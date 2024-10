SRBIJA JE BAUK KOG SE TREBA PLAŠITI, VUČIĆ IMA MOĆ U REGIONU: Opozicioni mediji u antisrpskoj kampanji (VIDEO)

VIKTOR Orban za govornicom evroparlamentarcima juče je poručio da bez Srbije u EU nema mira ni stabilnosti na Balkanu.

Foto: Novosti

- To je istovremeno jedno ovako... Može se tumačiti... Ne znam koliko je on bio svestan kada je to izgovorio da je Srbija u stvari bauk na Zapadnom Balkanu, da je Srbija zemlja koje se treba plašiti - istakla je Jelica Milić iz Evropskog pokreta u Srbiji.