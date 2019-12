S. J. M. | 25. decembar 2019. 22:46 | Komentara: 0







OTAC je držao Adija Iseinovića, jer je bio najagresivniji. Obuhvatio ga je sa obe ruke, kad mu je sa leđa prišao Aleksandar Savković i pesnicom ga dva puta udario po leđima, a onda jednom u vrat. Kad je pustio Adija dobio je još jedan udarac u vilicu.

Ovo je u sredu u Višem sudu u Beogradu svedočeći na suđenju Nedeljku Grboviću optuženom za ubistvo Savkovića i ranjavanje Iseinovića ispred beogradskog kluba "Nana" pre dve godine, ispričao je njegov sin Luka Grbović, koji je te noći radio kao konobar. On je naveo i da je Savković posle pucnja počeo da trči prema njegovom ocu psujući i vičući: "Ubiću i tebe i sina!".

- Savković se levom rukom uhvatio za pojas - ispričao je Luka Grbović. - Uplašio sam se i sa trojicom konobara utrčao u klub i zaključao se u toalet. Tada sam čuo pucanj, a kad sam posle izašao, već je na vratima bila policija.

I DALjE U PRITVORU GRBOVIĆEV branilac zatražio je da se njegovom klijentu ukine pritvor u kojem je već dve godine ili da se zameni za kućni. Međutim, sudija je, odbila zahtev, obrazlažući da se nije promenio nijedan od razloga zbog kojeg je pritvor i određen.

Grbović je ispričao da je sukob počeo, jer su se Savković i Iseinović, kao navijači Rada, zakačili sa navijačima Crvene zvezde, koji su sedeli u separeu pored. Kako je rekao, njegov otac i još trojica iz obezbeđenja su bezuspešno pokušavali da ih smire, pa su ih na kraju izveli napolje.

Na pitanje sudije zašto d o sada nije ispričao da je Savković četiri puta udario njegovog oca, Luka je rekao da se tad nije setio svega. Predsednik veća je konstatovala da je dok je svedočio, mlađi Grbović govorio otežano, sa pauzama, pokušavajući da se seti šta da kaže, kao i da je to delovalo kao da je napamet naučio pripremljen iskaz i da ne može da se seti svega. On je na to objasnio da mu je teško i da ima tremu.