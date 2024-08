PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na panelu "Pridruživanje Zapadnog Balkana EU" u okviru Globalnog bezbednosnog foruma GLOBSEC 2024 u Pragu.

Na pitanje moderatora da li je optimističan za ulazak u EU do 2028. godine, Vučić kaže:

- Spremao sam sebe da kažem neke dobre stvari koje smo ostvarili, ali ću vam odgovoriti na drugačiji način. Da li sam optimističan? Ne, nisam. Ne verujem u to, sve želim najbolje Crnoj Gori, ali mislim da nećemo biti članovi eu 2028. EU ima interese koji su drugačiji od naših interesa. Verujem da ako i budemo članovi EU, to neće biti pre 2030, a to je veoma skoro. A šta će se desiti u međuvremenu, to niko ne zna. Imamo drugačija shvatanja EU, ali želimo da budemo deo EU. Očigledno je da Ukrajina i Modlavija dobijaju značaj, što je razumljivo, a u isto vreme, postoji umor i isrcpljenost i videćemo šta će se desiti. Ono što je najvažnije za nas u međuvremenu je da uradimo konkretne korake, da uradimo zelene koridore, ta poštujemo PEM konvenciju, da poboljšavalmo sudstvo i vladavinu prava, privlačenje direktnih investicija i pobvoljšanje ekonomskog i društvenog okruženja. Ja sam najviše zaitneersovan ekonomsku stranu, prestigli smo sve na Tapadnom blakanu, od broja 4 postali smo bro1 1 po skoro svim parametrima. Želimo da naši ljudi žive bolje, videćemo da li će EU biti spremna za nas, ali mi smo uvek spremni za nju. EU mora prihvatiti činjenicu da mi drugačije mislimo o nekim pitanjima, imamo neke probleme da rešimo. Kada govorite o povelji UN i da je Rusija učinla agresiju, a onda ljudi u Srbiji pitaju šta je sa 1244 poveljom i srpskim teritorijalnim integritetom, te probleme vidimo drugačlije, i znamo da ne možemo da budeemo deo Eu dok to ne rešimo - rekao je Vučić

Na pitanje moderatora da prokomentariše to što je rekao da nije optimističan i da li će to biti razočaravajuće za ljude da čuju, Vučić je rekao:

- Šta će biti razočaravajuće? Nisam došao da lažem nikoga, rekao sam da nećemo biti članovi 2028 godine. To se neće desiti, ne želim da lažem moje ljude ni nikoga. Ukrajinci moraju da pobede, ja kažem da, možete da kažete šta god hoćete. Da li će se to desiti, ne tako lako. Ali ako niko te neće da kaže otvoreno i javno, izvinite što ću ja to da kažem da će se to desiti, imam svoj mozak i govorim ono što mislim i čini mi se da u malo slučajeva nisam bio u pravu.

Ljudi kažu da imate odnos sa Putinom koji je problematičan, kako odgovarate na to i da li igrate na dve strane, upitala je moderatorka:

- Koje odnose imam sa Putinom? Vi ste rekli da imam, pitam vas koje imam. Ja održavam odnose? Nisam razgovarao sa njim 2 i po godine, od kada je počeo rat. Rekli ste da održavam odnose, a nisam priča osa njim od rata za razliku od mnogih drugih lidera koji su pričali sa njim. Mnogi evropski lideri jesu, ja nisam. Vi iz nekog razloga ste hteli da kažete da ja jesam, a drugi lideri nisu.

- Da vam kažem oko sankcija, i obe strane. Ne postoje obe strane, mi smo na EU putu, da mi imamo dobre tradicionalne odnose sa Rusijom i toga se ne stidim i nije me sramota. Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, nisam uplašen da to kažem otvoreno. Sa druge strane osudili smo rusku agresiju na Ukrajinu i u UN. Na kraju, govoreći o humanitarnoj pomoći Ukrajini, sve je o društvenim mrežama, novinarima, propagdnda. Kada govorite ko je pomogao od Zapadnog Balkana u humanitarnoj pomoći Ukrajini, svi zajedno su dali Ukrajini 200 puta manje, nego mala Srbija i ne pitajte mene, pitajte Ukrajince.

Imali ste razgovor sa Ursulom fon Der Lajen , da li se ona slaže sa tim što vi kažete?

- Ne, niko se ne slaže sa mnom, ali svi razumeju moju poziciju, nikoga ne lažem i govorim svima koja je pozicija Srbije. Imao sam odličan razgovor sa njom, razgovarali smo o svim pitanjima, oko zelenih koridora, našli smo zajednički imenitelj, iako ne znam ništa o klasterima i birokratskim stvarima, mislim da ćemo otvoriti klastere do kraja godine - rekao je Vučić.

- Uvek su neke sumnje, "ti hoćeš da budeš trojanski konj u EU". Ja kažem otvoreno, da, mi hoćemo da budemo deo EU što je pre moguće i znam koje stvari sve treba da uradimo. Uvek čujemo sumnje, "Ne, ne želite da budete deo EU, želite da budete ruski Trojanski konj". Čujete to svaki dan, ali moramo da gradimo uzajamno poverenje - kaže Vučić.

Kako da kažem ljudima da ćemo ući u EU 2028. godine? Kako to mogu da im kažem. Doći će 2028. godina i šta onda? - upitao je Vučić.

Vučić je danas na marginama foruma u Pragu imao niz odvojenih bilateralnih sastanaka sa brojnim zvaničnicima.