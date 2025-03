VUČIĆ NA SKUPU U SAVA CENTRU: Žene su uvek odgovornije i ozbiljnije od muškaraca (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je na skupu "Žene, snaga Srbije".

Foto Novosti

Vučić: Žene su uvek odgovornije i ozbiljnije od muškaraca

Predsednik je rekao da su ga "prevarili danas" i da mu niko nije rekao da će samo žene biti na skupu.

- Mnogo sam srećan što vas vidim i hvala vam što ste došli večeras u Sava Centar - rekao je on.

Za Anu Brnabić kaže da je 2017. godine predložio za predsednika Vlade, iako nije imala ni 0,1 posto podrške naroda.

- A onda, godinama pokazivala je kako i koliko žena može da se bori, sa koliko snage, energije, posvećenosti, ljubavi prema svojoj zemlji. Ono što se dogodilo u Narodnoj skupštini pre nekoliko dana teško da bi bilo ko izdržao. Ana je izdržala. Sumnjam da bi bilo koji muškarac mogao to da izdrži i da nastavi da se bori, da ne prekida skupštinsku sednicu - rekao je on.

Tvrdi da su žene "uvek odgovornije i ozbiljnije od muškaraca" i da imaju "širi pogled na svet u društvo, više brinu o porodici".

Ističe da je uvek govorio da su žene te koje "bolje razumeju stvarnost" i koje ćete "teško naterati u rat".

- Ta žena zna šta taj rat donosi. Mi sednemo u kafanu i posle tri čašice rakije s pola sveta bismo zaratili. Žena neće. Žena zna koga mora da šalje u vojsku, zna kakve to ekonomske probleme donosi i uvek se mudrije ponaša. Žene su te koje moraju da plave planove, muškarci su ti koji žive od dana do dana. Žene su te koje znaju da život ne traje jedan dan. Žene su te koje moraju da trpe nas muškarce. Kada to kažem, to mislim u pravom smislu te reči. Ne mislim na nasilnike o kojima je govorila Ana. Želim da verujem da ih nema toliko mnogo koliko se o tome govori u javnosti. Brojevi su nešto bolji, ali naravno da ih ima - rekao je Vučić.

Foto Novosti

Žena mora da oseća sigurnost, dodaje.

- Ovo mlado dete, devojka od 19 ili 20 godina koja je malopre govorila, mora da ima budućnost ne samo tako što će da osvaja znanje, a ništa preče od znanja nema. Usvojili smo stambene kredite za mlade. To znači da mlade žene mogu da se osamostale, da imaju punu ekonomsku sigurnost, da ne zavise ni od koga, a onda same donose odluku kako dalje u životu - rekao je Vučić.

Zamolio je sve da uvek razmišljaju o deci.

- Bez dece, ne znam za koga gradimo puteve, škole, stadione, pozorišta. Niko od nas nema pravo da se meša u izbor žene kakvu budućnost hoće. Uvek ću se boriti za to - rekao je on.

Dodaje da nije bio najsrećniji kad je potpisao Zakon o visokom obrazovanju.

Kaže da četiri meseca ili tri meseca ništa živo profesori ne rade, nema rokova za studente.

- Nema predavanja, nema ničega, a plata kaplje li kaplje i onda ja potpišem da dobiju još mnogo veću platu, a on (rektor Đokić) sinoć napiše papir u kom poziva na pridruživanje generalnom štrajku. Pa, koga ti zavitlavaš?! Četiri meseca nisi ušao u kancelariju, četiri meseca ništa ne radiš, švrljaš po svetu, a onda kažeš da je sutra generalni štrajk! Pa, ti si svaki dan u štrajku, ali samo pare da dobiješ - kazao je Vučić.

Foto Novosti

Najavio je predlog Zakona o alimentacionom fondu.

- To znači da kada imate muškarca koji ne razume da mora da bude, makar elementarno gospodin, da plaća izdržavanje za decu, država ovim zakonom preuzima na sebe obavezu - rekao je on.

Onog sekunda kad muškarac neće da plaća izdržavanje samohranoj majci, tada država ulazi i istog sekunda plaća alimentaciju, a gonjenje neodgovornog muškarca preuzima na sebe.

