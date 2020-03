J. Ž. SKENDERIJA | 31. mart 2020. 08:00 |

ZA rad u vanrednim okolnostima i danonoćnu borbu sa virusom korona, zdravstveni radnici u Nišu ne samo da neće biti nagrađeni, već će oni koji su u toj borbi "zaradili" virus i morali u samoizolaciju, biti kažnjeni - smanjenjem zarada.Prema najavama direktora niškog Kliničkog centra, njihove plate za mart biće umanjene za 35 odsto. Odredbom Zakona o zdravstvenom osiguranju, ista sudbina sačekaće, po svemu sudeći, i ostale medicinare u Srbiji.Zoran Savić, predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, naglašava da su još 13. marta otvorili ovo pitanje i zatražili da se nađe pravni osnov da se zaposlenima u zdravstvu koji su se na poslu zarazili omogući naknada od 100 odsto.- Ministar za rad tada je rekao da je to nemoguće, jer je to propis i da bi sada morali zbog toga da menjamo zakon. Smatram da bi bilo korektno rešenje da se kao i majkama koje sede kod kuće i čuvaju dete do 12 godina i imaju celu platu, isti princip primeni i na medicinare.Savić očekuje da će ministar zdravlja Zlatibor Lončar reagovati na njihov dopis koji su u ponedeljak ponovo uputili.- Obračun plata za mart još nije urađen i krajnje je vreme da se reaguje. Nažalost, zdravstveni radnici se tretiraju kao kliconoše, iako su na prvoj liniji odbrane - ističe naš sagovornik.On je skeptičan i kada je povećanje zarada za sve zaposlene u zdravstvu u pitanju:- Iako je povećanje od 10 odsto najavljeno još pre dve nedelje, zvanične odluke još nema - kaže on.I u Sindikatu lekara i farmaceuta Srbije znaju za ovaj problem. Prema informacijama iz obračunskih službi došli su do saznanja da će se različito postupati u slučajevima odsustvovanja sa rada zdravstvenih radnika, bilo zbog mera nadzora ili lečenja, bilo zbog organizacije rada.- U nekim ustanovama u slučaju samoizolacije najavljuju obračun plate po pravilima o privremenoj sprečenosti za rad u iznosu 65 odsto od plate, dok ih u drugim vode kao da su na prinudnom odmoru. To je nedopustivo - kaže Gorica Đokić, predsednica Glavnog odbora Sindikata.U istoj situaciji su i oni medicinski radnici koji su pozitivni na virus. Martovska zarada i njima će biti umanjena.- Nadležno ministarstvo mora da reaguje po hitnom postupku, bez odlaganja i reguliše sva otvorena pitanja - ističe Đokićeva.Sindikat lekara poziva nadležne da se slučajevi odsustva sa rada zdravstvenih radnika zbog poštovanja naložene mere izolacije u određenom broju dana podvedu pod plaćeno odsustvo, kao i da se slučajevi odsustva sa rada zaraženih podvedu pod privremenu sprečenost za rad za šta imaju pravo na naknadu plate u visini 100 odsto od prosečne plate.

RAD U SMENAMA VREDI PUN IZNOS

SINDIKATI traže i da se zdravstvenim radnicima bez obzira na broj efektivno odrađenih sati isplaćuje puna plata, bez izuzetaka. Svi oni su u pripravnosti i ne može im se uskratiti pravo na zaradu zbog sprovođenja osnovnih mera zaštite, kao što je uvođenje smena, jer time se ne štite samo oni, već i čitav zdravstveni sistem od kolapsa.