ŠAMAR UKRAJINI IZ SRCA EVROPE! Ministar odbrane odbio da putuje u Kijev
NOVI ministar odbrane Češke, general Jaromir Zuna, odbio je predlog da otputuje u Kijev, saopštio je predsednik Poslaničkog doma parlamenta i lider pokreta SPD Tomio Okamura.
- Ministar odbrane nije prihvatio poziv da poseti Ukrajinu, koji je dobio - rekao je Okamura na konferenciji za novinare.
Na konferenciji je bio prisutan i Zuna, ali nije želeo da komentariše svoju odluku. Naknadno je predsednik parlamenta naglasio da svaka podrška Kijevu mora da vodi ka miru.
SPD protiv finansiranja naoružanja za Ukrajinu
Okamura je potvrdio da se njegov pokret protivi kupovini oružja za Oružane snage Ukrajine iz češkog državnog budžeta.
Prema njegovim rečima, Ministarstvo odbrane Češke treba da predstavi dokumentaciju za prekid učešća u inicijativi za isporuku municije Ukrajini.
Babiš: Nijedna kruna za Kijev
Premijer Češke Andrej Babiš izjavio je sredinom decembra da Prag neće preuzimati garancije za finansiranje Kijeva.
Babiš je lider pokreta ANO - Akcija nezadovoljnih građana - koji je pobedio na parlamentarnim izborima u oktobru, a za novog premijera imenovan je 9. decembra.
On je istakao da bi češka vlada, umesto problema Ukrajine, trebalo više da se bavi unutrašnjom politikom, dodajući da iz državnog budžeta neće izdvojiti nijednu krunu za pomoć Kijevu.
Preporučujemo
"NALAZIMO SE U STANjU RATA PROTIV RUSIJE": Taker Karlson o antiruskoj histeriji
23. 12. 2025. u 10:20
"PUTIN TESTIRA GRANICE" Pistorijus: Pokušava da oslabi NATO iznutra
23. 12. 2025. u 10:14
KINA ŽESTOKO ODGOVORILA ZELENSKOM: Pretnje Ukrajine protiv naših ljudi su nedopustive
23. 12. 2025. u 09:47
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)