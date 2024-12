"ĐILAS JE ŽELJAN SUKOBA" Vučević o nasilju nad mladima: Pokušava da unese haos, bratoubilačke sukobe, a Srbija je demokratska zemlja

PREMIJER Srbije Miloš Vučević osvrnuo se na novi incident Dragana Đilasa i poručio da zakon mora da važi podjednako za sve, pa i za lidera SSP.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Dragan Đilas je odavno simbol bahatosti, nasilja i divljaštva, a najnoviji incident koji je započeo lično on pokazao je još jednom pravo lice antisrpske opozicije, koja već više od mesec dana priželjkuje nerede, nasilje i duboke podele u našem društvu. Ponašanje Dragana Đilasa na snimku koji je objavila njegova stranka, nije ponašanje normalnog čoveka, političara, nego batinaša i siledžije. Dragan Đilas, režiser novog nasilja na ulicama, napao je mlade ljude, samo zato što mu se njihove aktivnosti, a koje rade aktivisti svih stranaka, nisu svidele. Toliko je agresivan, željan sukoba, da to više ne može da sakrije. Čovek koji pokušava da unese haos u Srbiju, podelu među ljudima, bratoubilačke sukobe, pa čak i da preuzme proteste od studenata, da bi sebe prikazao kao najvažnijeg i najbitnijeg u redovima opozicije. Zamislimo šta bi bilo da je Aleksandar Vučić uradio nešto slično, a svaki dan se lepe plakati, ispisuju grafiti protiv njega, sa mnogo gorim porukama, pretnjama. Napadima na njegovu decu i porodicu. Pozivima na linč i fizičku likvidaciju. Kako bismo mi trebali da reagujemo kada nam svaki dan govore da smo ubice, da su nam „ruke krvave“, da smo ubili 15 ljudi. A on, Dragan Đilas lično, potpisnik je najgoreg nasilja samo zato što mu je neko rekao da je lopov, što uzgred i jeste, po sopstvenom priznanju. Kome nije bilo jasno nakon dešavanja u Skupštini da je nasilje jedini jezik kojim govori Đilas, više nema dileme! Sve maske su pale!

Premijer je istakao da zakoni u Srbiji moraju da se poštuju i primenjuju, jer Srbija je demokratska zemlja, te da neće biti građanskog rata, bratoubilačkih sukoba i obojene revolucije.

-Zakon mora da važi podjednako za sve, pa i za Dragana Đilasa - poručio je.