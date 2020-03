B. VLAHOVIĆ | 05. mart 2020. 22:45 | Komentara: 0

MOSKVA - OD STALNOG DOPISNIKA "NOVOSTI"

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski smenio je dosadašnjeg premijera Alekseja Gončaruka (36) i na njegovo mesto je izabran dosadašnji potpredsednik vlade Denis Šmigalj (45).

Zelenski je "opravdao" ovaj potez porukom da je prethodni premijer napravio niz grešaka, a Šmigalj je u prvim izjavama saopštio da obećava kako će učiniti sve da vrati Krim i Donbas u sastav Ukrajine.

Analitičari u Kijevu tvrde da je na predsednika Zelenskog veliki pritisak da smeni premijera pravila najmoćnija grupa oligarha na čelu sa Igorom Kolomojskim i da su poslednjih nedelja u Kijevu kolale glasine da će se to i dogoditi.

Naravno da Zelenski to negira i iznosi svoje argumente, a to su podaci socioloških istraživanja koji kažu da je primetan veliki pad rejtinga dosadašnjeg premijera. Nije mali broj onih koji smatraju da je ekonomska situacija u Ukrajini toliko teška da treba vremena da se ona vidno poboljša.





Šmigalj je dobio 291 glas u parlamentu, a bilo je neophodno 226. On je do sada kao potpredsednik vlade bio zadužen za regionalni razvoj. Novi premijer je magistar ekonomije, a obrazovao se u Belgiji, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Od 1995. do 2009. radio je u raznim preduzećima u Lavovu na funkcijama od knjigovođe do šefa deviznog odeljenja u jednoj od lokalnih banaka. Bio je i finansijski direktor u fabrici automobila u Lavovu.

Godine 2014. se priključio opoziciji i partiji "Udar" Vitalija Klička. Kasnije je radio u strukturama oligarha Rinata Ahmetova.

Šmigalj je oženjen i ima dve ćerke. Govori engleski i poljski.