- Žena će odmah da dobije svoj novac i neće da se tuži i sudi - rekao je on.

Smatra da je to jedna od istorijskih stvari uz Zakon o stambenim kreditima.

- Vidite da živimo u neko čudno vreme u kojoj su sve vrednosti okrenute. Danas se poštuju ili pokušavaju da nas nagovore da poštujemo one koji ne rade ništa - kazao je on.

Ističe da neki iz opozicije kao da se za Olimpijske igre spremaju jer "svi pređu po 15 kilometara dnevno".

- Ja sam svojevremeno zabranio trčanje za maraton.. Živa istina! Pohvalili se Siniša Mali, Marko Đurić i Zoran Đorđević kako su istrčali maraton u Berlinu. Šalje mi jedan slike, šalje mi drugi slike, a treći pametan ne šalje. Ja ih zovem i pitam da li se hvale ili su blesavi - rekao je Vučić.

Kaže da su ljudi izabrali političare da rade za narod, a ne za svoje mišiće.

- Mi da ne brinemo koliko ćemo medalja da imamo u maratonu i dugoprugaškim disciplinama - rekao je Vučić.

Kaže da će odlikovati novinarku Branku Lazić.

- Divim vam se što trpite one koji vas vređaju zbog toga što ste sina izgubili u njegovoj 19. godini. Takve ljude imamo. To nisu muškarci - rekao je on.

Na kraju se posebno poklonio ženama.

- Moj najveći naklon vama. Beskrajno vam hvala na svemu! Sve najbolje vam želim! Srećan praznik! Živela Srbija - poručio je Vučić.

Žene na braniku otadžbine

Prvo je na skupu govorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Kaže da su sve žene koje su narodni poslanici u Sava centru večeras.

Kaže da su žene razumele da su u parlamentu da brane Srbiju i interese. Posebno je spomenula povređene Jasminu Obradović, Jasminu Karanac i Sonju Ilić.

Foto Printskrin TV Pink

Podsetila je na napade Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa, Gorana Ješića, Borka Stefanovića na žene...

- Takve kukavice su napale naše institucije. Mi žene smo im stale na put. Mi branimo Srbiju, mi stojimo na braniku jedine otadžbine koju imamo. Živela naša najlepša Srbija - rekla je ona.

Sonja Ilić Odalović izjavila je da veruje da je većina prisutnih čula za nju u prethodnim danima.

- To se dogodilo na način na koji nisam mogla da biram i koji nijednoj od vas ne bih poželela. Suprug i ja smo se dugi niz godina borili da zatrudnim i nakon mnogo, mnogo muka uspeli smo sada putem vantelesne oplodnje. Sve je bilo odlično do 4. marta, kada odlazim na skupštinsko zasedanje sa najboljom namerom i iskrenom željom da, pre svega, izglasamo izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanje i time vratimo decu na fakultete i škole, a onda moje kolege i ja doživljavamo huliganski pir usred našeg najvišeg doma. Šok, strah, bol, nesvestica... Saznanje da možda moja beba neće izdržati... Užas! - rekla je Sonja.

Kaže da je tada počela borba.

- Bogu hvala, uspeli smo! Gavrilo je uspeo! Pobedio je Gavrilo! Pobediće Srbija! - kazala je ona.

Foto printskrin TV Pink

Kaže da na Kosovu i Metohiji naše majke rađaju heroje i heroine.

- Možda je do vode. Vaspitavaju nas da nema predaje ma koliko teško bilo, a na bombe i suzavce smo već naviklli. Ali, Gavrila i mene su prevarili i iznenadili. Nismo se nadali tome usred Beograda. Doneli smo odluku da nema predaje, a odustaćemo nikada - istakla je Sonja.

Studentkinja Anđelija Hajdana Bakalović rekla je da je došla u ime svih studenata koji žele da uče.

- Upravo sam stigla iz Pionirskog parka. Tu se nalazimo sve dok se naši zahtevi ne ispune, pre svega, dok se studenti ne vrate u redovan tok nastave - rekla je ona.

Pozvala je cela Srbiju da ih podrže.

- Nama podrška u ovakvim trenucima znači mnogo - kazala je Anđelija.