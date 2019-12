Tanjug | 10. decembar 2019. 13:43 |

Zlatna medalja za zasluge Grada Atine velika je čast za Srbiju, i mene lično, ali i obaveza i podstrek da radimo na unapredenju ne samo dobrih, već i bratskih odnosa, poručio je danas u Atini predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Vučićje rekao da ta nagrada govori o iskrenom bratstvu srpskog i grčkog naroda i da mu je posebno drago što ju je dobio od gradonačelnika Atine i Gradskog veća.



"Naši narodi su bliski još od srednjeg veka i Sveta gora je bila mesto susreta naših kultura", naglasio je Vučić i dodao da to što u Srbiji i Grčkoj postoje ulice nazvane po velikanima dva naroda govore o našoj bliskosti i iskrenom prijateljstvu.



Podsetio je da je srpski kralj Aleksandar Obrenović 1896. bio prvi suveren koji je prisustvovao otvaranju modernih olimpisjkih igara u Atini, kao i da su u oba balkanska rata, 1912. i 1913. godine, dva naroda bila najbliži saveznici.



"U Prvom svetskom ratu da nije bilo Grčke i Grka, nestala bi srpska država. A, kada su Venizelosu ponuđeni teritorijani ustupci na račun Srbije, on je izgovorio čuvenu rečenicu: Grčka je suviše mala da bi mogla da bude tako podla. I zato je to jedan od junaka i Srbije, a ne samo Grčke", naglasio je Vučić.



Predsednik Srbije kaže i da su Srbi i Grci jednako stradali tokom Drugog svetskog rata boreći se porotiv fašizma i da je većina okolnih naroda pripadala Centralnim silama, dok su se srpski i grčki narod junački i hrabro borili za slobodu.



Takođe, ukazao je da je grčki narod 1999. godine, iako je Grčka članica NATO, bio uz srpski narod i pružao pomoć i podršku kao je znao i umeo, onda kada je Srbiji bilo teško.



Predsednik je istakao da je Grčka jedna od pet zemalja EU koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, na čemu smo zahvalni, kao i da je danas, kada Grčka oseća neku vrstu ugroženosti na Mediteranu, bez ozbira na dobre odnose Srbije i Turske, dužnost Srbije da kaže da će uvek čuvati, štititi i zalagati se za očuvanje teritorijalnog integriteta Grčke, na kopnu i na moru.



"Srbija i Grčka i u dobru i u zlu biće zajedno, a ovu medalju shvatam kao dodatnu obavezu za Srbiju, i za sebe, da učunimo sve što možemo da naše ekonomske, kulturne i sveukupne odnose i dalje unapređujemo", rekao je Vučić.



Kako je kazao, Srbija i Grčka, Srbi i Grci, kada su zajedno, ma koliko da nisu veliki kao neki drugi imaju "nepobedivu snagu".



Gradonačelnik Atine Kostas Bakojani, koji je uručio Zlatnu medalju za zasluge Atine, predsedniku Srbije, istakao je da je medalja priznanje za doprinos velikom prijateljstvu koji povezuje srpski i grčki narod, kao i znak iskrenog poštovanja prema njegovoj ličnosti.



Istakao je da je Vučić iskusan političar koji je više puta pokazao hrabrost i promenio budućnost svoje zemlje.



Bakojani je naglasio da je to dva naroda povezuje geografska blizina, kao i zajednička burna istorija kroz vekove.



Mnogo je toga, kako kaže, što povezuje i spaja Grke sa srpskim narodom i zato dva naroda žele da dele zajedničku budućnost, u miru i slozi.





