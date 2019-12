Tanjug | 17. decembar 2019. 17:01 | Komentara: 0

Prva deonica autoputa "Miloš Veliki" u punom profilu, Surčin - Obrenovac od 17,6 kilometara, potpuno je spremna za sutrašnje otvaranje, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović koja je obavila poslednju kontrolu i najavila da se na toj deonici neće naplaćivati putarina.





Rekla je da će od sutra popodne građani moći da koriste tu deonicu i da će tako imati od Beograda do Čačak povezan autoput u dužini od 120 kilometara.

Mihajlović je naglasila i da od srede više neće biti gužvi na obrenovačkom putu, pošto će biti otvorene za saobraćaj surčinska i obrenovačka petlja na novom autoputu.

PROČITAJTE JOŠ - Vučić nenajavljeno obišao radove na autoputu Surčin-Obrenovac: Po ovako hladnom vremenu, čestitam radnicima (FOTO)

"Putarina počinje da se naplaćuje tek na rampi kod Obrenovca ka Čačku. Ova deonica pripada Beogradu i zato na njoj neće biti putarine", rekla je Mihajlović novinarima tokom obilaska trase.

Istakla je da je taj autoputa specifičan po tome što na njemu nije bio nijedan dodatni trošak i pohvalila kinesku kompaniju CRBC koja je zajedno radila sa domaćim izvođačima.

"Nije bilo dodatnih troškova, to je prvi takav projekat na našem prostoru, uvek je bilo dodatnih radova zbog raznih problema sa projektima, dok ovde toga nije bilo", navela je Mihajlović.

Takođe, ministarka kaže da je autoput urađen pre roka i da su sve pripreme završene za otvaranje u sredu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na pitanje novinara da je bila skupa izgradnja tog autoputa, Mihajlović kaže nije i da sve zavisi od konfiguracije terena i mnogih drugih faktora koji utiču na cenu.

Na pitanje da li će cena Moravskog koridora od Pojata do Preljine biti konačna, ministarka kaže da je sve uređeno ugovorom i da će se to i poštovati.

"Za dve godine Kruševac mora biti spojen sa Koridorom 10 i ukoliko se to ne desi onda će američko-turska kompanija nama plaćati odštetu. Sa svih strana smo se zaštitili", navela je Mihajlović.

Govoreći o izložbi o aktuelnim infastrukturnim projektima koja je juče otvorena u Palati Srbija u prisustvu predsednika Vučić, Mihajlović je rekla da dolaze građani da vide tu multimedijalnu izložbu.

Navela je da je izložba otvorena za posetioce radnim danima od 10 do 17 časova, kao i da će biti otvorena tokom vikenda, do nedelje uveče.

"Drago mi je što ljudi žele da dođu da vide to, ovo je prvi put da smo na ovakav način predstavili pet godina rada".

Mihajlović je naglasila počinju da se rade novi autoputeve, da je ove godine započeta gradnja četiri autoputa, a sledeće da počinje gradnja Fruškogorskog koridora, kao i da će se raditi projektna dokumentacija za autoput "Vožd Karađorđe"...

Ona je rekla da će u trećem ili najkasnije u početkom četvrtom kvartalu naredne godine početi izgradnja gradskog autoputa od Novog Beograda do Surčina, koja će povezati grad sa autoputem "Miloš Velikim".

"Neće nam se više nikad, kao državi, desiti da gradimo puteve 20 godina, jer može sve da se uradi na vreme", poručila je Mihajlović.

Slavoljub Tubić iz Puteva Srbije kaže da je izgradnja tog autoputa vredna 207 miliona evra i da se od te cene nije odstupilo nijedan jedini dinar.

"To je posle dužeg vremena, veliki korak", istakao je on i dodao da će važno i iskustvo koje su naši građevinari mogli da usvoje.

Tubić je rekao da je će se naknadno napraviti novi isključenje sa autoputa u Jakovu, na osnovu zahteva lokalne samouprave.

To će biti i jedino isključenje na celoj trasi autoputa od Surčina do Obrenovca.

Na pitanje novinara kako će se rasteretiti dodatno oberenovački drum pošto će i dalje veliki broj vozila ići preko Mislođina na autoput ka Čačku, Tubić je rekao da postoji jedno rešenje da se "preko brda napravi još jedna traka" ili da se sanira klizište, kao i da su Kinezi već predložili da se tu produži put sa četiri trake.

Tubić je dodao da su naši podizvođači učestvovali u izgradnji autoputa Surčin - Obrenovac 49 odsto.

Završetkom i tog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.

Najveći most kod Obrenovca dužine 1. 581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88. 000 kubika betona i više od 11. 500 tona aramature.

Takođe, u trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta.

Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom "krletke", što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.

Raspon između stubova na mostu je 275 metara.

Taj most je u junu ove godine spojio surčinsku i obrenovačku stranu, to jest obale Boljevaca i Bariča.

Inače, na tom mestu se nalazi i najveći plovni put Save u širini od 150 metara.

Veliki most kod Obrenovca se sastoji od šest mostovskih konstrukcija, po tri konstrukcije u svakom smeru vožnje od kojih su četiri pristupne, a dve glavni rasponi nad rečnim koritom.

Most je oslonjen na 54 stuba, u svakom smeru po 27, dok je rastojanje između stubova oko 55 metara na pristupnim mostovima.

Glavni raspon nad rekom sastoji se od tri raspona, dva krajnja po 96 metara i središnji raspon na mostu dužine 178 metara koji se nalazi na međunarodnim plovnom putu. Visina glavnog raspona mosta je oko 20 metara nad vodom pri srednjem vodostaju.

Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput "Miloš Veliki" će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.

Deonica je podeljena na pet sektora: pored izgradnje mosta, podrazumeva nadzvožnjak preko pruge Ostružnica - Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.

Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom oko Beograda odnosno budućim putem od Novog Beograda do Surčina, to jest od Vojvođanske ulice i Bulevara Jurija Gagarina.

Surčinska petlja spaja autoputput E-75 sa autoputem E-763 (Miloš Veliki) odnosno putne koridore 10 i 11.

Ta petlja nalazi se otprilike između petlje Dobanovci i ostružničkog mosta, tako da će vozači moći do petlje Surčin da dođu sa južne strane preko Ostružnice, a sa severne od Dobanovaca.

Obrenovačka petlja je nešto manja od surčinske, a sastoji se od dve mostovske konstrukcije odnosno dva nadvožnjaka i predstavlja vezu Koridora 11 sa Obrenovcem i okolnim mestima.

Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin - Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.

Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Eksim banke Kine.

Projekat izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.

Glavni izvođač je kineska kompanija C hina Communications Construction, čija je ćerka firma C hina Road and Bridge Corporation (CRBC) gradila i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.

Zajedno sa već otvorenim deonicama: Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig, Ub-Lajkovac i Ljig-Preljina činiće autoput od Beograda do Preljine kod Čačka u dužini oko 120 kilometara.

Očekuje se da u martu 2020. počnu i radovi na spajanju Novog Beograda sa Surčinom odnosno pravljenju gradskog autoputa u dužini od 7,9 kilometara.

Pored toga, na trasi Koridora 11 prema Crnoj Gori, do kraja 2021. trebalo bi da bude završena i deonica od Čačka do Požege.