BRNABIĆ: Dve preporuke ODIHR-a već su ispunjene

Predsednica Vlade u tehničkom mandatu Ana Brnabić izjavila je da su dve preporuke ODIHR-a već ispunjene a da se na ostalima predano radi.

Foto Tanjug

Ona je gostujuću u jutarnjem programu televizije Prva izjavila da je spremna za novu funkciju predsednice skupštine i sumirala prethodnih sedam godina na mestu predsednice Vlade.

“Vekliko hvala Aleksandru Vučiću što je verovao u mene svih ovih godina. Kada me je pozvao da uđem u Vladu 2016. godine, nisam imala nikakvo političko iskustvo, video je nešto što drugi nisu, možda čak ni ja. Veliko hvala i mojoj Srpskoj naprednoj stranci na poverenju, pokazali su da je na prvom mestu šta neko može da uradi za svoju zemlju a ne da li je član stranke. Ja sam se 2019. godine učlanila u SNS, i volela bih da u budućnosti radim još više u stranci. Verujem da je to jedina partija u Srbiji koja može da vodi Srbiju pobedničkim putem. Sve uspehe postigli smo mi, svi zajedno, tim je važan, guramo dalje. Mislim da su neki pokušvali da me uvrde rečima da sam najbolji učenik Aleksandra Vučića. Meni je to najveći kompliment i hvala im mnogo na tome, zaista. Nadam se da ću to biti i u budućnosti, da ću još više učiti od njega kako se radi i bori za Srbiju”, započela je Brnabić.

Ona je komentarisala i ono što je očekuje a to je predsedavanje skupštinom Srbije. “Težak zadatak je preda mnom. Mnogo učenja, tu ste nekako direktno odgovorni građanim,a svaki dan ste praktično pred njima. Volela bih da pokušam da uspostavim neki dijalog, da pokušamo da malo smanjimo tenzije. Da li će to biti moguće – ne znam, videćemo. U redu je da mislimo različito o nekim stvarima, ali je i normalno da imamo dijalog. Za jednu stabilnu zemlju je neophodno da ima ozbiljnu i odgovornu opoziciju. Jer sa konstantnim menjanjem zahteva – hoću izbore, neću izbore, hoću spojene, hoću razdvojene. Ja koliko god budem mogla pozivaću na dijalog, moliću, neću zahtevati, moliću da se smanje tenzije. Koliko ću uspeti, ne znam, videćemo. Hajde da objasnimo građanima zakone, zašto su oni važni, da uvedemo još više javnosti u skupštinu Srbije, da jačamo prlamentarnu diplomatiju. U noramalnoj zemlji svi mi u skupštini treba da radimo u interesu Srbije”, izjavila je Brnabić.

“Juče je bil moja poslednja sednica Vlade, pozdravila sam se sa ministrima i doneli smo neke važne odlukem koje sam želela da zvršim dok sam tu. Doneli smo odluku koja se tiče škole Vladislav Ribnikar. Razumem mnoge koji kažu da smo tu odluku mogli da donesemo ranije, ali nismo hteli ništa da radimo brzo i pritiskamo roditelje i porodicu čuvara Dragana. Dakle, čitav deo škole u kome se dogodila tragedija izuzima se iz nastave do daljenjeg, osnovali smo Radnu grupu i imenovali multidisciplinarni tim od ljudi koje su predložile porodice i to je sada veliki i značajan korak ka memorijalizaciji.”

Sumirajući prethodni period Brnabić je izjavila da je mnogo uspeha postignuto. “Sedam izuzetno teških godina. Za mene, najveća čast da budem na čelu Vlade Republike Srbije i radim rame uz rame sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Neverovatno u koliko teškim vremenima. Permanentna migrantska kriza, pandemija korona virusa koja nam je uzela praktično dve godine. Uspeli smo da budemo zemlja koja je imača najmanji pad od 0,9 procenata, pa sledeće godine rast. Zemlja koja je bila smao jedna od 10 zemalja na čitavom svetu koja je tokom pandemije zabeležila rast zaposlenosti, a bili smo druga zemlja u Evropi koja je nabavila vakcine, elektornski smo zakazi ali vakcinisanje, birali vakcine… BDP je danas pratkično 70 milijardi evra. Ono u šta smo najviše verovali, IT sektor, prirodne nauke, mladi ljudi postali su motor razvoja naše zemlje. Moj mandat se završava vešću da smo postali predsedavajuća zemlja u Globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju. A član tog partnerstva je samo 29 zemalja sveta, pre nas su predsedvali smo Francuska, Kanada, Japan i Indija. Ja verujem da Srbija ima još mnogo, mnogo toga što može da ponudi svetu i da je naš narod vanredan u svakom smislu, da možemo birti u svemu jedan od pobednika u Evropi.”

