliko je to komplikovano. Neko mora da počne da gubi na veoma jasan način kako bismo došli do mira. Bog blagoslovio Trampa ako uspe da reši taj sukob. To nije bio samo sukob Rusije i Ukrajine, ali pola sveta je učestvovalo u tom sukobu. Mnogi u Evropi su rekli da ne smeju da izgube taj rat, to isto kaže Putin, to isto kaže Zelenski. Onda neka naprave mir. Na kraju će svi proglasiti pobedu i osećati se pobednički, a niko neće biti pravi pobednik - rekao je predsednik Srbije.