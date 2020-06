21. jun 2020. 17:38 > 19:40 |

20:40 - U ČAČKU IZLAZNOST 45 ODSTO



U izbornom štabu SNS u gradu na Moravi kažu da je izlaznost na lokalnim izborima u Čačku bila oko 45 odsto. Kako navode, ovo su nezvanični podaci, ali očekuju da rezultati neće previše odstupiti od njihove procene koja je izvedena na osnovu uzoraka sa terena.



U SPS navode da je, prenja njihovim podacima, izlaznost u Čačku bila 44,1 odsto. Očekuje se da će uskoro Gradska izborna komisija izaći sa zvaničnim podacima na osnovu uzorka sa sedam izbornih mesta.

U izbornom štabu SNS u gradu na Moravi kažu da je izlaznost na lokalnim izborima u Čačku bila oko 45 odsto. Kako navode, ovo su nezvanični podaci, ali očekuju da rezultati neće previše odstupiti od njihove procene koja je izvedena na osnovu uzoraka sa terena.U SPS navode da je, prenja njihovim podacima, izlaznost u Čačku bila 44,1 odsto. Očekuje se da će uskoro Gradska izborna komisija izaći sa zvaničnim podacima na osnovu uzorka sa sedam izbornih mesta.





20:39 - KRUŠEVAC: SVUDA IZLAZNOSE PREMAŠILA 50 POSTO





IZLAZNOST je premašila 50 posto u svim lokalnim samoupravama Rasinskog okruga, a samo je u Kruševcu procenat izlaznosti-53,19,saznaju “Novosti”. Kako je “Novostima” potvrđeno u RIK-u, visoka izlaznost registrovana je i u opštinama okruga: u Aleksandrovcu-62,5,Brusu-67,8 posto, u Varvarinu-59,8 posto, Trsteniku-55,2 posto.APslutni rekorder je Ćićevac, gde je zabeležena izlaznost od čeka 78,8 posto.





Sva birališta su zatvorena i otpočelo je i brojanje glasova. Izlaznost je manje-više jednaka izborima koji su održani 2016.godine. Tada je u Kruševcu izašlo 54,15 posto birača, a bilo je 12 izbornih lista.Čak 9 lista je ostalo ispod cenzusa, a ubedljivu pobedu odnela je koalcija predvođena SNS sa 54,24 posto. U parlament su ušli SPS-JS sa 12,96 posto i DS sa 6,91 posto osvojenih glasova.







Na biračkom spisku za republičke izbore upisano je 202.547 birača na teritoriji celog okruga.Na lokalnim izborima je najviše izbornih lista u Kruševcu i Trsteniku, po 6, dok je po 5 izbornih lista u trci za lokalne parlamente u Varvarinu,Ćićevcu i Brusu,dok je najmanje proglašenih lista je u Aleksandrovcu-svega tri.





20:38 - IZBORI U SREMU NAJVEĆA IZLAZNOST PREKO 70 % NA PODRUČJU PEĆINACA



U sedam opština na području Sremskog okruga, pravo glasa na izborima imalo je 267.269 građana upisanih u birački spisak, a glasalo se na 272 biračka mesta od kojih je 36 u Inđiji, 14 u Irigu, 30 na području opštine Pećinci, 43 u Rumi, 57 u Sremskoj Mitrovici, 53 biračka mesta u Staroj Pazovi i 39 u Šidu.

Na području Grada Sremska Mitrovica od ukupno upisanih birača 69.478 na birališta izašlo je preko 57,67% birača, dok je na području opštine Šid od 29.884 upisanih građana sa pravom glasa, izašlo 57,09 %. Kako kažu u opštinskoj izbornoj komisiji u Rumi, od 46.478 birača, svoje građansko pravo iskoristilo je 53,12 %, a na području iriške opštine od 9.144 izašlo je 56,69 %. Najveća izlaznost u Sremskom regionu zabeležena je u Opštini Pećinci, gde je od 15.833 upisanih glasača izašlo 70,81%, oko 55 % birača izašlo je u Opštini Inđija od ukupno upisanih 41.074 birača i na području opštine Stara Pazova od ukupno upisanih 55.378 upisanih građana sa pravom glasa izašlo je 52,82 % birača.



