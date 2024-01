MALI O PLANU "SKOK U BUDUĆNOST – SRBIJA 2027": Ministar najavio - LJudi će živeti bolje

MINISTAR finansija Siniša Mali gost je programa "Dobro jutro Srbijo" na TV Hepi.

Ministar Mali govori o aktuelnim ekonomskim temama u Srbiji i planu rasta zemlje do 2027. godine.

O Ekspu

Mali je govorio o jasnom planu sa kojim su izašli u izbornoj kampanji, a koji je uključivao rast penzija, plata i minimalne zarade.

- Pokazali smo da radimo na tome da pokažemo brigu za ljude što je za nas veoma važno. Svi ostali projekti koji uključuju infrastrukturu, izgradnju brzih saobraćajnica, kanalizacionih mreža, domova zdravlja jasno govore šta je naš cilj. Videli ste koliko se to pojačalo naročito nakon izlaganja predsednika i plana za 2027. godinu. Možda smo i jedina zemlja u Evropi koja ima jasan cilj o tome šta želimo da uradimo ne u narednih deset godine, već za samo tri godine. Jako je važan taj događaj u 2027. godini. Srbija će biti domaćin Ekspa - rekao je Mali i podsetio da je to velika prilika i odgovornost za našu zemlju imajući u vidu da je Srbija pobedila i Argentinu i SAD prilikom kandidovanja za ovu svetsku manifestaciju.

- To je prilika da naredne tri godine iskoristimo za bilateralne, poslovne i komercijalne odnose sa svim zemljama koje će biti ovde. To će uticati na BDP i rast i razvoj naše privrede i društva. Zato hoćemo da aktiviramo sve snage koje imamo u Srbiji i zato je predsednik rekao da poziva sve da nam se pridruže kako bismo ih zajednički realizovali. Finansije neće biti problem. Jedini problem biće da se svi zajednički uključimo u to - kaže ministar i dodaje da je svih šest tačaka koje su predstavljene u planu "Skok u budućnost" ciljano na svaki aspekt društvenog života naše privrede.

O planu Srbije do 2027. godine

- Prošle godine je BDP bio 61 milijarda. Mi smo duplirali naš BDP, a možemo da dođemo i do 100 milijardi do 2027. godine. To je potpuno drugačija Srbija.

Ministar je najavio da će do 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra, a minimalna zarada 650 evra.

- Naredne godine ćemo preći 1.000 evra prosečne zarade. Do 10. februara isplaćujemo uvećanu penziju za 14,8 odsto. Izlazimo sa konkretnim ciljevima i planovima da standard građana raste. Iza ovih brojki su ljudi.

O natalitetu i pomoći porodicama

Mali je istakao i borbu za natalitet i izjavio da će država pojačano raditi na tome.

- Rekonstruisaćemo skoro 59 porodilišta u Srbiji. Za prvorođeno dete povećavamo pomoć na 500.000 dinara, za drugo na 600.000 dinara - rekao je Mali.

Mali je istakao da je na sednici Vlade Srbije uvedena uredba o pomoći porodicama koje imaju člana obolelog od retkih bolesti. Usvojena je uredba o izdavanju vaučera pomoći od 25.000 dinara, 35.000 dinara za lekove i 50.000 dinara za boravak u rehabilitacionim centrima.

- Pozivam sve roditelje koji boluju od retkih bolesti da se prijave, država će pomoći - kazao je Mali.

O deci oboleloj od retkih bolesti

- Država nikada više ne izdvaja za bolesnu decu i lekove. Bogatstvo jedne zemlje se pokazuje time koliko pomažete onima kojima je to najpotrebnije - rekao je ministar Mali.

O boljitku ekonomije i društva

Ministar je podsetio i da je pre 10 godina bila veća stopa nezaposlenosti, a da je ta stopa danas smanjena zahvaljujući investicijama.

- Izgradićemo još 460 kilometara puta do 2027. godine. To jeste period najbržeg ekonomskog rasta i razvoja.

Govoreći o Ekspu, ministar kaže da je to manifestacija koja će nas uvesti u elitu.

- Svaki aspekt društva osetiće boljitak. Mi ćemo ove godine imati brzu prugu do Subotice, a kada smo to mogli da zamislimo. Gradimo kanalizacione mreže širom zemlje, gradimo naučno tehnološke parkove. Mora nešto veliko da se desi i država mora da napravi prvi korak, da bi ga pratio privatan sektor. Sve povlači jedno drugo. Ulažemo i u sport. Sve plaćamo u dan i dinar. 483 milijarde imamo na računu, potpuno smo likvidni. U Davosu su bile dve stvari važne: veštačka inteligencija, što pokazuje da morate da pratite takve stvari i investirate, sa čim Srbija ne kasni i da nađete izvor rasta - kaže Mali.

- Kroz svaki od ovih projekata dobijamo izvor rasta i to je jedini održivi razvoj. Nikada ne znate kakva će biti geopolitička situacija, ali Srbija je na dobrom putu. Naša zemlja će biti potpuno drugačija za tri godine.

O opoziciji

O onima koji su govorili loše o postignutim rezultatima, Mali kaže:

- Videli ste i u ovoj kampanji imaju oni koji samo pokazuju mržnju. Svaki naš uspeh njima je poraz. Kome je u interesu jaka Srbija? Nekom iz regiona? Ne. Nekome iz opozicije? Pa trebalo bi. Njihova politika je "ajde da rušimo". Ljudi to neće, naročito oni koji su za napredak Srbije.

O metrou

O izgradnji Ekspa, ministar kaže da će to pogurati celu zemlju napred.

- Za par nedelja kreće izgradnja depoa u kom će biti kompozicije metroa, i ove godine krećemo u probijanje tunela kroz grad Beograd. Vi ovim podstičete građevinsku industriju - kaže Mali.

- Ako ne sanjate uspešne snove nikada nećete videti ni uspešnu Srbiju. Oni su toliko bili na vlasti i nisu se setili ni onaj brod na Savi da očiste.

O nabavci aviona i novim linijama

- Uzimamo dva širokotrupna aviona, pa ćemo leteti u dva grada u SAD, tri u Kini. Jedna mala zemlja kao što je Srbija ima nacionalnu avio kompaniju koja ima ogroman profit - najavio je ministar i dodaje da ovakvi rezultati podstiču mlade da ostanu u zemlji.

O jačanju privrede

Mali kaže da očekuje ogroman priliv turista i podsetio je na planove o ulaganju u turizam koje je najavio predsednik Vučić.

- Prva velika manifestacija u svetu gde svet može da se pokaže kroz inovacije biće Beograd i mi tu želimo da celu našu ekonomiju i privredu unapredimo. Do kraja 2027. imaćemo još jednu železničku i novu autobusku stanicu. Rešavamo gužve. Jedna ideja povlači druge - kaže Mali i dodaje da će se izgraditi nova linija od aerodroma do Ekspa i Prokopa.

O finansiranju ovih projekata, Mali kaže da je to ulaganje u celu zemlju te da će svi imati korist od toga.

- Pre 10 dana smo završili emisiju obveznica za Ekspo, danas završavamo pregovore sa Saudijskim razvojnim fondom jer će finansirati tri projekta. Svako obećanje ispunjavamo, veruju nam ljudi i investitori. Kada imate dobar projekat, novac nije problem. Trebaju nam ljudi - rekao je ministar.

Mali je rekao da je već 2,5 milijardi evra već u budžetu zahvaljujući postojećim projektima.

- Predstavićemo se u najboljem mogućem svetlu i svi će doći jer je Srbija prihvatljiva svima. Pokazaćemo šta smo sve uradili - završio je Mali.