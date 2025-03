VUČIĆ NAKON DIVLJANJA OPOZICIJE U NACIONALNOM DNEVNIKU: Zahtevam krivičnu i pravnu odgovornost - Uneli su dimne bombe na prevaru

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Foto: TV Pink Printskrin

- Danas je težak dan za Srbiju i svakog normalnog građanina. Ovome nismo prisutvovali poslednjih 35 godina, od kada imamo višestranačje. Reč je o huliganskom postupanju - naveo je predsednik.

Kaže da traži krivično-pravnu odgovornost za počinioce.

- Da je to bilo obrnuto, do sada bismo bili svi obešeni. Čekamo da vidimo kako će da reaguju i da li će oni koji su ovo učinili odgvarati - naveo je on.

- Sonja Ilić iz Gračanice je dobro, beba je dobro. Ona se muči sa svojim suprugom, ovo je treći pokušaj vantelesne oplodnje. Ona bi trebalo da rodi sina za mesec dana, biće Gavrilo, očekuju ga željno. Po njihovom planu biće kršten u Dečanima - naveo je predsednik.

Foto printskrin TV Pink

- Kada sam video Sonjinog muža, kada je rekao "ako se nešto desi mom detetu, a gde ćeš ti Miloše Jovanoviću". To je rekao Srbin sa Kosova. Ja ga molim da to više nikada ne kaže - navodi Vučić.

- Pogledajte tog nečoveka koji se okrenuo da zaštiti sebe i prskao je ženi direktno u oči sa namerom da joj nanese teške povrede. Ovakvi bi da vode državu - oni protestuju i sole nam pamet svakoga dana - dodaje on o Milošu Jovanoviću.

Foto printskrin TV Pink

Zahvaljuje se svim poslanicima, ministrima i Ani Brnabić koji su se danas časno ponašali.

- Simbol ovoga za vek i vekova ostaće mali Gavrilo. Da Bog da da sve bude dobro i da se uskoro rodi, on će biti simbol otpora obojenoj revoluciji i svima onima koji bi da slome Srbiju. Oni su napali žene. Uskoro će 8. mart. Šta će da kažu ženama? Još se mučim da kažem da će sa Jasminom sve da bude dobro, jer mi doktori ne daju još to da kažem. Rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo - naveo je on.

Kaže da su u Skupštinu unete dimne bombe koje se prave od kartona.

Danas su se, ističe, prvi put dogodile blokade protiv blokadera, u Senti.

- Taj siledžija koji je naneo teške telesne povrede nekome ko mu ništa nije kriv osim što je držao štand, nije zadržan u pritvoru, odlukom žutih partijskih sudija, reformom iz 2009. godine postavljenim, iako je tužilac tražio pritvor. Danas su se ljudi pobunili, 500 ljudi je bilo u Senti, nikad toliko nije tamo bilo. Gnev i bes ljudi koje oni ne mogu da vide je promenio stranu. Molim samo ljude da budu mirni. Oni se uljuljkuju u sopstvene laži, preko svojih medija. Ni jednog sekunda u 60 ulica okolnih, ni jednog sekunda nije bilo preko 33 hiljade i to samo u tom sekundu u svih 60 ulica.

Foto: TV Pink Printskrin

- Gnev i bes ljudi koji oni ne mogu da vide je promenio stranu. Oni se uljuljkuju u sopstvene laži, preko svojih medija od RTS-a i N1 - navodi predsednik i navodi primer kako se preteruje sa pričom o broju okupljenih ljudi u Nišu.

- Moraju da idu na sve ili ništa. Vide pad podrške, nisu ćoravi. Vide da padaju, da narod neće nasilje, da ljudi hoće stabilnost i mir - dodaje i podseća da je upozoravao da će doći do radikalizacije.

- Ne sme da nam se dogodi da mi njima odgovaramo na takav način. Oni ne žele dijalog. Rekli su - nisu ispunjeni zahtevi. Da ih pitate zašto ni sami ne znaju. Zato što se nadaju revoluciji. Tu su, verovali ili ne, iako su bezbroj puta kršili zakon i ilegalno se ponašali, odgovorniji studenti od tih profesora, a kamoli od ovih u Skupštini. Mi ne smemo da odgovorimo ni nasiljem ni demonstracijama. Vama se izgleda negde žuri. Ističe vam vreme da obavite prljav posao za svoje gazde, za obojenu revoluciju - vide da im ispiče vreme i zato moraju nervozu da pokazuju. Nama će Beograd da dođe na red negde u aprilu. I sad će i studenti da beže od njih.

- Pogledajte kome je ovo donelo najveću radost. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Oni se time ponose. Znate kako meni zaigra srce kada spale moju lutku? Možete li da mislite koliko je srećan moj otac kada to vidi, dokle je njegov sin dogurao? Mene ispunjava to zadovoljstvom. Uprkos svemu što su danas radili rodiće se i živeće Gavrilo, i to Srpče će da živi na ponos svoji roditelja - kaže Vučić.

Foto: TV Pink Printskrin

- Naša snaga je toliko velika, da je to jedna velika a brza i snažna reka koju niko ne može da zaustavi. Od 15. marta krećemo u formiranje pokreta i tada krećemo da primamo ideje kako da nosi naziv, do tada će imati radni naziv. Prva skupština biće za Vidovdan. Taj pokret treba da pokaže razliku između normalni i pristojne Srbije i onoga što su oni danas pokazali - ističe Vučić.

Kaže da privatni mediji imaju pravo da se svrstaju na jednu ili drugu stranu, ali da to pravo nema RTS, kao javni servis, te da je zbog toga upotrebio reč "imbecili", oko koje se diglo toliko pompe.

- Oni se nisu izjasnili kada su bile napadnute njihove novinarke na protestima, ali su se svi izjasnili i oglasili zbog jedne moje reči. To pokazuje kakvi su im planovi - dodaje on i ističe da će posebnu posvetu u svojoj knjizi o obojenoj revoluciji napisati malom Gavrilu, kao simbolu otpora.

Najavio je da će se za vikend uputiti u posetu banatskim okruzima.

- Nakon ovoga idemo na jug, pa na zapad, pa Kragujevac, Niš, Beograd. Rešavaćemo probleme građana i slavićemo pobedu nad najprljavojom obojenom revolucijom koju je neko pokušao da sprovede u jednoj suverenoj zemlji - zaključio je on.