20:25 - U ZRENJANINU IZLAZNOST 41,5 %



Prema prvim, još nezvaničnim podacima u Zrenjaninu je izlaznost građana na biračka mesta bila 41,5 posto što znači da je glasalo oko 42.700 meštana opštine Zrenjanin.

U poređenju sa izborima iz 2016.godine kada je ukupno izašlo 55.240 hiljada građana.







20:00 - ZATVORENA BIRAČKA MESTA





19:57 - U Novom Sadu glasalo 37 odsto birača do 18 sati







Zamenik predsednika GIK Milovan Šijaković saopštio je da je do 18 časova u Novom Sadu glasalo 37,05 odsto upisanih birača.



Prema njegovim informacijama trenutno ima dosta glasača na biračkim mestima, tako da će ona biti otvorena i duže kako bi se omogućilo glasanje svim biračima koji se u 20 sati zateknu na biračkom mestu.







19:43 - ČAČAK – PREMA poslednjem preseku izlaznosti do 19 časova:





Čačak - 41,23%

Gornji Milanovac - 51,9%

Požega - 45,67%

Ivanjica - 57,35% (najviše u Međurečju - 70%)

Čajetina - 59%

Priboj - 47%

Prijepolje - 54%

Nova Varoš - 67%

Bajina Bašta - 52%

Arilje - 49,5%

U ove dve opštine se glasa samo za Republičke izbore:



Kosjerić - 52,84%

Lučani – 60%



Foto M. Đošović

Čačak - 41,23%Gornji Milanovac - 51,9%Požega - 45,67%Ivanjica - 57,35% (najviše u Međurečju - 70%)Čajetina - 59%Priboj - 47%Prijepolje - 54%Nova Varoš - 67%Bajina Bašta - 52%Arilje - 49,5%U ove dve opštine se glasa samo za Republičke izbore:Kosjerić - 52,84%Lučani – 60%





19:41 - U Kragujevcu izašlo 41,23 odsto birača do 18 sati



Na teritoriji grada Kragujevca, na osnovu podataka sa 12 uzorkovanih biračkih mesta, na birališta je od ukupnog broja upisanih birača do 18 sati izašlo 41,23 odsto glasača.



Prema podacima Gradske uprave, na teritoriji Kragujevca upisano je 153.323 birača za lokalne izbore, dok je za parlamentarne upisano oko 10.000.



Razliku između broja upisanih glasača za lokalne i parlamentarne izbore, čine raseljena lica sa KiM. Raseljena lica u Kragujevcu žive od polovine 1999, ali je većini formalno prebivalište i dalje na KiM.



Na lokalnim kragujevačkim izborima učestvuje 14 izbornih lista. Od predloženih 659 kandidata za odbornike Skupštine grada Kragujevčani danas biraju biraju 87 odbornika na period od četiri godine.







19:40 - U Žitorađi do 18 sati 67 odsto birača izašlo na birališta



U Topličkom okrugu najveći odziv glasača na današnje lokalne i poslaničke izbore u Srbiji je u opštini Žitorađa, ; gde je do 18 sati glasalo ;67 odsto birača. ;



Visok rezultat glasanja zabeležen je i u Blacu, gde je do 18 sati glasalo 58 odsto upisanih u birački spisak.



U Kuršumliji je odziv do 18 sati 52 odsto, a u Prokuplju blizu 47 odsto.



Foto D. Zečević



U Topličkom okrugu najveći odziv glasača na današnje lokalne i poslaničke izbore u Srbiji je u opštini Žitorađa, ; gde je do 18 sati glasalo ;67 odsto birača. ;Visok rezultat glasanja zabeležen je i u Blacu, gde je do 18 sati glasalo 58 odsto upisanih u birački spisak.U Kuršumliji je odziv do 18 sati 52 odsto, a u Prokuplju blizu 47 odsto.





19:39 - CESID: IZLAZNOST DO 19 SATI 44,9 ODSTO







19:26 - KiM: Do 18 sati glasalo 53,51 odsto birača



Svoje biracko pravo na izborima za parlament Srbije, na KiM je do 18 sati iskoristilo 51.011 osoba, sto je 53,51 odsto od ukupnog broja upisanih birača, saopsteno je iz OEBS.



