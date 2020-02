Novosti Online | 26. februar 2020. 20:05 |

„Ugroženi smo. Zakon čuva imovinu drugih vera, jedino nama pravoslavcima bi da uzmu. To znači da Zakon nije isti za sve vere. Muslimani i katolici imaju ugovor s državom, a nama mogu da oduzimaju“, kaže Marković.





Dragomir tvrdi da će njegov otac, familija, on i svi pravoslavni meštani Plava, koji čine oko 30 odsto tamošnjeg stanovništva, nastaviti da redovno idu na litije. Okupi ih se oko 3.000.





Novak Marković je ceo život proveo u Brezojevici. Bio je poljoprivrednik, radio je u šumskom preduzeću. Ima osmoro dece - sedam sinova i ćerku, unuke i praunuke. Njegova porodica pripada plemenu Vasojevića. Svake nedelje i svakog praznika odlazi u manastir Svete Trojice odakle se zbog njegove ruke zvono nadaleko oglašava.





(Sputnjik)



Starina Novak Marković iz Brezojevice, opština Plav, ima 99 godina. Osim toga što i dalje radi - čuva oko 30 ovaca i dve krave, zvonar je manastira Svete Trojice, ali i predvodnik litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori, ali uglavnom ide na one duže - u poslednjoj je prepešačio oko 30 kilometara.To je bilo 23. Februara, kada je zajedno sa barjaktarom Gojkom Jokićem (72), predvodio je litiju iz Murina prema Andrijevici.Kako Novakov sin Dragomir kaže, meštani Brezojevice zabrinuti su zbog novog zakona, jer u tom mestu postoji manastir Svete Trojice koji potiče iz 13. veka.Kako nam svedoči, meštani nemaju poverenje u vlast i veruju da će prodati crkvenu imovinu.„Sve što su radili, radili su protiv naroda. Protiv pravoslavnog, odnosno srpskog naroda. Kod nas Vasojevića Srbin i Crnogorac – to je isto, ali sada su se pojavili neki novi Crnogorci“, smatra Marković.Za oca nije siguran, ali, kako kaže, on će sigurno ići na podgoričku litiju u subotu 29. februara, koja će se održati na praznik Svetog Simeona Mirotočivog i koju će predvoditi mitropolit kijevski i sve Ukrajine Onufrije.