Dve preporuke ODIHR-a već ispunjene

“Što se tiče izbora u Beogradu, ne možete mnogo da nagađate i da se ne znam koliko dogovarate. Prvo na dnevnom redu je raspisivanje izbora, to je tako po zakonu i to je red prema Beograđanima. To je stvar zakona, ne stvar debate, osim ako nećemo da kočimo zemlju, da se prolongira izbor predsednika Skupštine, pa da se dalje prolongira izbor predsednika Vlade. Oni kažu prvo priporuke ODIHR-a pa onda izbori. Pa čekajte, za većinu tih preporuka nadležna je skupština, jer su to zakonske izmene. Za to je dakle neophodan predsednik skupštine”, izjavila je Brnabić i nastavila:

“Strašno je što neki opet vezuju datume tragedija za ponovljene beoradske izbore. To je užas I strašno je šte neki ljudi sebi dopuštaju. Sve je toliko užasno ovde I toliko katastrofalno, ali nećemo izbore jer nam je za nedelju dana odmor. Dakle diktatura je, ali ipak ajmo na odmor pa onda izbori. To je smešno. To znači pokazuje samo koliko je sve ovo politikastvo i koliko veze nema sa realnošću i stvarnim izbornim uslovima. Osnovna demokratska norma je da odete na konsultacije kod presednika Republike, on predstavlja 2 miliona i 300 hiljada građana Srbije, legitimno izabran predsednik. Ja sam pričala sa mnogim ambasadora i stranim zvaničnicima koji su šokirani da se opozicija oko liste Srbija protiv nasilja nije pojavila kod predsednika. Ja poznajem Aleksndra Vučića, da je neko došao I rekao mi mislimo da zbog toga i toga nije fer da izbori budu tada, on bi rekao u redu, da vidimo zašto. Oni traže neki leks specijalis i gde je onda tu predvidivost i demokratija za zemlju? Narod kaže kad se ide na izbvore, to kažu ustav i demokratija. Njima je najbazičniji uslov da Aleksandr Vučić ne sme da pozajmi svoje ime listi. To nije demokratska norma, dakle ili ste za demokratiju ili niste. Ne možete samo da budete demokrate kada vam odgovara. Mi gubumo vreme građanima a posebno Beograđanima – zašto? Zato što su oni insistirali na ovim izborima. A izborni uslovi su bili isti kao u momentu kada su oni te izbore zahtevali. Dakle onda su bili hitni izbori a danas te izbore neče. A uslovi nepromenjeni”

Ona je rekla da saradnje sa ODIHR-om traje permanentno. “Mi sa ODIHR-om nikada nismo prekidali rad. Juče sam imaal još jedan sastanak sa ambasadorom OEBS-a i ambasadorom EU. Dve preporuke ODIHR-a smo već implementirali – preporuka broj 13, gde se kaže da moraju da se otvore svi javni prostori za sve političke akere. Druga preporuka je preporuka borj 23 – sprečavanje čekanja redova za glasanje i pojačavanje tajnosti glasanja, podelili smo neka biračka mesta na dva ili tri. Ministarstvo je dalo preporuku da sva biračka mesta koja imaju više od 1.800 birača da se podele. Dalje, već smo uputili pismo ODIHR-u da posmatra lokalne izbore. Verovali ili ne, ovo će biti prvba posmatračka misija ODIHR-a za bilo koje lokalne izbore na svetu. Pisali smo da pošalju nekog eksperta za birački spisak, kako bi on bio još transparentniji.”

Brnabić je komentarisala i navode u opoziciionim medijima oko birača iz Male Krsne. “Ja sam odmah proverila. Sveukupno iz Male Krsne je u poslednjih 72 sata u Beogradu za izbore registrovana slovom i brojem – jedna osoba. Od tih serijala koje možete gledati na tajkunskim medijima dakle registrovana je jedna osoba. Zbog te jedne osobe sada se uključila Crta, 400 eksperta, 500 analitičara… Zašto nisu proverili koliko je ljudi iz Male Krsne prebačeno? Zato što bi videli da je to jedna osoba. I oni kažu pokrali ste izbore, a mi smo te izbore tako navodno pokrali da u njima nemamo većinu. Valjda kada nešto ukradete, onda imate većinu da sami formirate vlast, a mi smo ih tako ukrali da mi to nemamo? Ne, mi izboe ne krademo niti ćemo. I u čuvenom videu ispred Arene se pokazalo da su na njemu svi statisti Zdravka Ponoša. Ja više ne znam šta je istina a šta nije. Šta je poenta ove priče? Da se napravi panika, da se napravi haos, da se opet mi optužimo za nešto. Oni su nas odmah posle kraja izbora optužili da mi sada vraćamo neke ljude iz Beograda, a danas ih selimo u Beograd”, rekla je Brnabić.