Od ranih jutarnjih sati na biralistima je bio veliki broj ljudi koji su iskoristili pravo glasa, a sef posmatracke misije OEBS Jan Bratu, koji je tokom dana obisao biračke centre u Severnoj Mitrovici i Gračanici, rekao je da glasanje protiče bez većih problema, prenosi Kosovo onlajn.







19:26 - Izlaznost u Nišu do 18 časova 39,33 odsto



Prema podacima Gradske izborne komisije u Nišu je do 18 časova na birališta izašlo 39,33 odsto građana sa pravom glasa. Predsednica Gradske izborne komisije Ljiljana Berić kazala je agenciji Beta da do sada nisu imali prijavu ni jedne nepravilnosti na biralištima.



Kako Beta saznaje od urednice portala Južne vesti Gordane Bjeletić njihova novinarska ekipa verbalno je popodne napadnuta u dvorištu Osnovne škole "Stefan Nemanja" prilikom fotografisanja dve osobe sa spiskovima ispred biračkog mesta.









19:25 - DO 18 ČASOVA U SMEDEREVU GLASALO 35,72 %







Prema preseku u 18,00 časova na birališta u Smederevu izašlo je 35,72 odsto građana.

U Požarevcu do 18 časova izlaznost je bila 42 %.







19:16 - U KNjAŽEVCU, BOLjEVCU I SOKOBANjI IZLAZNOST 40 ODSTO



Građani Boljevca, Knjaževca i Sokobanje osim što glasaju na parlamentarnim izborima, biraju i nove sastave svojih lokalnih parlamenata. Kako saznajemo u Opštinskim izbornim komisijama u ovim sredinama se od otvaranja birališta beleži se ujednačen odziv birača.









Foto I. Mitić



U Boljevcu, na 37 biračkih mesta, od 10.489 upisanih do 17 sati glasalo je 48,39 odsto. U Knjaževcu na 65 biračkih mesta, od kojih 20 u gradu i 45 u selima, od 24.725 birača do 18 časova glasalo je njih 46,89 odsto, dok je u Sokobanji koja ima 13.723 birača do 17 sati glasalo 42,14 odsto upisanih.





19:15 - DO 18 SATI GLASALO 41,46 ODSTO NEGOTINACA, 31,03 ODSTO ZAJEČARACA



Prema podacima Radnog tela Republičke izborne komisije u Boru je izlaznost na dva posmatrana biračka mesta koja služe kao reprezentativni uzorak iznosila 46,65 odsto, a u opštini Majdanpek čak 48,25 odsto.

U opštini Kladovo do 18 sati odziv birača iznosio je 42 odsto, dok je u Negotinu do 18 sati glasalo 41,46 odsto birača. Podatak se odnosi na tri posmatrana biračka mesta koji služe kao reprezentativni uzorak.

U Zaječaru je na sedam reprezentativnih biračkih mesta do 18 časova izlaznost bila 31,03 odsto.

U ovim gradovima i opštinama održavaju se samo parlamentarni izbori, budući da su u Zaječaru i Negotinu lokalni izbori održani 2017, a u Boru, Majdanpeku i Kladovu izbori za odbornike gradske, odnosno skupštine opštine 2018.



Foto I. Mitić



Prema podacima Radnog tela Republičke izborne komisije u Boru je izlaznost na dva posmatrana biračka mesta koja služe kao reprezentativni uzorak iznosila 46,65 odsto, a u opštini Majdanpek čak 48,25 odsto.U opštini Kladovo do 18 sati odziv birača iznosio je 42 odsto, dok je u Negotinu do 18 sati glasalo 41,46 odsto birača. Podatak se odnosi na tri posmatrana biračka mesta koji služe kao reprezentativni uzorak.U Zaječaru je na sedam reprezentativnih biračkih mesta do 18 časova izlaznost bila 31,03 odsto.U ovim gradovima i opštinama održavaju se samo parlamentarni izbori, budući da su u Zaječaru i Negotinu lokalni izbori održani 2017, a u Boru, Majdanpeku i Kladovu izbori za odbornike gradske, odnosno skupštine opštine 2018.

