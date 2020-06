J.S. | 03. jun 2020. 22:01 | Komentara: 0

Zbog sprečavanja širenja korona virusa Vlada Severne Makedonije donela je odluku da se uvodi potpuna zabrana kretanja u Skoplju, Kumanovu, Lipkovu, Tetovu, Štipu, Jegunovcu, Zelinu i Bogovinju od četvrtka u 21 sat do ponedeljka u 5.



Ministar zdravlja Venko Filipče rekao je da u svim ostalim gradovima zabrana kretanja važi od četvrtka u 21 sat do petka u pet sati ujutru, a u petak, subotu, nedelju u tim gradovima zabrana počinje u 16 sati i traje narednog dana do 5 sati.



Petak je u Severnoj Makedoniji neradni dan zbog praznika Zadušnice, ali je država odlučila da je od sutra u 21 sat do ponedeljka poseta groblju na teritoriji cele zemlje zabranjena, osim u slučaju sahrana.