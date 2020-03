NovostiOnline | 02. mart 2020. 17:24 |





Srbija ima dovoljno novca da kupi naoružanje od Izraela, a gledano iz ugla spoljne politike, važno je da ta nabavka bude vredna. Na meniju koji nudi Izrael Srbija će sigurno pronaći nešto što joj treba, kaže za Sputnjik vojni analitičar Aleksandar Radić i posebno izdvaja raketni sistem Spajk.

Srbija namerava da kupi oružje od Izraela, izjavio je Aleksandar Vučić u intervjuu „Džeruzalem postu“. Predsednik Srbije je tokom učešća na konferenciji Američko-izraelskog saveta za javne poslove u Vašingtonu istakao da neće biti reč o maloj isporuci oružja.

ORUŽJE KOJE MOŽEMO DA KUPIMO OD IZRAELA

Na pitanje o kakvom naoružanju bi moglo da se radi vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da pre svega treba reći da je u spoljnoj politici koju Srbija vodi nabavka naoružanja i vojne opreme zapravo sredstvo za dolazak do referenci. Kao vojno neutralni, moramo da napravimo čvršću spoljnopolitičku vezu sa mnogim zemljama, a najbolje je od te zemlje kupiti naoružanje, kaže Radić i dodaje da je pored nabavki iz Rusije, poslednjih godina aktuelna i kupovina Erbasovih helikoptera za vojsku i policiju, ali da se Srbija na tome nije i neće zaustaviti.

„Kupljeno je i belgijsko oružje, automatske puške i puškomitraljezi, potpisani su ugovori sa Kinom za bespilotne letelice i transfer tehnologije za bespilotne letelice srpske proizvodnje. Sa francuskom industrijom dogovorena je saradnja u modernizaciji srpskih borbenih sistema, kupljene su protivavionske rakete“, podseća Radić.

On ističe da Srbija ima novac za kupovinu naoružanja iz Izraela. Prema njegovim rečima, u naredne tri godine na raspolaganju za nabavku naoružanja i vojne opreme i modernizaciju je više od 530 miliona evra budžetskih sredstava. S tim što postoji mogućnost da se rebalansom budžeta obezbede dodatna sredstva. "To je ozbiljan novac za Srbiju, ali i u odnosu na regionalna izdvajanja", kaže on.

Kada pogledamo listu onoga što Izrael pravi i onoga što bi Srbiji trebalo, Radić smatra da bi verovatno najbolje bilo kupiti protivoklopni raketni sistem Spajk. Reč je o sredstvu koje koriste brojne zemlje, a mnoge ga upravo traže. Radić objašnjava zašto:





„Efikasno je, postoji u više modela sa visokim nivoom unifikacije i zajedničkih delova, od prenosnog protiv okopnog sredstva, do onog koje se nalazi na oklopnom vozilu. Moguće je zamisliti da se koristi na Lazaru 3. Izrael nudi i sredstva za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva, tu imaju tradicionalno snažne reference. Naše obaveštajno – bezbednosne službe su od njih kupovale specifična sredstva, a to bi privuklo i pažnju javnosti, jer je reč o sredstvima koja omogućavaju prisluškivanje komunikacija“, objašnjava on.

ŠANSA ZA MODERNIZACIJU NAORUŽANjA

U treću kategoriju sredstava koje bi Srbija mogla da kupi mogu da se stave osmatrački radari. Sredstva PVO su ozbiljan izvozni artikl Izraela, ali s obzirom da je upravo kupljen sistem Pancir S1, a bilo je najava sličnog aranžmana sa Kinom, Radić kaže da ćemo videti da li i na tom polju postoji neka ambicija naše države.

Foto Twitter



„Izraelci tradicionalno dobro prodaju i bespilotne letelice. Trenutno je aktivan ugovor sa Kinezima, očekuje se dolazak tih letelica, tako da, možda to sada nije prioritet, ali u ovom trenutku jedina letelica koju koristi Srbija je Orbiter 2, kratkog dometa, evropske je proizvodnje. Za Izrael je specifična i modernizacija napružanja i vojne opreme. Oni su uvek pravili za druge zemlje pakete za modernizaciju aviona, helikoptera, tenkova, borbenih vozila pešadije. U toj oblasti u Srbiji se mnogo radi“, kaže naš sagovornik.

On dodaje da bi vodeći zadatak u eventualnom projektovanju modernizacije imao Vojno tehnički institut, ali da ne treba zaboraviti da on mora da traži oslonac u stranoj tehnolgiji, jer domaća ove vrste ne postoji.

„Ako ugovore koji se potpisuju gledamo iz ugla spoljne politike, onda je važno to što je predsednik rekao - da te nabavke vrednosno budu relevantne, manje je važno koja će sredstva biti kupljena, na meniju koji nude Izraelci, Srbija će sigurno pronaći nešto što joj treba", zaključuje Aleksandar Radić u razgovoru za Sputnjik.





