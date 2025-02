"SRBIJA NEMA CENU" Predsednik Vučić uručio odlikovanja (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Foto Tanjug

Svečanosti prisustvuje i patrijarh Porfirije i crkveni velikodostojnici, predsednik i članovi Vlade Srbije...

- Hvala vam što ste danas ovde i drago mi je što na Sretenje, na naš veliki nacionalni praznik možemo da se saberemo, okupimo i donesemo zaključke šta nam je činiti. Sve velike stvari su jednostavne i obično se mogu izraziti u jednoj reči - ili je to sloboda, ili pravda, ili čast, ili dužnost, ili milost, ili nada - rekao je Vučić citirajući Vinstona Čerčila.

Zbog slobode i pravde došlo je do ustanka 1804. godine, podseća on.

- Te reči milost, nada, pravda, bile su razlog donošenja Sretenjskog ustava iz 1835. Reč i dužnost, čast, danas su pokretač svega što radimo u Srbiji. One su temelj svakog našeg napora, one su zajedno sa drugim isto tako jednostavnim pojmovima, istovremeno i zakletva i gorivo, ono što nas opominje i tera napred. Istovremeno u tim jednostavnim, kratkim rečima nalaze se i svi razlozi zbog kojih danas uručujemo najviša državna priznanja onim ljudima koji su ih svojim delom potvrdili, koji su ih ovaplotili, koji su uživali njihovo značenje i ovom društvu dali mnogo više nego što su od njega dobili, a i tražili - rekao je Vučić.

Naglasio je da su te reči takođe danas izuzetno važne i putokaz kojim moramo da se krećemo.

- Putokaz koji su naši preci zacrtali pre 190 godina u Kragujevcu donoseći Sretenjski ustav. Ustav kojim su bile uokvirene potrebe za slobodom i pravdom i kojim je baš zato vlast podeljena na sudsku, izvršnu i zakonodavnu, a svakom pojedincu garantovano pravo na neprikosnovenost ličnosti, pravo na zakonito suđenje, sloboda kretanja i nastanjivanja, pravo na izbor zanimanja, ravnopravnost bez obzira na veru i naciju, a istovremeno ovim ustavom su ukinuti ropstvo i feudalni odnosi. Nasleđe tog ustava, jednog od prvih liberalnih ustava u Evropi, kako je rekao, čini našu obavezu da slobodi, pravdi, obezbedimo one instrumente koje njih čine nepovredivim, a nas jednakim - rekao je Vučić.

Tanjug / Strahinja Aćimović

Naglasio je da samo samo takvo društvo, za koje i dalje moramo da se borimo, može da nam donese ostvarenja snova naših predaka, svih onih koji su te proste reči prepoznali kao suštinu za koju vredi podneti svaku žrtvu.

- To ne znači da ćemo da vodimo oštru ili politiku bilo kakvih teških sankcija prema onima koji unutar naše zemlje podržavaju te spoljne napore za rušenje Srbije - istakao je Vučić.

Naprotiv, njima ćemo uvek i u svakom trenutku da pružamo ruku, rekao je Vučić.

- Želeći da ih čujemo, saslušamo, vidimo i razumemo koji su njihovi zahtevi, njihove potrebe, da izađemo u susret koliko je to moguće, ali i sa jednakom odlučnošću da kažemo da država Srbija nema cenu, da država Srbija je postojala, danas je jača i snažnija i biće još jača i snažnija i nikome nećemo dozvoliti da je na bilo koji način i bilo kojim putem ugrozi - poručio je Vučić.

Foto Tanjug

Ističe da je Srbija danas napadnuta od različitih spoljnih sila i poziva na sabornost.

Dodaje da Srbija neće odustati od cilja da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

- Mi od svog cilja da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija već ove godine u celoj Evropi nećemo da odustanemo. I radićemo naporno i borićemo se i daćemo sve od sebe, bićemo najbolji u Evropi i niko nas neće na tom putu zaustaviti - poručio je predsednik na ceremoniji u Palati Srbija.

Vučić je prethodno rekao da je iz "velikog sveta" stiglo mnogo toga dobrog, od velikih investicija, radnih mesta, ali i ponešto što svako ko hoće da vidi, prepoznaje s lakoćom.

