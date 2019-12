Novosti online | 18. decembar 2019. 19:05 | Komentara: 0

Porodica Panić iz sela Milićevci kod Čačka krsnu slavu Svetog Nikolu dočekuje u nikad većoj žalosti.Naime, petočlanu porodicu su dve odvojene tragedije u poslednjih šest meseci pretvorile u tročlanu. Prvo je pre pola godine glava porodice, otac Slavko, preminuo od tumora, a juče je sahranjen Slobodan, najstariji od trojice sinova, mladić od 30 godina, koji je digao ruku na sebe.U kući bez vode i struje ostala je majka Dragica sa sinovima Branislavom i Miroslavom.Branislav pohađa za auto-limara u Srednjoj mašinskoj školi u Čačku, a Miroslav ide u Osnovnu školu "Stepa Stepanović" u selu Gornja Gorevnica.Priča koja je pred vama je vrlo potresna, skrivena sve ovo vreme zbog dostojanstva porodice koja je mislila da može sve sama. Ali posle poslednje tragedije koja ih je zadesila, nema više ni vremena ni izgovora. Bila su to 3 sokola, tri uzdanice... Krsna slava im je Sveti Nikola, a nikada žalosnije se svom svecu neće pokloniti - napisao je Vlade Dragić, rođak ove porodice i pokretač humanitarne akcije za pomoć Panićima na Fejsbuku.Žive bez struje i vode, a pre pola godine posle teške bolesti umro je otac, glava porodice. Juče je bila sahrana najstarijeg sina Slobodana koji je nažalost digao ruku na sebe. Zašto je Slobodan ostavio ucveljenu majku i maloletnu braću same na ovom surovom svetu, ta bolna istina je otišla sa njim. Srce da pukne, kamen da zaplače.- Ostala su sada dva nejaka ptića, sa samohranom majkom i jedna ogromna nada da ćemo se kao nebrojeno puta do sada udružiti i uneti sunce u njihove živote. Porodica Panić oduvek živi bez vode, u kući nisu razvučene vodovodne instalacije. Na 350 metara od kuće je bunar ali je nepristupačan pa svakodnevno vodu ove nejake ruke donose od komšija. Kupaju se u koritu, poljski toalet je na 50 metara od kuće - piše dalje Vlade.Panići žive od 70 odsto očeve boračke penzije koja je oko 18.000 dinara i od toga šta majka zaradi koja radi kao negovateljica.Rođaci i prijatelji udružili su se da organizuju akciju, da im se pre svega plati struja i uvede voda, a zatim i adaptira kuća i sakupi hrana, kao i sve što je potrebno za kuću.