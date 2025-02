VUČEVIĆ NA OTVARANJU BRZE SAOBRAĆAJNICE IVERAC-LAJKOVAC: Projekat od životnog značaja za opstanak Valjeva (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade u ostavci i predsednik SNS Miloš Vučević, prisustvovao je danas otvaranju podeonice Iverka do petlje Divci, na brzoj saobraćajnici Iverak-Lajkovac.

FOTO TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Otvorena je saobraćajnica Iverak-Lajkovac koja je ocenjena kao najvažniji projekat za opstanak grada Valjeva. Ova saobraćajnica ima za cilj povezivanje delove Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa auto-putem "Miloš Veliki" i Koridorom 10, a tim povodom narodu se obratio predsednik Vlade u ostavci Miloš Vučević.

Prilikom detaljnog prikaza mape nove saobraćajnice, Vućević se zahvalio kineskim partnerima:

- Konačno Valjevo više nije izolovano već je spojeno. Ovo je važna stvar, važna deonica, bitna pozicija je konačno spojena sa koridorom 11. Menja saobraćajnu sliku celog Kolubarskog okruga. Čestitam svima. Ovo je odličan početak Kineske Nove godine.

Li Ming istakao čelično prijateljstvo Srbije i Kine

Li Min se potom obratio na srpskom jeziku i rekao "Dobro jutro! Srećna Nova godina! Živela Srbija!", prilikom svog obraćanja zahvalio se Srbiji na gostoprimstvu, istakao čelično prijateljstvo dve zemlje i dodao je ovo prvi projekat u 2025. godini koji je realizovan između Srbije i Kine a tiče se infrastrukture. Istakao je i značaj inevsticionih ulaganja u izgradnju puteva u mostova koji jačaju ekonomski razvoj i odnose između zemalja.

Vučević: Ovo je most nade, most pobede i rešenja

- Ovo je pobednički dan za Kolubaru, Srbiju. Opet smo se spojili. Nekad smo vojevali velike bitke ovde, a onda su došla vremena kad se neko trudio da skrajne Valjevo s puta. Nestajale fabrike, ljudi odlazili, gubila se nada. Ovaj put je put nade, obećanja, rešenja. Valjevo danas nije izolovano, nego spojeno s ostalim delovima Sribje. Kada sam nekada iz Novog Sada kretao u Valjevo molio sam se Bogu za miran saobraćaj, a danas nisam ni osetio put. Aleksandar Vučić je pre nekoliko godina rekao da ne može Valjevo da ostane izolovano, mora da se spoji sa Koridorom 11. Rečeno i urađeno. To čine ozbiljni i odgovorni ljudi- istakao je Vučević i dodao da će država nastaviti da radi velike projekte.

On je naveo da Valjevo mora da dobije gasifikaciju i najavio da se uskoro kreće u rad sa severnom obilaznicom, kako bi se izmestili kamioni iz grada i sačuvala bezbednost građana.

- Sačuvali smo Krušik od onih koji su hteli da ga unište, navijali za bugarske firme. Neka se vidi ko gradi i stvara, a ko zaustavlja. Gospodine Li Ming, ovo je još jedna karika u našem čeličnom prijateljstvu. Hvala vam što je vlada u Pekingu jasno rekla da neće priznati nikakve obojene revolucije u Srbiji. u Srbiji se vlast bira samo na izborima. Braćo i sestre, da čuvate Srbiju! Vlade se menjaju, ministri, gradonačelnici, ako ne sačuvamo državu bićemo kuća bez domaćina. Ona je jedna jedina, sve ostalo je prolazno. Čuvajte Srbiju, a zajedno ćemo da gradimo mnogo puteva, da rešimo sportsku halu, da dođe gasifikacija. Da se ne vratimo u prošlost, hoće da nas vrate u prošlost kada puteve nisu ni crtali, kada smo izgubili fabrike, zadruge, đake. Čuvajte Srbiju koja zna gde ide i kuda ide. Od sutra od 13.00 časova izvolite da putujete vašim putem. Ovo pripada vama, građanima Srbije, Valjeva- zaključio je.

Komentar na blokade u Novom Sadu

- Borislav Novaković i Goran Ješić su za danas pripremali scenario da dođe do incidenata, sa već pripremljenim tekstom sa tajkunskih medija, to je scenario koji ne sme da se dozvoli i desi. Scenario zla i sukoba nikome ko je dobronameran nije u cilju. Žao mi je što je Novi Sad na dan grada blokiran, što apsolutno ne podržavam. SNS danas nema nikakvu aktivnost vezanu za mostove, ništa ne radimo niti pripremamo, direktno odgovorni za blokade Borislav Novaković i Goran Ješić, to vam govorim ne na pamet već pod punom odgovornošću i kažem svima jasno i glasno kao predsednik SNS-a i predsednik Vlade Republike Srbije, nemojte da dozvolite zloupotrebu opozicije.

Kaznili su Novi Sad

- I pozivam na dodatnu obazrivost poljoprivrednika, da ako nešto vide i primete da odmah pozovu policiju, a mislim da će u noćnim časovima izvesti svoje aktivnosti. Ponavljam kaznili su Novi Sad sa ovim, ali ne planiramo nikavu aktivnost da ovo sprečimo. Od ovog momenta svi znaju ko je odgovoran za ove blokade na čelu sa Draganom Đilasom.

Da li će biti nove Vlade i izbora?

- Dačić je za novu vladu a ne za izbore, bliže smo novoj Vladi nego novim izborima.

Štrajk prosvetara i opoziciono forsiranje građanskog rata

Na štrajk prosvetara rekao je da ga čeka odluka da neće biti matura u srednjim školama, što je važna informacija za maturante. Na pitanje da opozicija pominje građanski rat Vučević je rekao da bi to bio najgori mogući scenario za Srbiju i da bi najgora scena bila ta da se prolije srpska krv na ulicama u Srbiji. I pozvao na mir i toleranciju bez obzira na različite stavove.