19:12 - CIP DO 18 ČASOVA 42,6 ODSTO







Na osnovu podataka Centra za praćenje izbora izlaznost do 18 časova iznosi 42,6%







19:11 - PODACI AGENCIJE IPSOS: Do 19 časova izašlo 45,2%







Do 19 časova, prema podacima IPSOS Srbija, na parlamentarne izbore izašlo je 45,2 odsto upisanih birača





19:10 - RIK ZVANIČNO: Do 18 časova glasalo 40,82%



Na petoj konferenciji za novinare iz RIK je saopšteno da je izlaznost na parlamentarnim izborima do 18 časova 40,82%.







18:58 - Predsednik Vučić stigao u izborni štab. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!







18:51 - SVILAJNČANI NAJBROJNIJI NA BIRALIŠTIMA







Najveći procenat, 52,89 odsto, od 24.373 birača, do 18 sati, glasalo je na 30 glasačkih mesta u svilajnačkoj opštini. Sledi despotovačka opština, u kojoj pravo glasa ima 22.666 birača, i u kojoj je, po poslednjem preseku u 17 sati, glasalo 46,92 odsto. Na trećem mestu je Jagodina u kojoj je od 64.843 upisanih u birački spisak, svoje pravo iskoristilo 43,99 odsto glasača. U Ćupriji je od 29.222 glasača, na birališta izašlo 43,2 odsto građana, a u rekovačkoj opštini od 8.790 punoletnih građana svoje pravo iskoristilo je 42 odsto.







Osim u Svilajncu, ni u jednoj drugoj opštini nije zabeležen nijedan incident, niti je prijavljena neka nepravilnost. „Novosti“ nisu uspele da saznaju uporedne podatke s procentima izlaznosti na prethodnim parlkamentarnim i lokalnim izborima, ali su nam u svim izbornim komisijama rekli da je izlasnost slična.



Foto G. Šljivić



18:42 - PARLAMENTARNI I LOKALNI IZBORI U KRALjEVU - DO 18 SATI GLASALO 40,35 ODSTO



KRALjEVO - Prema podacima Gradske izborne komisije, na parlamentarnim i lokalnim izborima na teritoriji grada Kraljeva do 18 sati glasalo je 40,35 odsto građana od ukupno 100.487 upisanih u birački spisak. To je za gotovo četiri odsto manja izlaznost nego na predesednički izborima 2017. godine.

Na ukupno 130 biračkih mesta raspoređenih na veoma razuđenoj teritoriji, većih nepravilnosti u izbornom postupku ili ozbiljnijih narušavanja toka glasanja, kako saznajemo, nije bilo.







18:41 - DO 18 ČASOVA GLASALO 47 ODSTO





OD ukupno upisana 35.973 birača u Rudničko-takovskom kraju, do 18 časova na izbore ih je izašlo 47,4 odsto, na 66 biračkih mesta, na kojima se među četiri lokalne kandidacione liste bira i 49 odbornika za sledeći saziv Skupštine opštine Gornji Milanovac. OIK je precizirala podatke o glasanju i u ranijim današnjim vremenskim intervalima: do deset sati glasalo je devet odsto birača, do podne 25 %, do 14 sati 33 %, do 16 sati 39%. Prvi podaci sa mnogih biračkih mesta očekuju se oko 21 sat.





Prema izveštaju Dragana Vučićevića, predsednika OIK, glasanje protiče bez uočenih nepravilnosti i incidenata.





Foto D.Zečević







18:36 - DO 18 ČASOVA U UŽICU GLASALO 41,64







Do 18.00 casova u Užicu je za narodne poslanike glasalo 41,64 birača, dok je za odbornike Skupštine grada Užica glasalo 41,25 odsto Užičana sa pravom glasa, saopštila je Gradska izborna komisija.



Sva biračka mesta otvorena su na vreme i do sada nije bilo nepravilnosti.



Do 20.00 časova svoje biračko pravo na 91 biračkom mestu, može da ostvari 65.671 građanin sa pravom glasa.







