Novosti Online | 21. mart 2020. 15:45 |

Beogradski heroj Renato Grbić, koji je spasao destine života onih koji su pokušali da se ubiju skokom sa Pančevačkog mosta, zarobljen je na Kubi sa oko 40 zemljaka i moli Vladu Srbije za pomoć.Situacija je iz časa u čas sve teža, a problema će biti posebno uveče kada našim državljanima bude zatrebalo prenoćište, kaže Renato za “Novosti”.- Mi smo u Havani oko 40 i u kontaktu sa Ambasadom. Za sada je ok, ali već se zatvaraju hoteli i privatni smeštaji tako da će biti problem za prenoćište. Ovde je ionako siromašno, ljudi čekaju redove za namirnice oduvek, a ako i to bude ograničeno onda smo i sa te strane ugroženi – otkriva Grbić kakvo je stanje na Kubi.Iako imaju karte, Srbi ne mogu da se vrate jer ih ne puštaju da se ukrcaju bez zadnje destinacije.- Imamo uredne karte za Evropu ali naši ne lete tako da neće da nas prime ukoliko vide da zadnje destinacije tj. mesto boravka nemate. Nadamo se iole do Moskve pa do Srbije ukoliko postoji volja da nas vrate kući. