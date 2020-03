O. MATAVULj | 27. mart 2020. 21:45 |

DAVID Radujković i njegova majka Dragana iz Banjaluke, koji su pozitivni na virus korona, pobegli su vrtak veče iz Klinike za plućne bolesti, a potom su pronađeni u njihovoj kući, koju policija sada drži pod nadzorom.





Majka i sin prethodno su, kao i drugi oboleli, bili smešteni u karantin Studentskog centra "Nikola Tesla" u Banjaluci. Međutim, nezadovoljan uslovima smeštaja, David je pozvao policiju i zapretio da će skočiti sa petog sprata... Alarmirao je i medije tvrdeći da je ponovo trebalo da bude testiran na virus u roku od sedam dana, ali da to ni nakon osam dana nije učinjeno. Tvrdio je da su uslovi u studenjaku loši, da nema grejanja, tople vode, da je soba buđava... Majka i on potom su prevezeni u bolnicu, odakle su pobegli nekoliko sati kasnije.

- Obezbeđenje je obavestilo policiju da su sa klinike pobegla dva pacijenta, kod kojih je utvrđen virus korona - rekla je portparol PU Banjaluka Danijela Mučibabić.

Ona kaže da je o svemu obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, koje je ceo slučaj kvalifikovalo kao krivična dela prenošenje zarazne bolesti i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

- Tužilac je naložio da se osumnjičeni uhapse, ukoliko za to postoje uslovi, odnosno da budu pod nadzorom policije do sticanja uslova - rekla je Mučibabićeva, apelujući na građane da se tokom vanredne situacije ponašaju odgovorno i savesno.

Dragana Radujković za "Novosti" tvrdi da je u studenjaku provela noć bez grejanja, a da je njen sin doveden sutradan.

- Soba je uredna, ali bez grejanja. Tokom noći sam se smrzla. Imam hronične probleme sa stomakom, što sam i navela u anamnezi i plašila sam se da ću se dodatno razboleti. Svesna sam da će nas krivično goniti, ali takve uslove nisam mogla da izdržim - kaže Dragana.

Ona pojašnjava da su oni prvo odvezeni na Infektivnu kliniku, gde su dugo čekali da im urade nalaze, a onda su ih prebacili na Kliniku za plućne bolesti, na mestu stare Hirurgije. Tvrdi da su 40 minuta stajali ispred i čekali da im neko otvori.

- Zvali smo i zvonili, ali nigde nikog. Vozač, koji nas je dovezao, rekao je da će videti šta se dešava, ali ja više nisam mogla da izdržim. Rekla sam: "Ja odoh kući". Hvatala me je glavobolja, bol u stomaku, noge promrzle, nemam potrebne čajeve i hranu. Upozorili su nas da moramo da ostanemo, ali morala sam da odem da se ogrejem - kaže Dragana, navodeći da su ona i sin pešice otišli do kuće i to za vreme policijskog časa.

Dragana nam kaže da je najverovatnije zaražena oko 15. marta, ali ni sama ne zna kako. Nigde nije putovala, ali je više ljudi dolazilo u njen krojački salon. Od simptoma je samo jedan dan imala blagu temperaturu i uglavnom se osećala dobro. Tvrdi da je od prvog dana bila u izolaciji, da nigde nije izlazila, i da je ćerka s kojom živi, bila negativna na virus.





RIGOROZNE KAZNE

MINISTAR zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić potvrdio je da je u studenjaku bilo problema s grejanjem i toplom vodom, zato što su po odlasku studenata, bili isključeni, pa je potrebno vreme da se ceo prostor zagreje.

- Molim ljude da imaju razumevanja. Učinićemo sve da im obezbedimo sve što im treba. Ali, neodgovorno ponašanje pojedinaca nećemo tolerisati i to će se rigorozno kažnjavati. Javno zdravlje je kolektivna stvar i moramo zajednički da odgovorimo na to - istakao je Šeranić.