18:40 - U KIKINDI DO 18 SATI ILAZNOST NA IZBORE 49 ODSTO - Veliki broj građana na birališta uzašao tokom popodneva



U Kikindi se i na ovim izborima beleži visoka izlaznost građana, jer je do 18 sati glasalo 49 odsto građana upisanih u birački spisak. Kako potvđuju u Gradskoj izbornoj komisiji, veliki broj građana na birališta je došao tokom popodnevnih sati, mada je i pre podne bio dobar odziv.





Kikinda ,foto R.Šegrt





Inače, u Kikindi je i na prošlim izborima, 2016. godine bila visoka izlaznost kada je glasalo čak 60,5 odsto birača. Izjašnjavanje na 60 biračkih mesta, 35 u gradu i 25 u selima, protiče u korektnoj atmosferi, bez kršenja izborne procedure, pa Gradskoj iznornoj komisiji nisu stizali prugovori tokom dana.





U birački spisak upisano je ukupno 48.911 građana, a Kikinđani se za kandidate za loklane izbore prvi put izjašnjavaju na posebno obojenim listićima. Naime, samo u uvom gradu listići za gradske odbornike su narandžaste boje koja je karakteristična Kikindu zbog ludaja, odnosno bundeva. Na izborima za Gradsku skupštinu Kikinde učestvuje osam lista, tri manje nego na prošlim izborima.







kikinda ,foto R.Šegrt



18:39 - GLASANjE U JABLANIČKOM OKRUGU - Tokom celog dana najmanja izlaznost u Leskovcu, a najveća u Bojniku i Crnoj Travi



Dva sata pre zatvaranja birališta u 20 časova najmanja izlaznost na parlamentarne i lokalne izbore u Jablaničkom okrugu beleži se u Leskovcu i to 41,7 odsto, a najveća u Bojniku i Crnoj Travi gde je glasalo 66,5 odnosno 62,6 odsto građana sa pravom glasa. U Vlasotincu je do 18 časova glasalo 60 odsto od ukupnog broja birača, u Lebanu 57 odsto, a u Medveđi oko 44 procenta. Prema rečima nadležnih izbori se odvijaju bez većih problema koji bi mogli da utiču na njihovu regularnost, dok su sva biračka mesta otvorena na vreme.



Na području Jablaničkog okruga pravo glasa ima ukupno 175.105 građana i oni se izjašnjavaju na 365 biračkih mesta od čega je 195 u Leskovcu. Birači u ovom gradu, na izborima za lokalni parlament, biraju između 11 listi kandidata koalicija, političkih stranaka i grupa građana. Za 75 odborničkih mesta nadmeće se ukupno 507 odborničkih kandidata.



U Vlasotincu se izbori održavaju na 58 biračkih mesta gde se građani izjašnjavaju o kandidatima na šest izbornih listi koliko ih je kandidovano i u Lebanu. U ovoj opštini pravo glasa ima 17.535, a u Vlasotincu 23.623 građana. U Bojniku se za glasove 8.472 birača nadmeće pet, a u Crnoj Travi, za 1.222 potencijalna glasa, dve izborne liste. U Medveći se građani izjašnjavaju samo na parlamentarnim izborima, a 6.593 birača može da glasa na 28 izbornih mesta. Svoj lokalni parlament stanovnici Medveđe birali su na izborima koji su održani septembra prošle godine.







18:37 - DO 18 ČASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA U ŠAPCU GLASALO 52,4



Prema podacima Gradske izborne komisije do 18 časova na lokalnim izborima u Šapcu glasalo je 52,4 odsto, a na republičkim 50,1 odsto. Kako se izborni dan bliži kraju sve su veće gužve pa nadležni poručuju građanima da će moći da glasaju svi koji se u 20 časova zateknu na biralištima.





Šabac, foto A.Delić







Osim što se na nekoliko, od ukupno 100 biračkih mesta, kasnilo sa otvaranjem, nepravilnosti u Šapcu nije bilo. Glasanje je mirno i bez incidenata, a građani stpljivo stoje u redovima i po pola sata.







