"U MINISTARSTVO DOŠAO SAV KRVAV, NAOČARE MU BILE POLOMLJENE" Dačić o napadu na Selakovića: Nije bilo svađe u saobraćaju, on ni nema vozačku

MINISTAR kulture Nikola Selaković sinoć je fizički napadnut na ulici u beogradskom naselju Crveni Krst. Napad je oštro osudio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ističući da je napad politički motivisan.

Dačić je izneo je detalje u vezi sa napadom, ističući da je incident politički motivisan kao i da policija trenutno radi na identifikaciji napadača i da se očekuje da će uskoro biti priveden pravdi.

- U ministarstvo je došao sav krvav, naočare su mu bile slomljene. Napadač je nepoznat muškarac za Nikolu Selakovića. To je jedina istina. Neko ga je napao na ulici. Nije bilo nikakve svađe u saobraćaju, to je i sam Nikola izjavio, on ni nema vozačku dozvolu - rekao je Dačić gostujući na Prva TV i dodao:

- Neko ga je napao zbog političkih razloga. To lice mu se obratilo sa uvredama i pretnjama na političkoj osnovi - rekao je Dačić.

Policija trenutno pregleda snimke sa kamera kako bi identifikovala napadača.

- Taj konkretno ugao nije usnimljen, ali su prilazi pokriveni video nadzorom. Radi se na identifikaciji napadača, očekujemo da će uskoro biti priveden - kazao je Dačić.

"Sukob je bio pripremljen"

Govoreći o sukobu studenata u Pionirskom parku, Dačić je naveo da je on pokazatelj da ''niko od njih ne želi mir'' i da je taj sukob bio organizovan.

Ovo što se sinoć desilo je pokazatelj da tu niko ne želi mir i red. Taj sukob je bio pripremljen jer je nemoguće da prvo 1.000 ljudi dođe ispred RTS, pa nakon toga do Pionirskog parka - ocenio je Dačić, dodavši da policija u ovakvim situacijama reaguje adekvatno, i kazao da "policija privodi i zbog verbalnog nasilja, ne samo do fizičkog".

Selaković: "Počinilac rekao da će nas iz SNS da nabije na kolac"

Selaković je napadnut na ulici u naselju Crveni Krst u Beogradu sinoć oko 21:30.

Kako je ministar ispričao gostujući na RTS-u, išao je u posetu roditeljima koji žive u tom naselju kada je do napada došlo.

- Nepoznato lice me je napalo sa leđa, išao sam od svog stana da posetim roditelje, u 25 do 10 uveče - rekao je Selaković.

Dodao je da je to lice psovalo i da je počinilac rekao da će "nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS".

Selaković je rekao da je to lice prišlo s leđa.

- Kada sam hteo da razgovaram s njim udario me je i pobegao. Udario me je u predelu glave - kaže Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice.