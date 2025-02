ANTIĆ: Blokaderi se bore za Ustav a krše ga, Bore se za demokratiju a zaobilaze demokratske procedure, bore se za eksperte da ih potpišu!"

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić gostujući u emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorio je o studentskim blokadama, o njihovim zahtevima, o svemu za šta se navodno bore i na koji način se ta borba odvija.

- Juče sam se sreo sa jednim studentom Pravnog fakulteta koji je u centralnom tom plenumu. Kaže on meni "ali Vi morate da nas podržite". To što vi imate drugačiju ideologiju, što zahtevi nisu do kraja jasni i neostvarivi i koji su tu, kako reče jedan profesor, "da sruše jedan režim tj. ustavni sistem" pa da se stvori sistem bez krezubih, bez populizma, da se dođe na vlast a toga nema nigde u Evropi! To njega ne interesuje, taj student misli da su oni sada avangarda i da mi treba samo da ih podržavamo, eventualno negde na 5. stranici podrške da napišemo da "radite protivustavne stvari, a navodno se borite za Ustav, da radite bez demokratskih procedura a navodno se borite za demokratiju, da se borite da eksperti odlučuju, a poturate nepotpisane ekaperte"! - rekao je prof. Antić.

"Blokaderi se navodno bore za Ustav a krše ga, bore se za demokratiju a zaobilaze demokratske procedure, bore se za eksperte a ne smeju da ih potpišu!"



