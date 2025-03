OGLASILI SE SAOPŠTENJEM: Aseko demantuje navode Aleksića o vrednosti ugovora zaključenih sa institucijama Srbije

KOMPANIJA ASEE, članica Asseco Grupe, u saopštenju za javnost negirala je navode koje je na konferenciji za novinare 3. marta 2025. izneo predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić.

Foto: Printskrin

„Povodom izjava predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, iznetih na konferenciji za medije 3. marta 2025. godine u vezi sa poslovanjem kompanije ASEE u Srbiji i objavljenim u tekstu ‘Aleksić: Firma čiji je direktor bio Igor Brnabić od 2021. dobila 6,1 milijardu dinara na državnim poslovima‘ kompanija ASEE obaveštava javnost da su navedene informacije potpuno obmanjujuće i da se na ovaj način nanosi nesaglediva šteta našoj kompaniji“ saopštio je Upravni odbor kompanije ASEE u Srbiji.

Kompanija navodi da, prema zvaničnim podacima dostupnim na Portalu javnih nabavki, u periodu od 2017. do 2020. godine, učešće kompanije ASEE u vrednosti svih javnih nabavki u IT sektoru u Srbiji iznosi prosečno četiri odsto godišnje, odnosno tri odsto za period od 2021. do 2024. godine.

„Istovremeno, od 2017. do 2024, najveći smo poslodavac u domenu sistem integracija sa skoro šest stotina zaposlenih, te naš udeo u ovoj oblasti iznosi 15% . Naša kompanija u Srbiji kontinuirano obezbeđuje i nova radna mesta za stručnjake koji svojim radom, zajedno sa postojećim timom, direktno unapređuju domaću i regionalnu privredu. Vrednost ugovora zaključenih između naše kompanije i institucija Republike Srbije koju je gospodin Aleksić naveo za period od 2021. do 2024. godine je netačna, jer je naš udeo značajno manji, s obzirom na to da smo u mnogim aktivnostima učestvovali samo kao član konzorcijuma, što je takođe javno dostupna informacija“, navodi se u saopštenju.

Kompanija podseća da je ASEE u Srbiji deo ASEE Grupe -“ jedne od najznačajnijih IT kompanija u Evropi“.

„Dominantna oblast našeg rada je finansijski sektor i to pretežno bankarski, što čini čak dve trećine ukupnih aktivnosti na domaćem tržištu. Posmatrano u širem kontekstu, ASEE sarađuje sa preko 300 banaka i svojim rešenjima i kompetencijama predstavlja finansijski krvotok regiona jugoistočne Evrope. Samo jedna trećina našeg poslovanja u Srbiji odnosi se na specijalizovana rešenja prilagođena konkretnim potrebama klijenata u sektorima kao što su državna uprava ili energetski sektor. Kompanija ASEE u Srbiji je fokusirana na tehnološki razvoj i inovacije kako bi omogućila napredak ne samo domaće privrede već i celokupnog regiona. Ponosni smo na činjenicu da trenutno razvijamo više od 40 projekata u koje ulažemo preko 6 miliona evra godišnje, što smatramo našom investicijom u digitalnu budućnost regiona“, navodi se u saopštenju.

Kompanija napominje da je u poslednjih 10 godina u budžet Republike Srbije uplatila više od 60 miliona evra po različitim poreskim osnovama.

„Ističemo da su apsolutno svi poslovni ugovori u potpunosti realizovani u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i poslovnom etikom, da se strogo pridržavamo principa transparentnosti i svih relevantnih pravnih procedura koje podrazumevaju revizije od strane brojnih domaćih i međunarodnih organa, a sve u skladu sa globalnim korporativnim procedurama poslovanja koje obuhvataju i rigorozne internacionalne standarde. Imajući to u vidu, ovim putem kategorički demantujemo sve izjave gospodina Aleksića kojima se dovodi u pitanje ispravnost našeg poslovanja u vezi sa tenderskim procedurama“, ističe kompanija.

U saopštenju se naglašava da je ASEE deo Asseco Grupe, jednog od, kako se navodi – međunarodnih lidera u IT sektoru i jednog od deset najvećih softverskih vendora u Evropi, koji nudi sopstvena IT rešenja za brojne industrijske grane.

„Asseco Grupa posluje u više od 55 zemalja, uključujući većinu evropskih država, Izrael, SAD, Afriku, Japan i Kanadu, a njeni članovi su izlistirani na berzama u Varšavi i Tel Avivu, kao i na NASDAQ Global Markets u SAD, prenoseći svoju ekspertizu na domaće tržište. Kompanija ASEE, koja posluje u Srbiji više od 30 godina, nastaviće i dalje sa radom u skladu sa visokim standardima, radi izgradnje digitalnog društva. Nastavićemo da poštujemo sve zakonske propise, u interesu svojih klijenata i zajednice, i vodeći se principima transparentnosti, etike i odgovornosti. Ovim putem takođe upućujemo apel svim akterima u političkom i javnom životu Srbije da poslovanje kompanije ASEE u budućem periodu izuzmu iz svakog neprimerenog konteksta“, navodi se u saopštenju Upravnog odbora kompanije ASEE u Srbiji.

BONUS VIDEO:

PONOŠ UŠAO U ISTORIJU BESČAŠĆA Ismejao povređene poslanice, izvređao i Vučića koji je stao u odbranu