Kako je dodao, samo oni koji se prave da ne vide, to ne žele da primete.

- Tako, videćete da vam o nasilju ponajviše zahvaljujući tim trendovima i modi koja nam je došla iz velikog sveta, uz mnogo novca, preko različitih socijalnih mreža, primetićete da vam uvek najveći nasilnici govore o borbi protiv nasilja. Videćete da vam o potrebi za očuvanjem i napretkom institucija govore oni koji nemilosrdno gaze pre svega institucije - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

On je dodao da se može videti da o razgovorima i demokratiji govore oni koji nikada ne žele razgovore i pregovore, a od demokratije sve priznaju, sem izbora, referenduma i narodne volje.

- Videćete da je sve obrnuto, da je sve postavljeno inverzno-perverzno - rekao je on.



Objasnio je da "Srbija nema cenu, i da će biti još jača i snažnija i da nikome nećemo dozvoliti da je ugrozi".

- Kada se borite za otadžbinu i za slobodu svoje zemlje onda alternativu nemate, onda morate da budete i hrabriji i jači i snažniji i slobodoumniji nego ikada - rekao je on.

Tvrdi da je Srbija pod najtežim mogućim pritiscima zbog toga što tri godine ne uvodi sankcije Rusiji.

- Sretenjska Srbija, snažna i ekonomski jaka Srbija uspela je sve pritiske da izdrži i danas se vidi koliko je naša politika bila odgovorna. O Srbiji, njenoj budućnosti može da odlučuje samo njeni građani - to je zavet Sretenja, to je Karađorđev zavet - rekao je on.

Foto Tanjug

Ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžan Džejhun Bajramov, šef Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski i guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis prvi su među nagrađenima kojima je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio odlikovanja.

Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovan je ministar spoljnih poslova Republike Azerbejdžan Džejhun Bajramov - za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

On je po primanju odlikovanja održao govor i istakao da su Azerbejdžan i Srbija strateški partneri i istinski prijatelji.

On je rekao i da to odlikovanje pokazuje koliki značaj rukovodstvo Srbije pridaje rukovodstvu njegove zemlje.

- Azerbejdžan i Srbija su strateški partneri i istinski prijatelji. Naše partnerstvo se zasniva na zajedničkoj istoriji, na zajedničkoj viziji i uzajamnom poštovanju između dva naroda - rekao je Bajramov pošto mu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Palati Srbija uručio orden srpske zastave prvog stepena povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Dvojica predsednika, kako kaže, igraju suštinsku ulogu u razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Azerbejdžana u svim oblastima.

- Srbija i Azerbejdžan su posvećeni osnovama međunarodnog prava i tu rade na unapređenju mira, prosperiteta i stabilnosti u regionu, ali i izvan njega. Kroz naše zajedničke napore i zalaganja nastavljamo da poštujemo kulture, da pomovišemo ekonomski rast i da podržavamo jedne druge u dostizanju zajedničkih ciljeva. Naši bilateralni odnosi su okarakterisani stalnom razmenom visokih poseta, održivim političkim dijalogom, bliskim parlamentarnim odnosima i zajedničkim zalaganjima na međunarodnim platformama - kazao je on.

Bajramov je izrazio nadu da će prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo biti održan ove godine između dve zemlje na najvišem nivou.

- Upućujem svoju najdublju zahvalnost za ovakvu veliku čast, posvećen sam jačanju veza koje vezuju naše narode. Unapred se radujem da radimo zajedno u predstojećim godinama na dobrobit naših zemalja i naših naroda - poručio je Bajramov.



Ordenom srpske zastave prvog stepena odlikovan je šef Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski - za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Austrije.

Ordenom srpske zastave drugog stepena odlikovan je guverner Jonskih ostrva Janis Trepeklis, koji godinama nesebično pruža podršku srpskoj zajednici na Krfu, kao i Republici Srbiji, a naročito je to činio tokom NATO bombardovanja - za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke.



