D. M. | 04. mart 2020. 21:50 | Komentara: 0

MINISTARSTVO odbrane podnelo je u sredu Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv lidera Dveri Boška Obradovića zbog otvorenih poziva na puč u Srbiji, a za ovo delo zaprećena je kazna zatvorom i do pet godina.

Naime, prema članu 309 Krivičnog zakonika, onaj ko u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije poziva ili podstiče da se silom promeni njeno ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi ili predstavnici tih organa, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Obradović je najpre na "Tviteru", a zatim i na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini, u sredu, zatražio da se "Aleksandar Vučić hitno izoluje, jer je najveća bezbednosna pretnja po Srbiju zbog migrantske politike", kao i da "vojska i policija preuzmu vlast u Srbiji".

Predsednik Vučić rekao je u sredu da je izjava Obradovića "par ekselans definicija državnog udara":

- Čovek hoće da me uhapse. Voleo bi on i da me ubiju, ali nije popularno da to kaže. Ovo je po definiciji klasičan primer poziva na puč. Poziva vojsku i policiju da izvedu državni udar, prosto ne znam šta je drugo nego to.

Pročitajte još - Poslaniku Dveri preti zatvor do godinu dana

Poslanici Pokreta socijalista zatražili su da se Obradoviću ukine poslanički imunitet. Lider Dveri uzvratio je da se neće pozivati na imunitet i da jedva čeka da "brani mir i bezbednost svoje države i svih građana Srbije pred tužilaštvom i sudom".





Šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić rekao je u sredu da Obradovićem treba da se bave državni organi, a ne političari:

- Nekima je izgleda sve dozvoljeno. Zamislite da sam ja tako nešto kazao o drugoj zemlji ili dok sam bio u opoziciji.

Poslanik SNS Igor Bečić pozdravio je u sredu odluku Ministarstva odbrane da podnese krivičnu prijavu protiv Obradovića:

- Najveći problem u životu Obradovića je neizmerna želja da ga građani vole i poštuju kao Vučića. Iz tog ogromnog kompleksa od uspeha Vučića rodila se nemerljiva mržnja koju Obradović nije u stanju da obuzda i bojim se da mu ne bi bila naodmet stručna pomoć kako bi naučio da kanališe svoju mržnju i nauči da je pretvori u nešto korisno za građane Srbije.

U SZS PONOVO ĆUTE

NIKO od čelnika Saveza za Srbiju, čije su i Dveri član, nije se oglasio povodom poslednjih Obradovićevih istupa. Ovaj opozicioni blok i do sada je uglavnom ostajao nem na prethodne Obradovićeve "akcije" i nasilne pokušaje upada u institucije.