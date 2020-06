Novosti online | 16. jun 2020. 11:22 > 13:35 |

ČAČAK- Ulaganja u Čačak su u proteklim godinama bila najveća u istoriji i to će ostati zapamćeno, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je danas u tom gradu video novu energiju ljudi i po prvi put čuo da se ljudi vraćaju i u Čačak.





Predsednik je to rekao na otvaranju novog Naučno-tehnološkog parka u Čačku, a nakon što je prisustvovao početku proizvodnje u fabrici nemačkog Forverka.





Vučić se prisetio da su 25 godina, kada je obilazio dragačevska sela, žitelji tog dela zemlje bili nepoverljivi po pitanju autoputa, govoreći da to slušaju od Drugog svetskog rata.





"I na kraju, evo ga autoput, a pravićemo i brzu saobraćajnicu do Kragujevca", dodao je Vučić.





U tom kontekstu, istakao je da se sve promenilo, a pre svega - mi sami.





Ispričao je da je u NTP-u upoznao Pavla, koji je osnovao svoju firmu, u kojoj od ostataka stakla pravi fantastično dizajnirane stvari - tanjire, pepljare, razne površine...





"Rekao mi je da to radi sa supurgom, koja se vratila iz Amerike. Gde god sam ovih dana otišao, čuo sam da se ljudi vraćaju. U Nišu, Beogradu, Novom Sadu, a danas po prvi put u Čačku", rekao je Vučić.





Ponovio je da se paradigma neupseha, propadanja i žalopojki pretvorila u paradignmu uspeha i nade da možemo stvari da pravimo boljim. da budemo snažniji i da možemo da pobeđujemo u ekonomiji.





Vučić je rekao da dok je obilazio NTP u Čačku da mnoge stvari u oblasti novih tehnologija nije ni razumeo, kada su mu mladi Čačani objašnjavali na kojim sve projektima rade.





"Ništa ja to ne razumem oko digitalizaije, ali razumem da bez toga nema budućnosti Srbije. Zato sam tražio da se tu stvari ubrzaju i radi više nego ikad", naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije na kod mladih i njihovih nastavnika vidi toliko samopouzdanja i uverenosti kako će da prodaju svoje ideje i kako se bore za njih.





U Čačku sam video tu novu energiju, mislite da je bilo lako da dođe Forverk u Čačak, napomenuo je Vučić i dodao da je jedan od uslova bio da bude izgrađen autoputa i da su došli u Čačak tek kada su dobili tvrdo obećanje.





Kaže da su bili iznenađeni kada su videli koliko je brzo napravljen autoput do Čačka.









Predsednik podseća da se ka Požegi gradi i najduži tunel u Srbji - Laz, kojim će se značajno skratiti putovanje preko planine Jelice, kroz koju će se prolaziti za veoma kratko vreme.





"Zajedno smo kada je bilo teško i razumeli da moramo da presečemo stvari i da moramo da verujemo samo u težak i naporan rad i teške reforme. Ali, uvek će neko da bude protiv a da ne nudi nikakvo rešenje. Video sam danas neverovatnu energiju, entuzijazam i želju za napredak i veru u uspeh"l, kaže Vučić.





Dodaje da bi neko pomisio da to može samo da se vidi u Njujorku ili San Francisku i takvim gradovima, ali da on to vidi i u Čačku i Nišu, neverovatnu energiju.





Vučić dodaje da ga raduje što je danas čuo da prvi put posle mnogo godina mašinsko odeljenje u Čačku ima više od 30 dcece, a da Tehnički fakultet u Čačku je više od 90 odsto popunjen.





Kaže da je srećan što su ljudi u Srbiji razumeli da jedino radom Srbija može da bude još razvijenija i jača.





"Čačak će za godinu i po dana imati u svakom smeru autoput, gde god da krenete", dodao je on.









Takođe, ističe da su ljudi razumeli da snažna Srbija mora da radi sa svetom tako da ne bude izolovana, ali da zna da štiti svoje interese.





Ističe da će država nastaviti da ulaže u naučno tehnološke parkove i obrazovanje i zahvalio Švajcarskoj što je sa 400.000 franaka pomogla NTP u Čačku.





Predsednik je rekao da ga je iznenadio jedan Čačanin koji ima svega 32 godine i razvija inovativne projekte, a ima, kako je rekao, "za sad četvoro dece".





