Novosti online | 11. jun 2020. 19:30 | Komentara: 0

Obolele su i četiri spremačice vrtića "Zvončica" na Zvezdari u Beogradu, a na jedan dan bila su zatvorena i vrata Predškolske uprave "Prva radost" u Žitorađi gde je zaražena jedna vaspitačica koja je bila u grupi sa troje dece.





(Telegraf.rs)



Pojedine predškolske ustanove u Srbiji, od danas su pooštrile mere koje su tek malo olabavljene u vrtićima prethodnih dana kada se korona virus smirio. u pojedinim vrtićima, deca se od danas dovode samo do ulaza, gde ih preuzimaju vaspitači i vode od grupe. Takođe, zaposleni u vrtićima su vratili vizire, piše Telegraf.rs.Majka čije dete ide u jedan privatni beogradski vrtić u Zemunu kaže da su im nove mere saopštene juče kada su preuzimali dete.- Rečeno nam je da od danas predajemo dete vaspitačima na ulazu i oni će ga voditi u grupu, a sve sa ciljem da se ne bi velika količina ljudi šetala objektom, da ne bi ulazili potencijalni zaraženi i da se virus korona ne bi širio - kaže ona.Dodaje da su se u vrtiću sve do sada, sve vreme pridržavali mera, nosile su se maske, rukavice, merila temperatura, a da je ovo najnovije.Nije doneta preporuka na nivou cele Srbije, već su neke ustanove same pooštrile mere.Vrtići u Srbiji, zbog epidemije korona virusa nisu radili od 16. marta do 11. maja. Nakon dva meseca pauze zbog vanrednog stanja, počeli su sa radom, ali su prvo pošla deca čiji su roditelji morali fizički da se vrate na posao. Od 18. maja krenuli su i mališani čiji roditelji nisu morali da donose potvrde da moraju da idu u firmu.Sve vreme od početka rada u vrtićima su vaspitači i ostali zaposleni nosili maske, rukavice, vizire. Pravljene su male grupe dece, preporučeno je da i oni drže odstojanje, a igračke su im uklonjene.Iako je prošlo tačno mesec dana kako su vrtići počeli sa radom, i dan-danas roditelji prolaze posebnu proceduru kada dovode i odvode dete iz vrtića.Na samom ulazu u vrtić postavljene su dezobarijere. Kada dolaze, i roditeljima i deci se meri temperatura i dezinfikuju ruke. Roditeljima se to isto radi i kada dolaze po dete.I u jednom i u drugom slučaju, pravi se razdaljina između pristiglih roditelja na ulazu, odnosno izlazu, a ispred soba gde su grupe zadržavanje je maksimalno kratko, da se ne bi stvarale gužve.Uprkos svim merama, s početkom rada vrtića, korona je ipak uspela da prodre i u ove ustanove.Prve vesti da je korona ušla u njih, stigle su dva dana pošto su počeli sa radom iz Predškolske ustanove "Milka Dimanić" u Vlasotincu. U njoj je bila zaražena trijažna sestra koja je primala decu u vrtić. Ona je došla u ponedeljak, 11. maja na posao i radila, a rezultat da je pozitivna na koronu joj je saopšten tek nakon par sati provedenih na poslu, jer su u Domu zdravlja procenili da je kasno da je o tome obaveste u nedelju uveče.Nakon Vlasotinca, COVID 19 je ušao i u Predškolsku ustanovu "Neven" u Prokuplju, gde je pozitivna bila vaspitačica, koja je pre nego što je utvrđeno da je pozitivna radila sa dvoje mališana i još jednom koleginicom, i oni su iz predostrožnosti izolovani.Korona je uspela da zatvori i čuveni vrtić "Čika Jova Zmaj" u Pirotu jer se krajem maja zarazila servirka hrane, zatim vrtić "Lane" u Aleksincu gde je zaražena vaspitačica radila sa decom jedan dan.