18:31 - CPI izlaznost u 18:00 časova iznosi 42.6 odsto



Prema podacima posmatrača Centra za praćenje izbora i izbornih procedura sa reprezentativnog uzorka 300 biračkih mesta izlaznost u 18:00 časova iznosi 42.6 odsto.







18:21 - IPSOS DO 18 ČASOVA IZAŠLO 41,1 ODSTO BIRAČA











Foto Igor Marinković



Do 18 časova, prema podacima IPSOS-a, na parlamentarne izbore izašlo je 41,1 odsto birača.Foto Igor Marinković





18:19 - CeSID: Do 17.00 izlaznost 37,2 odsto



Prema podacima Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a na osnovu do sada pristiglih podataka, izlaznost na izborima do 17.00 časova, iznosi 37,2 odsto.



U poređenju sa 2017. godinom, kada je prema CeSID-ovim podacima, na predsedničkim izborima u 17.00 časova zabeležena izlasnost od 40,9 odsto, danas je izlasnost manja za oko 3,5 odsto.









18:18 - DO 18 ČASOVA U NOVOJ VAROŠI GLASALO 62%, PRIJEPOLJU 48,8% I U PRIBOJU 43,1%





Prema podacima Opštinske izborne komisije u Novoj Varoši do 17 časova, od 13180 upisanih glasača, svoje biračko pravo iskoristilo je 8135, ili 61,72%. U ovoj opštini biraju se odbornici sa osam izbornih lista. Za 27 odborničkih mesta u klupama Skupštine opštine nadmetaće se 188 kandidata, među kojima je 77 žena.





Glasanje u gradu podno Zlatara obavlja se na 41 biračkom mestu.

U susednom Priboju na 48 biračkih mesta glasa 27537 birača. U ovoj opštini do 18 časova građansku dužnost obavilo je njih 11843 ili 43,1 %.





U Prijepolju glasa se na 66 biračkih mesta, a pravo glasa ima 33137 građana. Do 18 časova na biralište je izašlo 16.170 građana ili 48,8%. Na prošlim izborima, 2016 godine u gradu na Limu, ukupna izlaznost bila je 58%.





Pirot/V. Ćirić



18:16 - Izbori u Pirotskom okrugu - GLASALO 40 ODSTO BIRAČA





DO 16 časova na području grada Pirota, glasalo je 40 odsto birača. Jovan Milenković, predsednik GIK rekao je medijima da se izbori odvijaju bez problema.







U okolnim gradovima situacija je identična. U Babušnici izlaznost do 12 časova bila je 40 odsto, u Beloj Palanci 38 odsto, u Dimitrovgradu oko 43 odsto.







18:11 - DO 17 ČASOVA U ŽAGUBICI GLASALO 48 ODSTO BIRAČA. SMEDEREVO ZAOSTAJE- 34 %



Prema preseku u 17,00 časova u Smederevu je glasalo 34,56 odsto građana.

Na području Braničeva, najveća izlaznost do 17 časova bila je u opštini Žagubica - 48,56.





Sledeća opština po izlaznosti birača je Golubac, sa 40 odsto, a zatim sledi Petrovac na Mlavi gde je svoje biračko pravo iskoristilo 38 odsto birača.





18:01 - IZLAZNOST VEĆA NEGO NA PROŠLIM IZBORIMA U VALjEVU



U Valjevu je u nedelju do 16 časova na glasanje izašlo 36,35 odsto građana upisanih u birački spisak. To su podaci sa pet biračkih mesta, koje je odredila Republička izborna komisija, kao reprezentativan uzorak za Valjevo.





Građani u Valjevu na lokalnim izborima glasaju za 51 odbornika sa devet lista, od kojih su dve kompletne. U birački spisak upisano je 77.176 punoletnih građana, što je 2.349 manje u odnosu na parlamentarne izbore 2016. godine.

Do 14 časova, u Valjevu je glasalo 28 odsto građana upisanih u birački spisak. To je više u odnosu na parlamentarne i lokalne izbore 2016. godine, kada je izlaznost u 14 časova iznosila 25,33 odsto upisanih birača.







