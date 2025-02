PROFESOR ANTIĆ: Ne bih podržao blokadere sve da i moja porodica učestvuje u blokadi (VIDEO)

ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta, izjavio je da ne bi podržao blokadere, i ako bi njegova porodica učestvovala u tome.

- Ja kod blokadera primećujem to kako oni rade a naš narod kaže "od zla dobra biti ne može". Dakle, ako neko kaže da brani Ustav a ima organizaciju koja ne bi mogla da bude registrovana kao udruženje građana ni kod jednog ministarstva, ni u doba Tadića, ni u doba Koštunice, ni u doba Miloševića, ni u doba Đinđića pa ni u doba Vučića, a mi imamo demokratski Ustav od devedesetih godina. To znači da postoji problem! Ako imate plenum a ne ustanove, ako nemate studentski parlament, ako ste prezreli višestranačje, ako tvrdite da ste za poštovanje Ustava i zakona a očekujete da za vreme blokade rešite slučaj pada nadstrešnice, onda vi ne delite vrednosti za koje se navodno zalažete! Dakle, i ako bi moja porodica učestvovala u ovome, ja ne bih bio za to - kazao je Antić.

