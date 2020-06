Tanjug | 28. jun 2020. 23:30 | Komentara: 0

Smatra da su to političke odluke i ističe da će vlast u Srbiji nastaviti da radi na reformama brže i bolje, jer je to pre svega u interesu građana.





Srbija je, ako sve bude fer, zaslužila da postane članica Evropske unije mnogo ranije od 2026, izjavila je večeras premijerka Ana Brnabić.Komentarišući predlog “Vučić u Briselu” u Hit-tvit emisiji Pink televizije, Brnabić je rekla da je ovo prvi put za Srbiju da neće otvoriti nijedno poglavlje, iako je u dva prethodna perioda bila zemlja koja je jedina otvarala poglavlja.- Idemo dalje i to je to. Mi ćemo dati sve od sebe. Reforme sprovodimo zbog nas, naše ekonomije i privrede, a one će nas već dovesti do članstva u EU - rekla je Brnabić.Doktorka Darja Kisić Tepavčević je, komentarišući ovaj predlog, rekla da Srbija pripada evropskom svetu kroz doprinos, kako kroz nauku, kulturu, kao i kroz sport.- Mi smo mala zemlja, sigurno bi u zajednici imali bolji kvalitet života kojem težimo. Mi smo bili svedoci da solidarnost i strategija nije bila baš na snazi u EU na početku i u jeku epidemije korone. Svi su gledali sebe, tako da generalno treba da se zadrži osećaj nacionalne pripadnosti sa težnjom ka evropskom putu - rekla je Kisić Tepavčević.