Sretenjskim ordenom prvog stepena, predsednik Srbije odlikovao je Akademika Miodraga Mateljevića, srpskog matematičara, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti i redovnog profesora Matematičkog fakulteta u Beogradu, stručnjaka za kompleksnu analizu u kojoj je postigao značajne rezultate na svetskom nivou. Osnivač je i rukovodilac seminara za Kompleksnu analizu od 1991. godine - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u sistemu obrazovanja i nauke, posebno u oblasti matematike.

Vučić je odlikovao i prof. dr Simu Avramovića, pravnika, profesora emeritus i bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Beogradu, ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici, člana Evropske akademije nauka i umetnosti, kao i Srpskog naučnog društva i Centra za međureligijski i međukulturni dijalog, nosioca ordena pape Pija IX, najvišeg odlikovanje koje Vatikan dodeljuje laicima kao papski viteški orden - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u sistemu obrazovanja, posebno u oblasti pravnih nauka.

Među dobitnicima su i prof. dr Slavko Gordić, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu, pisac, književni kritičar, esejista čije su knjige prevedene na brojne jezike, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Letopisa Matice srpske - za naročite zasluge u očuvanju i promociji kulturne baštine srpskog naroda, posebno u oblasti književnosti, kao i prof. dr Nebojša Arsić, rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici - za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u naučnoj i prosvetnoj delatnosti.

Orden su dobili i prof. dr Dragan Životić, profesor u penziji sa izuzetnom sportskom karijerom, član reprezentacije Jugoslavije čiji su sportski uspesi obeležili epohu jugoslovenske atletike, a kao univerzitetski profesor i naučnik doprineo razvoju sportskog menadžmenta i nauke o sportu - za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti sporta, kao i prof. dr Sreto Tanasić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, lingvista, filolog, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika i naučni savetnik i nekadašnji direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti - za naročite zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti lingvistike.

U ime Subotičke biskupije, za doprinos razvoju duhovnog života katoličkih vernika u Republici Srbiji, međuverskog i međuetničkog sklada, orden je primio biskup subotički monsinjor Ferenc Fazekaš.

Osnovna škola "Sveti Sava", Pirot - dobila je orden za naročite zasluge u prosvetnoj delatnosti, povodom 200 godina postojanja, a orden je primila direktorka Mirjana Rančić.

Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović", Valjevo, orden je dobila za naročite zasluge u prikupljanju i očuvanju književnog fonda od istorijskog i kulturnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane, u radu koji traje gotovo dva veka, a primila ga je direktorka Violeta Milošević.

Opšta bolnica Pančevo dobila je orden za naročite zasluge u zdravstvenoj delatnosti povodom 195 godina rada, a orden je primio direktor Slobodan Ovuka.

Za naročite zasluge i postignute rezultate u javnom poštanskom saobraćaju, povodom 185 godina postojanja, orden je dobilo Javno preduzeće Pošta Srbije, a orden je primio vršilac dužnosti direktora Zoran Anđelković.

Orden je uručen Državnoj revizorskoj instituciji koja je, prema Izveštaju o SIGMA oceni principa javne uprave, najbolje ocenjeni organ u Republici Srbiji, koji se sa ostvarenih 91 od ukupno 100 bodova nalazi na liderskoj poziciji i među vrhovnim revizorskim institucijama regiona Zapadnog Balkana, za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane povodom obeležavanja 180 godina postojanja i rada. Orden je primila potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije Marija Obrenović.

Narodna biblioteka "Jovan Popović", Kikinda dobila je orden za naročite zasluge u prikupljanju i očuvanju književnog fonda od istorijskog i kulturnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane, povodom 180 godina postojanja, a primila ga je vršilac dužnosti direktora Dunja Brkin Trifunović.

Narodnoj banci Srbije dodeljen je orden za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema, povodom 140 godina rada, a orden je primila guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Zadružni savez Srbije dobio je orden za naročite zasluge u oblasti razvoja zadrugarstva u Srbiji, povodom 130 godina od osnivanja, a primio ga je predsednik Nikola Mihailović.

Orden za naročite zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta, povodom 100 godina odbojke u Republici Srbiji, dobio je Odbojkaški savez Srbije, a orden je primio predsednik Đula Mešter.

