"MALI GAVRILO POSTAĆE SIMBOL OTPORA OBOJENOJ REVOLUCIJI" Vučić o jezivom napadu na trudnicu Sonju Ilić

PREDSEDNIK Srbije Alekasnar Vučić gost je Nacionalnog Dnevnika na TV Pink.

Vučić je rekao da ima jednu dobru vest, a to je da je Sonja Ilić koja je u 8. mesecu trudnoće i iz Gračanice je, da je ona dobro, da je beba dobro.

- Simbol ovoga za vek i vekova ostaće mali Gavrilo. Da Bog da da sve bude dobro i da se uskoro rodi, on će biti simbol otpora obojenoj revoluciji i svima onima koji bi da slome Srbiju. Oni su napali žene. Uskoro će 8. mart. Šta će da kažu ženama? Još se mučim da kađem da će sa Jasminom sve da bude dobro, jer mi doktori ne daju još uvek to da kažem. Rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo - naveo je on.

- Negde sam video njenog supruga to me onako slomilo. Jasminu znam, hrabra je. Veoma hrabra žena i samo jednu reč mi je stigla reći, rekao sam "ne brini to je moj posao i moja briga", ali kad sam video muža Sonje Ilić, bilo mi je teško s njom da razgovaram Njen muž mi je rekao "ako se nešto desi Sonji ili detetu, a gde ćeš ti Miloše Jovanoviću", a ja ga molim da to više nikada ne kaže, bez obzira što bih ja isto to rekao u toj situaciji - ispričao je Vučić.