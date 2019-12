I. STANOJEVIĆ | 19. decembar 2019. 21:28 | Komentara: 0

ŠEF Bele kuće Donald Tramp, treći je predsednik u istoriji SAD koji će se suočiti sa "suđenjem" u Senatu. Pošto mu je Predstavnički dom američkog Kongresa izglasao nepoverenje, Trampa, najverovatnije u drugoj nedelji januara, čeka rasprava i glasanje u drugom skupštinskom domu.Meta opozicije postao je jer je od Ukrajine letos tražio da pokrene istragu protiv bivšeg potpredsednika Džoa Bajdena (i njegovog sina Hantera), u momentu dok mu je ovaj bio potencijalni rival u trci za predsednika. Teretio je Bajdena za saradnju sa Ukrajinom na štetu SAD. Tramp je još jednom optužen za zloupotrebu, zbog opstrukcije istrage Kongresa po "ukrajinskom" pitanju.Budući da Trampova Konzervativna stranka ima većinu u Senatu, nerealno je očekivati smenu. Čemu onda čitava akcija u stilu "tresla se gora, rodio se miš"? Demokrate objašnjavaju da "mora barem da bude opomenut"! Cilj je preventivna blokada mogućih Trampovih akcija koje bi se negativno odrazile na demokratskog kandidata za predsednika, na izborima iduće godine.Izglasavanje nepoverenja u Predstavničkom domu ne sprečava Trampa da se ponovo kandiduje za predsednika. Po nekima, impičment bi mogao da mu čak donese i novi trijumf. Da to nije nerealno govori podatak da mu je, posle uspelog impičmenta u Predstavničkom domu, rejting skočio za šest odsto!Ruski predsednik Vladimir Putin očekuje da će Tramp ostati na funkciji uprkos izglasavanju opoziva u Predstavničkom domu Kongresa. Putin smatra da su optužbe protiv Trampa izmišljene i da je malo verovatno da će američki Senat doneti konačnu odluku o opozivu Trampa.- Partija koja je izgubila izbore nastavlja borbu drugim sredstvima - kazao je Putin juče, na redovnoj godišnjoj konferenciji za medije u Moskvi. - Postupak opoziva američkog predsednika zasnovan je na potpuno izmišljenim optužbama. U Senatu su republikanci u većini i malo je verovatno da će želeti da sklone sa vlasti predstavnika svoje stranke na osnovu potpuno izmišljenih optužbi.Teorijski je moguće da Tramp postane prvi američki predsednik koji je opozvan u procesu impičmenta. Pokušaj opoziva Endrjua Džonsona i Bila Klintona nije prošao Senat, a Ričard Nikson podneo je ostavku pre nego što je glasanje o njegovom opozivu dospelo na dnevni red.Demokratama za to treba dvotrećinska većina u Senatu od sto mesta. To znači da bi najmanje 20 republikanaca moralo da glasa za opoziv.- Danas je kulminacija jedne od najsramnijih političkih epizoda u istoriji naše zemlje. Bez ijednog republikanskog glasa i bez dokaza za bilo kakve prestupe, demokrate su usvojile nelegitimne osnove za opoziv predsednika u Predstavničkom domu. Predsednik apsolutno nije uradio ništa pogrešno - navodi se u saopštenju Bele kuće.SRPSKI član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, uputio je punu podršku predsedniku SAD Donaldu Trampu i istakao da oni koji pokušavaju da ga smene, ugrožavaju osnovne ljudske vrednosti.- Podrška Trampu je podrška patriotskim i suverenističkim vrednostima do kojih je nama stalo. Budućnost ne pripada globalistima. Budućnost pripada patriotama - naveo je Dodik.

DVOJAC NEPOSLUŠNIH

DONjI, Predstavnički dom Kongresa, u kom većinu imaju demokrate, usvojio je predlog za opoziv Trampa po partijskoj liniji, pišu američki mediji. Uprkos tome, dvojica demokrata nisu podržala Trampov opoziv. Za prvu tačku predloga, zloupotrebu položaja, glasalo je 230 poslanika, dok je protiv bilo 197. Druga tačka, opstrukcija Kongresa, usvojena je glasovima 229 članova, a protiv ih je bilo 198.REPUBLIKANCI su tokom rasprave proces opoziva upoređivali sa raspećem Isusa Hrista, ali i sa japanskim napadom na mornaričku bazu Perl Harbur na Havajima, 1941. godine. Demokrate su pak isticale da su Trampu "njegovi sebični interesi važniji od dobrobiti zemlje".