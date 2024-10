VUČIĆ O OPTUŽBAMA DA SE SRBIJA MEŠA U IZBORE U PODGORICI: Uopšte nas ne interesuju lokalni izbori u Crnoj Gori

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara o umešanosti Srbije u izbore u Podgorici kaže da nikoga ne interesuju lokalni izbori u Crnoj Gori.

Foto: Printskrin

- Ja nisam imao pojima ni ko učestvuje na tim izborima. Toliko sam imao posla. Ja imam prijatelje, to su Milan Knežević i Andrija Mandić, koje poznajem decenijama. I to je sve. čime smo se to umešali. Gotovo se niko ni u beogradskim medijima nije bavio time. A hoćete da vas podsetim kako su izgledali beogradski izbori na teritoriji Crne Gore - svakog dana po 10 prljavština u 10 novina i 10 televizija protiv SNS i mene lično. Jel tako bilo? Bilo je više od ovoga što sam rekao. I svaki put kada kažete da se neko upliće, to zapravo vi radite. Uopšte nas ne iteresuju lokalni izbori u Crnoj Gori. I nikoga od nas to ne zanima.