Sretenjskim ordenom drugog stepena odlikovani su Manastir Sveta Petka, Izvor - za poseban doprinos na polju humanitarnog i dobrotvornog rada naročito brizi o licima sa smetnjama u razvoju, a orden je primila igumanija manastira mati Marija.

Odlikovan je i Manastir Novo Hopovo u kom je svoje bogato obrazovanje stekao i u njemu se zakaluđerio naš prosvetitelj Dositej Obradović - za očuvanje i razvoj duhovnog, kulturnog i književnog nasleđa Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Orden je primio nastojatelj manastira arhimandrit Pavle.

Muzička škola "Stevan Hristić", Gnjilane-Stanišor orden je dobila za naročite zasluge u oblasti muzičke umetnosti, kulturnom i pedagoškom radu, a primio ga je direktor Aleksandar Tošić.

Privredno društvo Prosvetni pregled d.o.o. dobilo je za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane povodom 80 godina rada u oblasti novinarstva i izdavačke delatnosti, a orden je primila direktorka Olja Ćorović.

Novinsko-izdavačka ustanova "Hlas ljudu", informativno politički nedeljnik, čuvar slovačke tradicije, kulture, običaja i jezika - za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane, a povodom 80 godina rada u oblasti novinarstva i izdavačke delatnosti, orden je primila direktorka Milana Arnjaš.

Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu dobio je orden za naročite zasluge u oblasti muzejske umetnosti povodom 75 godina postojanja, a primila ga je vršilac dužnosti direktora Katarina Babić.

Institutu za higijenu i tehnologiju mesa Beograd uručen je orden za naročite zasluge u oblasti prehrambene industrije, povodom 70 godina rada, a orden je primila direktorka Vesna Đorđević.

Sretenjskim ordenom trećeg stepena odlikovani su Sretenjski manastir u Moskvi, duhovno utočište Srba u Rusiji za izuzetan i aktivan doprinos učvršćivanju duhovnih i prijateljskih odnosa srpske i ruske pravoslavne crkve i dvaju naroda, a primio ga je jeromonah Ignatije.

Rudarski institut Beograd odlikovan je za naročite zasluge i postignute rezultate u oblasti rudarstva, povodom 65 godina postojanja, a orden je primio direktor Milinko Radosavljević.

Opštinskoj biblioteci "Petar Petrović Njegoš", Medveđa uručen je orden za naročite zasluge u prikupljanju i očuvanju književnog fonda, povodom 60 godina postojanja, a primila ga je direktorka Tijana Pejić.

Galerija savremene likovne umetnosti "Sićevačka kolonija", Niš odlikovana je za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti likovne i muzejske umetnosti, a orden je primila direktorka Emilija Ćoćić Bilić.

Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su: profesor Fakulteta dramskih umetnosti u penziji Nebojša Pajkić, srpski i jugoslovenski dramaturg, scenarista, filmski kritičar i reditelj za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u kulturnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblastima pozorišta i filma.

Orden je uručen i sociologu kulture dr Zoranu Avramoviću, koji se u svojim delima bavi odnosom društva i književnosti - za naročite zasluge i uspeh u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti sociologije.

Vojno-medicinska akademija dobila je orden za naročite zasluge u oblasti zdravstvene zaštite, povodom 180 godina postojanja, a primio ga je načelnik pukovnik dr Nenad Perišić.

Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena posthumno su odlikovani srpski reditelj Milorad Milinković, scenarista, glumac i publicista, pevač, kantautor, di-džej, pisac, fudbalski komentator i gitarista. Snimio prvi srpski film u 3D tehnologiji, a poslednji snimljeni film "Što se bore misli moje", bio je u konkurenciji za Oskara kao predstavnik Srbije za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u javnim i kulturnim delatnostima, a taj orden primila je kćerka Divna Milinković.

Posthumno je odlikovan i privrednik i filantrop Miodrag Kostić, koji je postavio nove standarde u poslovanju i društvenoj odgovornosti za izuzetan doprinos u osnivanju Zadužbine Miodraga Kostića - Palate nauke i stvaranju inovativnog centra za razvoj mladih talenata u Republici Srbiji. Orden je primio sin Aleksandar Kostić.

Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Predsednik Saveza Srba u Austriji Mladen Filipović, udruženja koje okuplja Srbe i afirmiše srpski identitet u Austriji za naročite zasluge u promovisanju srpske kulture u Republici Austriji.

Tim ordenom odlikovan je i Muzej Hercegovine Trebinje, jedna od najstarijih kulturnih ustanova u Istočnoj Hercegovini sa impozantnim brojem eksponata - za naročite zasluge u oblasti kulture i muzejske umetnosti, a orden je primila direktorka Ivana Grujić.

Humanitarac, aktivista, novinar iz Leposavića Dušan Milanović odlikovan je za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u javnim delatnostima.

Osnivač, direktor i koreograf KUD "Kopaonik" iz Leposavića Đorđe Lakušić, koji kroz sveobuhvatno angažovanje čuva tradiciju, kulturu i nacionalni identitet Srba na čitavom prostoru Kosova i Metohije, odlikovan je za naročite zasluge u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Republike Srbije i njenih građana.

Orden je uručen i predsednici Udruženja Kola srpskih sestara iz Prištine Zagorki Pavlović, koja je svojom energijom, idejama i zalaganjem podigla lestvicu humanosti na veći nivo - za izuzetne zasluge u oblasti javnih i humanitarnih delatnosti.

Za naročite zasluge i uspeh u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume odlikovana je srpska glumica Nadežda Nada Blam, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu i redovni profesor na odseku glume Akademije lepih umetnosti. Poznata je po sinhronizacijama koje je radila za Televiziju Beograd.

Operski pevač, bariton i profesor Univerziteta u Kragujevcu Oliver Njego odlikovan je za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti operske umetnosti.

Nastavnik muzike Gavrilo Kujundžić, autor i kompozitor kultnih pesama ali i svojevrsnih himni Orahovcu, Velikoj Hoči, Prizrenu, Kosovskim Božurima odlikovan je za naročite zasluge u oblasti muzičkog stvaralaštva.

Ordenom belog orla s mačevima prvog stepena odlikovan je Tehnički remontni zavod Narodni heroj "Đurđe Dimitrijević-Đura", Kragujevac za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane Republike Srbije, povodom 75 godina rada, a orden je primio direktor, potpukovnik Slaviša Stojiljković.

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti odlikovani su Sektor za vanredne situacije, a primio ga je vršilac dužnosti pomoćnika ministra-načelnika Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, potpukovnik policije.

Odlikovane su i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, a orden je primio komandant Nenad Nedić, pukovnik policije, kao i Posebna jedinica policije - Policijska brigada Ministarstva unutrašnjih poslova, u čije ime je orden primio komandant Radoslav Repac, pukovnik policije.

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovan je Tehnički remontni zavod "Čačak" - za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti, a orden je primio direktor, pukovnik dr Vojkan Radonjić.

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena za uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti odlikovani su Načelnik 3. uprave Bezbednosno-informativne agencije Đorđe Vukićević, pukovnik policije i zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije Zoran Šašić.

Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva posthumno je odlikovan policijski službenik iz Loznice Nikola Krsmanović, koji je poginuo, 18. jula 2024. godine kada ga je terorista Faton Hajrizi lišio života. Medalju je primila majka Ljiljana Krsmanović.

Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva odlikovani su Policijski službenik Stanice granične policije Trbušnica Vjekoslav Ilić, koji je teže povređen pri vršenju dužnosti 18. jula 2024. godine.

Odlikovan je i policijski službenik iz policijske stanice Barajevo Aleksandar Radovanović, koji je brzom reakcijom uspeo da spasi mnoge živote u velikom požaru u Domu za stara lica "Ivanović".

Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u privrednim delatnostima Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su predsednik kineske kompanije "Mint" Jong Hva Ćin i HBIS grup Srbija, a medalju primio generalni direktor Song Sihai.

Odlikovani su i predsednik prvog Srpsko-japanskog poslovnog kluba u Japanu i predsedavajući Odbora kompanije "Džapan tobako" Mucuo Ivai, a medalju je primio predsednik Japanske poslovne alijanse u Srbiji i direktor u kompaniji "Džapan tobako" Goran Pekez.

