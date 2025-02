RODITELJI GUBE STRPLJENJE: Nastavnici pojedinih osnovnih škola u Beogradu obavestili decu i roditelje da danas i sutra neće biti nastave

NASTAVNICI pojedinih osnovnih škola u Beogradu juče predveče obavestili decu i roditelje da danas i sutra neće biti nastave. Roditelji su besni i zabrinuti, deca iznenađena.

Foto: Pritnskrin/BN

Kao grom iz vedrog neba juče je na roditeljske viber grupe, u veliki broj beogradskih osnovnih škola koje su imale nastavu, došlo obaveštenje da su se nastavnici na plenumima dogovorili da danas i sutra obustave nastavu u školama. Ovoga puta, kako su istakli, zbog podrške onim školama koje su već u štrajku. Ovim su nastavnici, koji već duže vreme drže nastavu po pola sata, povezali pet neradnih dana usred februara, a roditelje doveli u situaciju da danas za sutra organizuju čuvanje dece.

Da ne govorimo da su ovim potezom nastavnici grubo prekršli zakon, uskraćujući deci u osnovnoj školi pravo na obrazovanje koje je obavezno, oni nijednog momenta nisu pomislili da se solidarišu sa decom koja žele da idu u škole i roditeljima koji imaju obavezu da se na svom poslu i pojave, a ne znaju gde će i šta će sa decom.

Iskrena da budem, do sada sam podržavala nastavnike jer su im primanja zaista mala i stvarno je bilo krajnje vreme da se to poveća. Razumem i da im je autoritet poljuljan, ali vraćanju autoriteta i digniteta moraju i sami da doprinesu. Ne vidim kako će se to postići ovim maltretiranjem dece danas za sutra da ne idu u školu – rekla nam je jedna mama iz beogradske osnovne škole koja zbog svog sigurnosti deteta ne želi da se predstavi.

Ni ostali roditelji sa kojima smo razgovarali ne žele da im se ime pominje. Kažu trpe konstantne pritiske ako i samo pomenu da žele da im dete ide u školu.

Video sam neku objavu devojke sa Filozofskog fakulteta koja je pričala o plenumima, kako to i nije zapravo onako kako se predstavlja i rekla je jednu sjajnu rečenicu: Plenumi su nova vrsta vršnjačkog nasilja! I stvarno je tako. Pa koje dete je blesavo da ode na taj plenum i iznese suprotno mišljenje stavu onih glasnih – da želi da se vrati u školu. Pa to je nemoguća misija – pojašnjava nam M.B. otac jednog gimazijalca.

Koliko su plenumi uzeli maha u kršenju zakona govori i činjenica da su, pored studenata, sada i nastavnici počeli da se udružuju po plenumima i donose odluke koje niti imaju veze sa zakonom, niti za zdravim razumom.

Očajna sam! Radim u privatnoj firmi po ceo dan i moram da se snalazim za čuvanje deteta koje ide u prvi razred i koje od kraja decembra nije ni krenulo u školu. Još nam je učiteljica poslala poruku sa oblastima koje mi treba da pređemo sa decom jer će se, kad god da krenu u školu, očekivati da to znaju. Ja nemam reči dokle taj bezobrazluk ide. Ja bih podržala svaki vid legalnog protesta, ali potpuna obustava još da mi predajemo deci oni što bi im oni predavali i još da oni prime pune plate... – u dahu nam je ispričala mama prvaka.

U međuvremenu, ispred Ministarstva prosvete neformalna grupa prosvetara „Puls“ oraganizovala je protest i iznela neke svoje nove zahteve. Šest ih ima. Kažu da ono što su im plate povećane preko sindikata nije dovoljno. Zapravo, za njih sindikati nisu ni reprezentativni niti ih zanimaju. Oni su se samoproglasili za jedine legitimne predstavnike prosvetara. Samo još kad bi javnost znala ko su „oni“ i dokle misle ovako i odakle im pravo da tako nonašalantno odbijaju ponuđeni razgovor sa predstavnicima Ministarstva prosvete.

Ono što je za svaku osudu jeste činjenica da upravo oni koji bi trebalo od edukuju našu decu, tu istu decu i roditelje koriste kao instrument za ucene i to kako se kojoj neformalnoj grupaciji prosvetara prohte. Dokle, videćemo?!

(B92)