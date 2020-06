J. DINČIĆ | 04. jun 2020. 16:00 | Komentara: 0

NjENE izjave, životne priče i saveti na društvenim mrežama svakodnevno mame osmeh na licu mnogih sugrađana širom naše zemlje. Malo ko je zna po imenu, već je svima znana kao "baka". Bogato životno iskustvo Dragice Tuksar (68) iz naselja Gaj kod Kovina i trud njenog unuka Marka da je uputi u moderan način života iznedrili su vrlo komične snimke na društvenim mrežama. A pratilaca je iz dana u dan sve više i više.

Zajednički humor i međusobna ljubav bake i unuka ključ su koji pokreće taj jedan klik na "Instagramu" ili "Jutjubu" da običan gledalac baci pogled na neki od snimaka. Sve je počelo pre dve godine, kada je Marko na svom instagram-profilu postavio njihovu SMS prepisku, koja mu se učinila zanimljivom. Posle nekoliko desetina objavljenih poruka u kojima se baka najviše istakla svojom duhovitošću, Marko je počeo da snima kratke klipove u kojima je glavni akter bila upravo baka Dragica. Danas njihov profil prati više od 120.000 ljudi.

- Ja se u to uopšte ne razumem, Marko mi kaže da sve to radi, jer ljudima ulepšavam dan. Iskreno da vam kažem, ne znam zašto, nije mi jasno zašto me ljudi toliko vole kada sam ja samo jedna obična baka - priča svoju priču Dragica, za "Novosti". - Mnogi me pitaju zašto pristajem na to i da li se bunim. Nemam razloga za to, on je moj unuk, moje sve, mi smo se tako uvek šalili. Šala i smeh su veoma bitni, oni nas održavaju u životu.

U zajedničkim videima ima svega, od smeha, korisnih saveta, imitacija, suza radosnica, ali i sočnih psovki, bez kojih Dragica verovatno ne bi bila popularna baka sa "Instagrama". Iskrenost je pre svega bakina glavna rola, jer sve govori iz srca i onako kako zaista misli, pa joj niko ni ne zamera kada opsuje "sa stilom". Voli i da imitira poznate ličnosti, peva, ali uživa i kada joj unuk zapeva.

Da će postati popularna influenserka, nije mogla ni da sanja, jer, kako kaže, tu reč ne može ni da prevali preko jezika.

- Ja ne znam ni da izgovorim tu reč, znam samo da najviše volim decu, a i čula sam da oni vole mene - priča Dragica i dodaje da joj godi popularnost. - Prija mi kad mi se javljaju na ulici, ali mi nekad nije do slikanja. Kad idem zajapurena iz prodavnice, nije mi do života, a ne do slikanja sa ljudima. Ali šta ću, stanem pa se uslikam.

Dodaje Dragica i da je raduju snimanja za "jutjub" kanal, jer se tada sita ispriča.

PRATE JE I POZNATI

SAMO neki od vernih fanova baka Dragice su pevač Željko Samardžić, pevačica Tijana Dapčević i Milica Todorović, koji joj redovno komentarišu klipove. Oni nju uveseljavaju pesmama, a ona im uzvraća humorom.