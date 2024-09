"USPOSTAVLJANJE POSEBNOG TUŽILAŠTVA": Predsednik objasnio još jedan potez Srbije po pitanju Kosova i Metohije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja naciji objasnio mere i poteze koje će Srbija zahtevati po pitanju dešavanja na KiM.

Četvrti potez je uspostavljanje posebnog Tužilaštva.

- Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije za područje Autonomne pokrajine Kosova i Metohije kojim će biti uspostavljeno posebno Tužilaštvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika privremenih institucija u Prištini.

- Mi u Beogradu, ili malo ko u Beogradu, stvarno brine o Kosovu van kafane, van uobičajenih psovki, a posebno u državnim organima. Državni organi nikako nemaju vremena za Kosovo i Metohiju i to nije od nas. To je naša bolest od 1945. na ovamo. Sve drugo nam je preče i važnije od toga. I zato i naši državni organi od MUP-a do tužilaštva, pravosuđa, nikada se nisu dovoljno bavili situacijom na Kosovu i Metohiji. Što ovo znači? Ovo će da traje samo do uspostavljanja i poštovanja normi dogovorenih i potpisanih u Briselu i poštovanja briselskog sporazuma. Dakle, mi popunjavamo ovaj pravni vakum, jer mi u ovom trenutku nemamo način kojim ćemo urediti zakonsku mogućnost da sve one koji učestvuju u progonu i proterivanju Srba, sve one koji učestvuju u maltretiranju, šikaniranju, prebijanju i upucavanju Srba, da konačno možemo da ih gonimo. I to je stvar koju ćemo da radimo. To će biti i posebna sudska veća određena za ovo, kao i posebno tužilaštvo da se istraži i gone kriminalna i protipravna dela službenika i zvaničnika koji provode akcije kršenja ljudskih prava nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Time će biti i obuhvaćena lica srpske nacionalnosti koja u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa na najgori mogući način i učestvuju u progonu našeg stanovništva - dodao je predsednik.

