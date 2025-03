PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratića se javnosti iz Predsedništva Srbije.

- Pre desetak dana sam jasno najavio šta nam sledi. Rekao sam da postoji pad brojeva za one koji blokiraju Srbiju i da su ljudi sada to razumeli, da podrška tim skupovima koje organizuje opozicija opada i da će ići u radikalizaciju. Potpuno je logično. Oni moraju da obave svoj posao i prema onima spolja koji su uložili ogroman novac za rušenje suverene vlasti, do toga da moraju da ispunjavaju naloge Dragana Šolaka koji je pod zaštitom dela stranih obaveštajnih agencija - rekao je Vučić.

Podseća na nemile scene nasilja koje je opozicija organizovala u Skupštini Srbije naročito nad poslanicama, kao i napade pred Skupštinom grada.

- Doveli su nas u situaciju da sve to postane normalno jer oni moraju da pokušaju da obave svoj prljavi posao. Šta su radili 4 meseca ako to ne uspeju? To je bilo sve uvertira za ovo što se večeras dogodilo - naveo je predsednik.

- Ovo što se večeras dogodilo nisam u svom životu doživeo. Država Srbija nije intervenisala nijednog trenutka. Nijedan skup nije zakonit, nikada nisu ništa prijavili policiji. Sve smo puštali jer je to lekovito i dobro za našu demokratiju - kaže on i navodi da je država uvek intervenisala kad god bi neko bio ugrožen.

Podseća i na jezivo nasilje koje je novinarka Branka Lazić preživela pred Skupštinom grada, kao i na jezive uvrede na njen račun na društvenim mrežama.

- Ona može da bude meta jer ona ne misli kao oni. Došli smo u opasnu situaciju gde smete da mislite samo onako kako misle blokaderi. I pritom ne mislim na studente, oni su se i večeras pristojnije ponašali. Ova deca su uredno prijavila svoj skup. Ovo su studenti koji žele da uče. Smeta vam 535 ljudi? Lagali ste danima kako su oni tu mene da štite. Sad ste doveli do toga da će tih ljudi da bude hiljade. Da niste u stanju da na jedmom mestu trpite ljude koji nikome ne smetaju, nigde saobraćaj ne zaustavljaju, amo žele da uče - navodi Vučić.

- Kada su svi ismevali decu studente ispred ETF-a zbog performanska, bio sam jedini ko je stao na njihovu stranu. Štitio sam one koji su bili protiv mene. Ovo večeras, ne znam koliko je protiv koliko za, ali znam da nisam saglasan najmanje sa jednim zahtevom studenata koji žele da uče. Da napadnete tu decu, jer ne možete da podnesete da neko ima drugačiji stav i mišljenje? To je toliko skandalozno da reči nemam. Puštali smo sve. Znamo mi da neodgovorni političari planiraju nemire 15. marta i da će do tada još ovakviih stvari da bude. Jer su nervozni, znaju da su izgubili sve i da obojena revolucija ne može da prođe u Srbiji - navodi predsednik.

Ističe da uvek ima dovoljno snage jer nije važno koliko živiš, već šta si za života uradio za narod i državu.

- Znam da im je obojena revolucija gotova. Imaju samo jedno rešenje, a to je zločin svakako. I ubiti takvog predsednika o kojem sve najgore govore je zločin. Drugo rešenje oni nemaju i da pobede ne mogu. Nasilnici i siledžije nikada neće da pobede. I večeras stvari držimo pod kontrolom. Deca su na sigurnom, da znaju njihovi roditelji. I opet nismo hteli da intervenišemo i da hapsimo batinaše - navodi Vučić.

Dodaje da moramo da čuvamo demokratiju, te apeluje na ljude da budu mirni.

