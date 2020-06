Novosti online | 30. jun 2020. 23:51 | Komentara: 0

Šestogodišnji dečak iz Rusije spasao je život majci nakon što je podigao uzbunu kada ju je napao ogroman pas.Prestrašeni Matveja vozio je bicikl kao vetar kako bi otišao po pomoć u lokalnu radnju, gde je vikao "spasite moju mamu, spasite moju mamu".Za to vreme Olgu Bosonogovu (34) napadao je srednjeazijski ovčar, prenosi Miror.Nekoliko muškaraca potrčalo je da spasi udovicu i najzad su uspeli da oteraju psa koji ju je vukao po zemlji u selu Ivanovka u blizini Moskve.Mali Matveja najverovatnije će primiti i nagradu za hrabrost što je mami spasio život reagujući brzo kada je video krvavi napad i čuo njene očajne krike.U napadu psa Olga je izgubila ruku.- Pokušala sam sve, ali pas je bio toliko jak, vukao me je svuda. Doktor mi se izvinio i rekao mi da je stvarno pokušao da mi sačuva ruku, ali ništa nije moglo da se uradi - rekla je Olga iz bolničkog kreveta.Besne komšije pozvale su policiju da ispita vlasnika psa, govoreći da on dozvoljava životinji da hoda okolo i plaši meštane.Olga je inače udovica i majka dvoje dece, a sada se plaši kako će brinuti o njima, pošto je ostala bez ruke.