VUČIĆ O OPOZICIJI: Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o nasilnicima iz opozicije.

- Nasilnici najčešće govore o borbi protiv nasilja, uvek se pozivajući na nešto što je samo njima znano - rekao je predsednik komentarišući izjave Dragan Đilasa.

- Sudbine tih ljudi ih nisu zanimale. Nikada nisu ni tražili ništa čime bi mogli tim ljudima da pomognu. Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti pa su doveli kamion sa fekalijama, pa su lupali prozore na gradskoj skupštini, skidali zastave, bacali ih na patos i cepali. To im je kao crvena marama, uvek im je posebna vrsta provokacije kada negde više našu trobojku - dodaje on.

- Šutirali su i napadali policajce, onda su rekli da su to ubačeni elementi, a onda su sutradan tražili da ubačeni elementi budu pušteni. Evo svi su im ubačeni elementi pušteni - pošto su to toliko tražili koliko sam već čuo, na slobodi su. Nisam siguran da to ima veze sa pravom i nisam siguran da bi to tako nekom drugom bilo ukinuto - rekao je predsednik.

- Nemaju pojma ni šta blikiraju. Njih 40, 50 kolko ih se skupi i vi ih sve već znate. Svakog od njih poimence znate - dodao je on.