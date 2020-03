Novosti Online | 06. mart 2020. 19:59 | Komentara: 0

Šandor Takač je, kako se sumnja, obljubu nad devojčicom činio u svojoj vikendici na Rubarskom ostrvu.







U Novom Sadu je, zbog sumnje da je obljubio 12-godišnju devojčicu, uhapšen poznati specijalista sudske medicine Šandor Takač (66). On je uhapšen u naselju Lipov gaj, gde živi.Prve dokaze da je 12-godišnju devojčicu primoravao na seksualne odnose i za to joj davao novac, policiji je dostavio Igor Jurić, osnivač fondacije "Tijana Jurić".Prema nezvaničnim informcijama do kojih je došao Pink.rs, Takač devojčicu poznaje od 2018, kada je imala samo 10 godina.U pretresu mesta koje je osumnjičeni doktor koristio za obljubu devojčice, oduzeti su mu telefon, tablet i računar, kako bi policija proverila ima li u njima dokaza krivičnog dela.Takač je, kako je Pink.rs prvi pisao, 2009. godine već bio osuđen na godinu dana sa uslovom od pet godina zbog nedozvoljenih polnih radnji.Specijalistu sudske medicine, Šandora Takača je Opštinski sud u Novom Sadu osudio na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina i izrekao mu i meru bezbednosti - petogodišnju zabranu vršenja lekarskog poziva zbog krivičnog dela nedozovoljenih polnih radnji.Ipak, ovih informacija nema na internetu, a kriminolozi za Pink kažu da je reč o moćnom čoveku koji je uspeo da svoju biografiju "opere", pa se podaci o počinjenom krivičnom delu ne mogu pronaći.