PROTESTNO PISMO JAVNIH LIČNOSTI: Protiv neoustaških ideja na fakultetu i poruka Dinka Gruhonjića

POKRET za odbranu Kosova i Metohije saopštio je da izražava najdublje ogorčenje zbog, kako navode, nedostojnog postupanja dela akademske javnosti koji je proteklih dana stao u odbranu prava Dinka Gruhonjića, zaposlenog na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, da neoustaškim izjavama vređa čitav srpski narod.

Foto: Medija centar Beograd

Kako kažu, izjave Gruhonjića vređaju i sve pristojne, moralne ljude, nezavisno od nacionalnosti, i sramote samu ideju Univerziteta.

Na nezadovoljstvo studenata, koji su zbog Gruhonjićevih dugogodišnjih teških uvreda blokirali Filozofski fakultet, uprava ove ustanove odgovorila je tako što je u potpunosti stala na stranu Gruhonjića, navode iz Pokreta.

- Umesto da sa tim mladim ljudima razgovara i pronađe način da reši krizu ona je, u borbi protiv sopstvenih studenata, zatražila pomoć policije i stranih ambasada. U tome ju je podržala i uprava Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pismo solidarnosti sa Gruhonjićem potpisao je niz profesora Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Beogradu. Među njima su i oni koji su u javnosti i sami poznati po neoustaškim izjavama i po tome što zbog delikta mišljenja profesore i studente kažnjavaju proterivanjem sa univerziteta, sudskim progonima i medijskim difamacijama - kaže se u saopštenju.

Na taj način, dodaju se, još jednom se potvrdilo da je srpski univerzitet u stanju duboke moralne krize.

- Pokazalo se da on ne postoji zbog studenata i dobrobiti vlastite zajednice, čiju faktičku osnovu mahom čini srpski narod, nego zbog očuvanja „prava“ jedne privilegovane kaste, u čije povlastice spada mogućnost da se nekažnjeno vređa srpski narod, i da se na osnovu toga pravi društvena i „akademska“ karijera. Dinko Gruhonjić nije poznat po bilo kakvim akademskim postignućima. Njegovi antisrpski, otvoreno rasistički stavovi nemaju ničeg zajedničkog sa akademskim diskursom i postupanjem. On, pored ostalog, piše o tome da živi u „duboko degenerisanom društvu”, među „malim primitivnim narodom”, s „ljudima čudnih fizionomija i neartikulisanog jezika” kojima će u budućnosti „noge biti sve kraće, a pogledi sve tuplji”, a čija deca žele „samo da dovrše pokolj koji su im očevi započeli”. Svako može da na internetu pročita na kakav način Gruhonjić piše o Srbima. Srpski narod, koji je zbog borbe sa ustaškim zlom i nacifašizmom pretrpeo genocid, on optužuje za fašizam i poredi sa ustašama. Može li se zamisliti profesor nekog izraelskog univerziteta koji otvoreno zastupa nacističke stavove i koji za to dobija podršku delova jevrejske akademske zajednice? - navodi se u saopštenju.

Smatramo da Gruhonjićeva rasistička haranga protiv srpskog naroda, baš kao propaganda hrvatskih i muslimanskih ustaša uoči 1941, služi za to da opravda genocid kome su Srbi danas podvrgnuti od strane NATO država i potomaka zločinaca iz Drugog svetskog rata. Takvo postupanje podržavaju i oni koji danas brane Dinka Gruhonjića od studenata.

Potrebno je da srpska javnost zna da oni ne predstavljaju ni Univerzitet u Beogradu, niti Univerzitet u Novom Sadu, zaključuju iz Pokreta za odbranu Kosova i Metohije.

Saopštenje su potpisali:



Prof. dr Slobodan AntonićProf. dr Siniša AtlagićDragomir Acović, arhitektaDoc. dr Zoran BabovićDanilo BastaProf. dr Siniša Borović, generalProf. dr Pavle BotićProf. dr Milan BrdarPredrag Vasiljević, novinarSrđan Volarević, književnikProf. dr Slobodan VujoševićProf. dr Slobodan VujićProf. dr Igor VukovićDr Momčilo Vuksanović, Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne GoreMarinko Vučinić, publicistaProf. dr Vasilije GvozdenovićMiljan Glišić, rediteljProf. dr Irina DeretićSpomenka Deretić, novinarDr Vladimir Dimitrijević, naučni saradnikProf. dr Jovan DušanićProf. dr Aleksandar ĐikićProf. dr Darko Ristov Đogo, protojerej-stavroforDr Miša Đurković, naučni savetnikIgor Ivanović, publicistaProf. dr Ivan IvićDr Slobodan Janković, viši naučni saradnikProf. dr Jovan JanjićProf. dr Bojan JovanovićDr Mario Kalik, naučni saradnikProf. dr Zoran KinđićDr Snežana Kirin, naučni savetnikProf. dr Miloš KovićProf. dr Leon KojenDr Vladimir KolarićProf. dr Časlav KoprivicaProf. dr Dušan KrcunovićEmir Kusturica, rediteljProf. dr Aleksandar LipkovskiMiladin Lukić, arhitektaProf. dr Savo MarkovićMiroslav Cera Mihailović, pesnikProf. dr Slobodan OrlovićAleksandar Pavić, narodni poslanikProf. dr Jovan PopovDr Aleksandar Raković, naučni savetnikProf. dr Mitra ReljićProf. dr Branislav RistivojevićProf. dr Ratko Ristić, prorektor Univerziteta u BeograduProf. dr Slobodan SamardžićProf. dr Aleksandar SedmakProf. dr Dobrivoje StanojevićProf. dr Milomir StepićProf. dr Rada StijovićProf. dr Srđa TrifkovićDr Dragan Hamović, naučni savetnikProf.dr Zoran ČvorovićDoc. dr Milan ČabarkapaProf. dr Đorđe ČantrakDoc. dr Duško ČelićProf. dr Ljiljana ČolićProf. dr Uroš Šuvaković

(kosovo online)

