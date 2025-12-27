Svet

RUSI OSVOJILI GULJAJPOLJE I DIMITROV, PUTIN SE HITNO OGLASIO: Poslao snažnu poruku vojnicima zbog velikog uspeha

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

27. 12. 2025. u 18:39

KOMANDANTI grupa "Centar" i "Istok" ruskih Oružanih snaga obavestili su predsednika Rusije Vladimira Putina da su oslobođeni gradovi Guljajpolje i Dimitrov.

РУСИ ОСВОЈИЛИ ГУЉАЈПОЉЕ И ДИМИТРОВ, ПУТИН СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: Послао снажну поруку војницима због великог успеха

Foto: Profimedia/liveuamap/Gemini

"Ruske snage realizuju sve postavljene zadatke. Ofanziva se odvija dobrim tempom a pritisak na ukrajinske jedinice na svim pravcima je sve jači. Ofanziva u Donbasu i Zaporoškoj oblasti odvija se duž čitave linije razdvajanja. Ruski vojnici su pokazali domišljatost u oslobađanju Dimitrova. Oslobađanje Dimitrova je pokazatelj iskusnog rukovođenja snagama i visoke efikasnosti jedinica", rekao je Putin i dodao da formiranje bezbednosnog pojasa ide dobrim tempom.

Putin je borcima u telefonskom razgovoru čestitao na oslobađanju grada, istakao njihovu hrabrost i odvažnost, a oni su mu čestitali Novu godinu uz poruku da će pobediti.

Kako je istakao Gerasimov, ruska vojska je u ofanzivi na svim pravcima, a ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da je zaustave.

"Uspostavljanje kontrole nad Donbasom, Zaporoškom i Hersonskom oblašću se nastavlja", naveo je Gerasimov. On je dodao da je u Zaporoškoj oblasti oslobođeno mesto Stepnogorsk.

Komandant grupe "Centar" saopštio je da ruska vojska evakuiše civile iz Dimitrova i da privode kraju čišćenje grada.

Konačno uništenje protivnika u Dimitrovu završeno je u subotu.

Komandant grupe "Centar" je dodao da su i oslobođena i mesta Artjomovka i Rodinsko u DNR, a da ruske jedinice nastavljaju ofanzivu u mestu Grišino gde je Kijev koncentrisao rezervne snage ali ne postižu nikakve rezultate.

"Protivnik koristi Grišino da u njemu koncentriše rezervne snage i za napade na severo-zapad Krasnoarmejska, ali bez rezultata. Elitne jedinice Ukrajinaca trpe neslavne gubitke", rekao je komandant.

Komandant grupe "Istok" saopštio je da su jedinice ove grupe oslobodile Guljajpolje i da nastavljaju sa realizacijom zadataka na zaporoškom pravcu.

Kako je saopštio Kremlj, predsednik Rusije je na jednom od komandnih punktova održao sastanak na kojem mu je raport o situaciji u zoni SVO podneo načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov.

"Rano jutros na jednom od komandnih punktova Združene grupe snaga vrhovni komandant je održao sastanak", navodi se u saopštenju.

(Sputnjik)

