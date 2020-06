S. Kostić | 03. jun 2020. 07:14 | Komentara: 0

FOND humanosti Kompanije "Novosti" posle ukidanja vanrednog stanja nastavlja sa svojom akcijom pomoći socijalno ugroženim porodicama, a jedna od njih je i porodica samohrane majke dvoje dece Tatjane Balog (39) iz Rume. Najmlađi član ove porodice Lazar (4) od naše fondacije dobio je na poklon garderobu, kao i sredstva za higijenu, a poklone je dobila i njegova starija sestra Dragana (15), koja spada u kategoriju osoba sa posebnim potrebama. Prigodne poklone uručila im je Divna Čanaćević, direktorka našeg Fonda humanosti.U maloj prizemnoj kući čije vlasništvo Tatjana deli sa još dve rođene sestre, u dve prostorije živi sama sa dvoje maloletne dece.- Starija ćerka je teži duševni bolesnik sa autizmom. Nažalost, njen otac je umro. Sin Lazar ima oca, ali je on u zatvoru i nikako ne može finansijski da nam pomogne. Mučimo se sami kako možemo - jada nam se Tatjana.Zbog zdravlja starije ćerke nije u mogućnosti negde da radi.- Pored Dragane neko mora da bude 24 sata, jer ne znam šta može da uradi. Skoro sam za nju dobila pravo na tuđu negu i pomoć. Uz socijalnu pomoć to su nam jedini izvori prihoda - priča ova samohrana majka.Tatjana nema ni oca ni majku, ali ima dve sestre, koje kako kaže, neće da se odreknu svojih delova kuće.- Ovako ne mogu da počnem sa nekim ulaganjem, jer ne znam da li će neka od njih hteti da proda deo kuće, a ja nemam novca da ih isplatim. Zato živimo u dve prostorije i trudim se da one budu funkcionalne za život ali i čiste i uredne - govori Tatjana.Ona kaže da bi joj pomoglo kada bi joj ljudi velikog srca donirali pelene za devojčicu ili garderobu. Pomoć bi dobro došla i za malog Lazara u vidu obuće i hrane. Svi koji žele da pomognu ovoj porodici mogu to da urade na uplatom žiro račun naše fondacije 205-5621-06 kod Komercijalne banke.