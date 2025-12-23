ŠAMAR UKRAJINI IZ SRCA EVROPE! Ministar odbrane odbio da putuje u Kijev

NOVI ministar odbrane Češke, general Jaromir Zuna, odbio je predlog da otputuje u Kijev, saopštio je predsednik Poslaničkog doma parlamenta i lider pokreta SPD Tomio Okamura.

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

- Ministar odbrane nije prihvatio poziv da poseti Ukrajinu, koji je dobio - rekao je Okamura na konferenciji za novinare.

Na konferenciji je bio prisutan i Zuna, ali nije želeo da komentariše svoju odluku. Naknadno je predsednik parlamenta naglasio da svaka podrška Kijevu mora da vodi ka miru.

SPD protiv finansiranja naoružanja za Ukrajinu

Okamura je potvrdio da se njegov pokret protivi kupovini oružja za Oružane snage Ukrajine iz češkog državnog budžeta.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane Češke treba da predstavi dokumentaciju za prekid učešća u inicijativi za isporuku municije Ukrajini.

Babiš: Nijedna kruna za Kijev

Premijer Češke Andrej Babiš izjavio je sredinom decembra da Prag neće preuzimati garancije za finansiranje Kijeva.

Babiš je lider pokreta ANO - Akcija nezadovoljnih građana - koji je pobedio na parlamentarnim izborima u oktobru, a za novog premijera imenovan je 9. decembra.

On je istakao da bi češka vlada, umesto problema Ukrajine, trebalo više da se bavi unutrašnjom politikom, dodajući da iz državnog budžeta neće izdvojiti nijednu krunu za pomoć Kijevu.