"POGLEDAJTE ŠTA SU NAMA SRBIMA RADILI U PRETHODNIH 30 GODINA": Vučić o presudi Miloradu Dodiku

PREDSEDNIK Srbije prilikom posete Boljevcu prokomentarisao je trenutnu situaciju u Republici Srpskoj kao i o presudi predsednika Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Ljudima je potrebna sigurnost i stabilnost. Ljudi ne žele nikakve nemire i obojene revolucije, kao što ne žele ni sukobe u regionu. Pogledajte šta su nama Srbima radili u prethodnih 30 godina. Pozvao je Dodik i molio sam ga da to učini, ljude iz Sarajeva da se priča o Dejtonskom sporazumu. A odgovor je bio - "pa nas Dejtonski sporazum ne interesuje". Samo razmislite šta to znači. To znači - "da mi smo imali Dejtonski sporazum". Dejtosnki sporazum je da jure ustav BiH. To je prepisani Dejtonski mirovni sporazum. Oni vam otvoreno kažu - "Nas ne interesuje to što smo potpisali, ni ustav naše zemlje, jer smo mi u međuvremenu kažnjavali sankcijama ili zatvorima najmanje 9 predsednika Republike Srpske,nekog smo proterali poput Nikole Poplašena, hapsili smo sve od Biljane Plavšić, Karadžića, do Milorada Dodika. Sve funkcionere. Samo zato što su insistirali na poštovanju Dejtonskog sporazuma. I svaki put bi oni Srbe pronašli za krivce. - izjavio je