Svih 118 biračkih mesta na području grada Valjeva otvoreno je na vreme, u sedam časova. U nedelju do 16 časova nisu prijavljene veće nepravilnosti na biračkim mestima.







17:58 - U PARAĆINU DO 16 ČASOVA GLASALO 41,12 ODSTO





Od 47.961 upisanog birača za lokalne izbore u Paraćinu, u samom gradu do 16 sati glasalo je 40 odsto, a na biračkim mestima u selima odziv je bio neverovatnih 67 odsto. Na lokalnim izborima Paraćinci biraju izme|u devet lista sa 345 kanidata za odbornike novog saziva lokalne Skupštine.



Leskovac Foto I. Mitić

Od 47.961 upisanog birača za lokalne izbore u Paraćinu, u samom gradu do 16 sati glasalo je 40 odsto, a na biračkim mestima u selima odziv je bio neverovatnih 67 odsto. Na lokalnim izborima Paraćinci biraju izme|u devet lista sa 345 kanidata za odbornike novog saziva lokalne Skupštine.Leskovac Foto I. Mitić





17:56 - U LESKOVCU DO 16 ČASOVA GLASALO 35,33 ODSTO BIRAČA



Od ukupnog broja birača sa biračkog spiska u Leskovcu do 16 časova je glasalo 35,33 odsto građana. Prema podacima Gradske izborne komisije veća izlaznost je u seoskim sredinama i ona iznosi 39,21 odsto, dok je izlaznost na biračkim mestima u gradu 33,45 odsto. U Vlasotincu je do 16 časova 51,4 procenta građana sa pravom glasa iskoristilo svoje biračko pravo, a u Medveđi 34,92 odsto.







Najveća izlaznost tokom celog dana je u opštini Bojnik gde je do 16 sati glasalo 54,42 odsto od 8.472 građana upisanih u birački spisak. Građani Jablaničkog okruga glasaju na ukupno 365 biračkih mesta od čega 195 u Leskovcu. U ovom gradu može da glasa 117.661 birač. U Vlasotincu biračko pravo ima 23.623, a u Medveđi 6.593 građana. U ovoj opštini birači glasaju samo na parlamentarinim izborima jer su odbornike svog lokalnog parlamenta birali na izborima održanim septembra prošle godine.







17:54 - IPSOS DO 17 ČASOVA GLASALO 38,6 ODSTO







Do 17 časova, prema podacima IPSOS-a, na parlamentarne izbore izašlo je 38,6 odsto birača. Ukupno je glasalo 2.540.000 birača.



17:54 - GLASALO 35,34 ODSTO VRNjČANA



Na parlamentarnim i lokalnim izborima u Vrnjačkoj Banji, do 14 sati na ukupno 38 biračkih mesta glasalo je 35,34 odsto građana upisanih u birački spisak, što je gotovo identično izlaznosti na prethodnim, predsedničkim izborima.





Kako saznajemo u Opštinskoj izbornoj komisiji, nepravilnosti na biračkim mestima nije bilo, a Vrnjčani 25 odbornika opštinskog parlamenta biraju među kandidatima dve izborne liste - „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ i liste „Ivica Dačić – SPS-Jedinstvena Srbija – Dragsan Marković Palma“.



Kosovska Mitrovica Foto D. Zečević



Posmatrano po gradovima, do 16.00 sati u Novom Sadu glasalo je 30,16 odsto građana u Kragujevcu 31,86 odsto i Nišu 29,99 odsto.







KAKO JE TEKAO IZBORNI DAN DO 17 ČASOVA ČITAJTE KLIKOM OVDE!













Na parlamentarnim izborima u Srbiji na teritoriji bez Kosova i Metohiji do 16.00 sati glasalo je 33,42 odsto upisanih birača, saopštila je Republička izborna komisija na današnjoj četvrtoj redovnoj konferenciji za novinare.Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević dodao je da, prema procenama, kada se uključe i biračka mesta na KIM na glasanje je izašlo ukupno oko 35 odsto.Kako je rečeno, u beogradskom regionu do 16.00 sati glasalo je 27,74 odsto, u Vojvodini 35,59 odsto, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 35,96 odsto, a u južnoj i istočnoj Srbiji 32,57 odsto.