BOŽIĆEVA: Opozicija nastavlja da maltretira građane Srbije

SANDRA Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, oglasila se saopštenjem o opoziciji u Srbiji koja, kako kaže, nastavlja da maltretira građane.

Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

"Opozicija u Srbiji je pitanje svoje bezidejnosti rešila taktikom političkog lešinarenja nad nesrećama i pravljenjem suludih političkih performansa i nezakonitih blokada. Do sada su svoje postupke opravdavali žaljenjem za žrtvama i traženjem pravde, međutim otkad je predsednik Vučić izašao u susret svim zahtevima, opoziciji je iz ruku oteto jedino sredstvo putem kojeg su mogli manipulacijama, preko svojih medijskih grupa za pritiske, da nastave sa maltretiranjem građana u pokušaju da napabirče koji politički poen.

Baš kada je predsednik Vučić dostavio svu dokumentaciju o nesreći koja je tražena, srušen je njihov mit o tajnosti i skrivanju pa su počeli s novim teorijama zavere i pitanje je trenutka kada će i to obesmisliti. Činjenica je da je sve transparentno rađeno i da će krivci odgovarati, a kada su nas uveravali kako se nešto krije, očigledno su polazili od sebe, znajući na koji način i kako su nameštali tendere za ispumpavanje novca svojim stranačkim kolegama, dok su bili na vlasti.

Baš u trenutku kad je predsednik Srbije ispunio sve zahteve, to je poslužilo kao povod da se krene u još besmislenije divljanje, spinovanje i „blokade“ u kojima učestvuje desetak ostrašćenih bestidnika. Izgleda da im je nova taktika da maltretiraju i provociraju policiju ne bi li izazvali reakciju i ujedno predstavili sebe kao žrtve torture. Jedinu torturu vršite vi koji pozivate studente i građane da za vaše interese blokiraju ulice, seju netrpeljivost među ljudima, dok sa vaših medija nastavljate da trujete javni prostor, pozivate na krvave revolucije, oduševljavate se javnim pogubljenjima u Siriji i pretite. Svo to ludilo kulminiralo je jutros kada su nakon neprospavane noći, tražeći način da opravdaju svoje besmislice, opozicionari „mirno“ blokirali Policijsku upravu Novog Sada. Divljaštvo koje pokazuju i bezumlje koje njima vlada, dokaz su jedino agonije u koju su upali jer su na najbrutalniji način zloupotrebili žrtve tragedije u Novom Sadu, nakon čega im ne veruju ni njihovi članovi, a još manje građani Srbije. Svoj politički rad zasnovali su na lažima, obmanama i zloupotrebama, zato sada ne mogu da se pomire sa činjenicom da im ni ovaj put nije uspelo da od Srbije naprave poligon za obojene revolucije, ali ih najviše boli to što ih narod ne želi na vlasti. Biće da je problem u njima, a ne u ogromnoj većini poštenih ljudi koji žele mir i napredak svoje zemlje, bez veštačkih podela i mržnje koju opozicija širi", zaključuje Božićeva u saopštenju.