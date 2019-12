Beta | 11. decembar 2019. 21:49 | Komentara: 0

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić izjavio je da su uspešno izmešteni migranti s lokacije Vučjak kod Bihaća."Uspešno je okončana akcija izmeštanja migranata. Pojedini mediji upotrebili su reč 'deportacija', koja ne stoji", naveo je Ružnić na konferenciji za novinare.On je pozvao državne vlasti da učine sve kako bi se zatvorila istočna granica BiH, sa Srbijom i Crnom Gorom, da bi se sprečio ilegalni ulazak migranata u zemlju.Premijer USK-a je pozvao i premijera Federacije BiH da ukine liniju voza od Sarajeva do Bihaća.Iz improvizovanog izbegličkog kampa Vučjak kod Bihaća sinoć je izmešteno oko 700 migranata.Oni su autobusima prevezeni za Sarajevo.Jedan deo njih je smešten u kasarnu Ušivak kod Hadžića, dok je oko 330 migranata premešteno u kasarnu u Blažuju.U kasarni Blažuj tek se radi na opremanju, a prema pisanju sarajevskih medija, oko kasarne je desetine migranata koji šetaju po krugu, dok jedna grupa njih igra kriket.Osman Džuderija, predsednik mesnog odbora Blažuja, izjavio je za portal Radio Sarajevo da meštani strahuju zbog novonastale situacije.On je rekao da su od nadležnih institucija imali obećanja da će migranti biti pod kontrolom, ali da to već nije slučaj, s obzirom na to da izlaze iz kasarne i ima ih po celom naselju.Džuderija je istakao da od jutros migranata ima i u blizini škola."Imali smo obećanja da će ovde biti obezbeđenje, da će se osiguravati škola, da se migranti neće moći kretati Blažujom, ali nigde nikoga nema. Migranti su kod škole, na autobuskoj stanici, na pumpi... Narod je ogorčen, od jutros sam imao više od stotinu poziva, narod traži da se blokira cesta", kazao je on.Kamp Vučjak kod Bihaća, odakle su migranti izmešteni, danas je prazan i tu su bageri koji će poravnati teren nakon što se uklone šatori i izvrši dezinfekcija.U kampu se jutros pojavilo šest migranata, koji su tokom noći preko Plješevice pokušali da uđu u Hrvatsku.Oni očekuju da će biti deportovani za Sarajevo.