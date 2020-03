Novosti online | 29. mart 2020. 20:48 |

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarisao je na ruskoj televiziji posetu predsednika Rusije bolnici za obolele od virusa korona u Komunarki kod Moskve, ističući da Vladimir Putin ne bi bio to što je da nije odlučio da poseti bolnicu, uključujući i njen zatvoreni deo.U emisiji „Moskva.Kremlj.Putin“ na TV stanici „Rusija 1“ Peskov je rekao da je poseta bila potpuno neočekivana i da nije unapred pripremana.„Znate da je to u njegovom stilu, da on sam uvek više voli da se sopstvenim očima uveri kako stoje stvari...Putin ne bi bio Putin da nije odlučio da tamo ode. A što se tiče opasnosti, sve mere predostrožnosti su bile preduzete“, rekao je Peskov, dodajući da su predsednika u zatvorenom delu bolnice pratili samo medicinski radnici.U vezi s tim pojasnio je i da su predsednika telefonom snimali prvo jedna doktorka, pa potom medicinska sestra.Za Putina je potpuno bilo nevažno u tom trenutku da li ga neko snima i kako to čini, dodao je on, a nama je bilo bitno da mediji vide šta je on tamo radio.Inače, Peskov je na pitanja novinara prvi put odgovarao ne direktno već distanciono.On je kasnije u izjavi za moskovski radio opovrgao tvrdnje da je počeo da radi „na daljinu“ zbog virusa korona.