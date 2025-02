VRATITE SE U SVOJU SRBIJU! Vučić u Požarevcu - Daćemo sve od sebe da budete zadovoljni u svojoj otadžbini

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima u Sportskom centru u Požarevcu, čime završava svoju posetu Braničevskom okrugu.

Foto: Novosti

Vučić je istakao da ga je obradovalo što je naišao na veliki broj porodica koje su se vratile iz inostranstva.

- To je tek početak. Vratite se u svoju Srbiju! Daćemo sve od sebe da budete zadovoljni u svojoj otadžbini - rekao je on.

Do kraja sledeće nedelje imaćemo 53 lekara koji se vraćaju iz Evrope u Srbiji i koji su primljeni u radni odnos, istakao je.

- Do pre nekoliko godina to je bilo nezamislivo. Po prvi put u modernoj istoriji vidimo ljude koji žele da se vrate - kazao je on.