Odlikovanje je uručebno i direktor Poljoprivredne stručne službe u Somboru Vladimiru Sabadošu.

Zlatnom medaljom za zasluge odlikovan su i Primarijus dr Vlado Batnožić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika "Železnice Srbije" za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti zdravstvene zaštite radnika.

Odlikovan je i prof. dr Ivan Stojanović, načelnik Centra za minimalno invanzivnu kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" čiji su stručni rezultati u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji mitralnog zaliska verifikovani kao najbolji u našoj zemlji, ali i među najboljima u svetu, a koji je značajno doprineo smanjivanju liste čekanja za koronarografiju na Institutu - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti medicinskih nauka.

Uručen je orden i dr Bojanu Maričiću, lekaru specijalisti u Univerziteskom kliničkom centru Niš, na Klinici za kardiologiju. On je autor i koautor velikog broja radova iz oblasti interventne kardiologije i predavač na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima iz oblasti kardiologije, a nesebičnim zalaganjem doprineo je smanjivanju liste čekanja za koronarografiju u UKC Niš za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti zdravstvene zaštite.

Odlikovanje je pripalo i dr Daliboru Stojanoviću, specijalisti opšte medicine u Domu zdravlja Gračanica koji se posle rada u Norveškoj vratio na Kosovo i Metohiju i tamo nastavio angažman u Domu zdravlja Gračanica - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti medicinskih nauka.

Za izuzetne zasluge i nesebičnu posvećenost očuvanju zdravstvenog sistema na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Zlatnom medaljom za zasluge odlikovane su: Dr Nataša Mirić Prentić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Priština sa sedištem u Gračanici i dr Emilija Ivić, lekar u Domu zdravlja Priština sa sedištem u Gračanici, koje su savesno i odgovorno, uprkos svim izazovima i pritiscima pružale zdravstvene usluge Srbima i Albancima u Prištini, pokazujući svojim delovanjem hrabrost, odlučnost ali i duboku humanost.

Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su i: Dr Predrag Andrejević, hirurg, predsednik Malteško-srpske zajednice - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u razvijanju kulturne saradnje između Republike Srbije i Republike Malte.

Medicinska sestra zaposlena u Domu zdravlja "Dr Nikola Džamić" u Vrnjačkoj banji Mara Gvoić, koja predano radi u Službi kućnog lečenja više od 24 godine dobitnik je odlikovanja za izuzetne zasluge i postignute rezultate u zdravstvenoj delatnosti, posebno u oblasti kućnog lečenja pacijenata.

Dugogodišnja direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić – za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti javnih i kulturnih delatnosti.

Odlikovana je i autorka knjige "Čuvari istorije od Kajmakčalana do Bitolja" Ljiljana Tanasijević, knjige koja je "spomenik o spomenicima" po rečima istoričara Nenada Lajbenšpergera, a koja je dala važan doprinos kulturi sećanja na Balkanske i Prvi svetski rat - za izuzetne zasluge u oblasti javnih i kulturnih delatnosti.

Srpski pesnik, pisac i novinar u Crnoj Gori Novica Đurić - za izuzetne zasluge u očuvanju srpskog jezika i kulture.

Srpski kulturno-sportski centar "Karađorđe" iz Zelenike, Herceg Novi osnovan sa ciljem očuvanja srpske istorije u Crnoj Gori - za izuzetne zasluge u očuvanju srpske kulture. Medalju je primio predsednik Predrag Vujnović.

Javna ustanova "Škola animiranog filma" Vranje, kroz koju je prošlo više od 2000 polaznika koji su uradili oko 350 animiranih filmova u različitim tehnikama. ŠAF je član Svetske organizacija koja okuplja sve animatore sveta i sa uspehom organizuje Internacionalnu dečju radionicu animiranog filma - za zasluge u oblasti animacije filma. Medalju je primila direktorka Jasmina Stojanović.

Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti operske umetnosti Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su: Ljubica Vraneš, mecosopran i solistkinja Beogradske opere, član operskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i Dragoljub Bajić, solista i prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, po oceni kritike najlepši glas koji se pojavio na sceni srpske umetničke muzike poslednjih godina.

Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su i dugogodišnja novinarka i kulturna radnica Violeta Dimitrić, autorka nekoliko televizijskih emisija čiji je cilj promovisanje kulturnih vrednosti za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti novinarstva.

Majka troje dece i četvoro unučadi Tatjana Obradović, koja je usvojila devojčicu Nađu koja boluje od bulozne epidermolize, bolesti koja se vodi kao najteža na svetu i poznata pod nazivom "dete-leptir" - za izuzetne zasluge i iskazanu životnu hrabrost u oblasti humanitarnog rada.

Nagradu je dobila i Vesna Milićević, poreklom iz Medveđe, danas živi u Vićenci, majka devetoro dece - osam sinova i nedavno rođene kćerke, a koja pored života u inostranstvu sa svojim suprugom neguje i prenosi na svoju decu ljubav prema Srbiji, jeziku i kulturi - za izuzetne zasluge, iskazanu životnu hrabrost i upornost.

Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti hraniteljstva Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su hraniteljka iz Miloševca Verica Đurić, koja se hraniteljstvom bavi više od 30 godina i koja je tu tradiciju preuzela od porodice svog preminulog supruga, predsednica Udruženja Kluba hranitelja "Prva kolevka" Elena Đuričić i suprug Novica Đuričić, dugogodišnji hranitelji iz Miloševca, Draginja Vasiljević i suprug Petko Vasiljević, dugogodišnji hranitelji iz Siriga.

Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su i Aleksandar Radišić, vrhunski parasportista, osvajač brojnih međunarodnih medalja iz paraatletike i stonog tenisa - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta.

Udruženja boraca rata od 1990. godine grada Valjeva - za izuzetne zasluge u negovanju tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srbije i očuvanju uspomene na borce koji su život dali za svoju državu. Medalju je primio predsednik Aleksandar Pavić, sin palog borca.

Savez krajiških udruženja, organizacija koja se bavi očuvanjem tradicije, identiteta, običaja i kulture Srba iz Bosanske krajine - za naročite zasluge u očuvanju tradicije, običaja i kulture srpskog naroda. Medalju je primila predsednica Ranka Srdić Milić.

Počasni konzul Republike Srbije u Kumanovu Vladimir Stajić - za izuzetne zasluge u negovanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa Republike Srbije i Severne Makedonije.

Nastavnik razredne nastave Slavoljub Rakočević, pedagoški savetnik i profesionalni pčelar, jedan od retkih koji nosi titulu majstora pčelarstva - za izuzetne zasluge i doprinos u razvoju pčelarstva u Republici Srbiji.

Učenik Matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, koji je i pre nego što je završio osnovnu školu zaslužio najznačajnije priznanje ovdašnje prosvete - Svetosavsku nagradu. Prošle godine na tri naučne olimpijade osvojio je sedam medalja. Iz Singapura se vratio s titulom apsolutnog pobednika i pet zlatnih odličja iz biologije, fizike, hemije, matematike i inženjerstva. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Gruziji osvojio zlatnu medalju, a srebrnu na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Iranu. On je danas na takmičenju u Pragu, a medalju je u njegovo ime primio otac Mitar Drobnjaković.

Srebrnom medaljom za zasluge odlikovan je Tehnički opitni centar Vojske Srbije - za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblastima odbrane i bezbednosti Republike Srbije. Medalju je primio direktor pukovnik dr Saša Veselinović.

Ceremonija uručenja odlikovanja završena je nastupom dvanaestogodišnje Maše Milovanović, uspešne mlade pevačice koja je Srbiji donela mnogobrojne nagrade kako iz Evrope tako i iz celog sveta. Objavila je i pesmu "Kosovo" za koju smatra da je vrhunac njenog dosadašnjeg rada. Danas je nastupila sa numerom "Srbijo, majko".

Himnu Srbije na početku svečanosti izveo je Muški ansambl "Istočnik" iz Beograda pod vođstvom Milutina Jocića i uz pratnju dela Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički".

Deo Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" izveo je numeru "Orahovcu, bašto rajska".