Učite i radite, jer bez toga nema rezultata, poručio je Vučić.





Dodao je da će država nastaviti da ulaže u zapadnu Srbiju, posebno Užice, Bajinu Baštu, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i druga mesta.









"Lepo je što imamo sve više ovakvih mesta u Srbiji. Srećan sam zbog ove dece i njihovih profesora koji se bave naukom, jer ovde mogu da napreduju", rekao je Vučić tokom obilaska.













Otvaranju NTP u Čačku prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, kao i ministri Mladen Šarčević i Nenad Popović.





Vučić je prethodno obišao i novu fabriku "Vorwerk&Sohn" grupe u Čačku, gde je prisustvovao obeležavanju početka proizvodnje auto delova ove poznate svetske kompanije.











BRNABIĆ: NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARKOVI STUB RAZVOJA NOVE SRBIJE





Naučno- tehnološki parkovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu su stub razvoja nove Srbije, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić na otvaranju novog prostora za Naučno-tehnološki park u Čačku.





“ Sledeće što moramo da uradimo jeste naučno-tehnološki park u Kragujevcu. To nije samo mreža naučno-tehnoloških parkova već kičmeni stub razvoja nove Srbije, još jače Srbije u kojoj će mladi ostajati i u koju će se mladi vraćati i dolaziti da rade”, rekla je Brnabić.





Ona je zahvalila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je verovao u razvoj i potencijal digitalizacije u Srbiji dok su se svi smejali i čak govorio da sve to treba breže da se uradi.





“ Ovo što smo uradili u prethodne četiri godine u smislu digitalizacije, ne samo da nije urađeno u Srbiji, već u Evropi. Guraćemo i dalje i širićemo naučno-tehnološke parkove”, istakla je premijerka.

















Brnabić je navela da je ideja bila da se otvore naučno-tehnološki parkovi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ali ne i u Čačku, međutim, kaže, svi su toliko govorili o tom gradu i Fakultetu tehničkih nauka da je inicijalna ideja promenjena.





Navela je da je Naučno-tehnološki park u Čačku drugačiji, pre svega, jer je nastao na mestu gde je nekada bila fabrika “Cer” koja je uništena u NATO bombradovanju 1999.godine, ali i zato što je zasnovan na ''hardveru'', odnosno prozivodnji što, kako kaže, daje dodatnu vrednost Srbiji.





“ Hteli smo i da pokažemo kako se fabrike dižu iz pepela i posle bombradovanja i posle uništavanja ekonomije. Mi ćemo naše gigante da dignemo. Zato je ovaj park tako važan”, rekla je premijerka.













Brnabić ističe da je Vlada Srbije rezervisala još jedno halu kako bi se taj Naučno-tehnološki park proširio. “Nismo hteli da kupimo, odgovorni smo prema budžetu i javnim finansijama, ali smo je rezervisali da možemo da se proširimo kako se budu javljale nove kompanije”, rekla je premijerka.

















Brnabić je kazala da je ostalo da se podigne još jedna zgrada Fakulteta tehničkih nauka, navodeći da je to važno i za Čačak i za Srbiju.





POKLON ZA PREDSEDNIKA









Vlada Srbije odobrila je prošle godine 330 miliona dinara za kupovinu nekadašnjeg pogona i zemljišta, ali i za opremanje četvrtog naučno-tehnološkog parka u zemlji. V.d. direktora Naučno-tehnološkog parka Čačak, Mirko Pešić kaže da su prve firme već počele sa useljavanjem u halu i da očekuje da na tom prostoru bude oko 200 zaposlenih, inženjera i radnika različitih profila. “Naš cilj je da povežemo proizvodne delatnosti i savremene informacione tehnologije, marketing, i sve što prati savremeno tržište i biznis. Svaka mlada firma imaće svoj zaseban prostor, a očekivanja su da će ih biti između 15 i 20 u proizvodnom delu i oko 200 zaposlenih", kaže Pešić. Trenutno se u NTP Čačak useljava sedam kompanija koje su zadovoljile uslove iz javnog poziva. Na površini od 17,5 hektara u Čačku radili su nekada pogoni akcionarskog društva "Cer", ali su gotovo sve hale do temelja srušene 1999. godine. Danas na toj lokaciji posluje nekoliko kompanija, a svoje mesto za rad u obnovljenoj hali od 4.500 kvadrata mesta su rezervisana za inovativna naučno-tehnološka preduzeća.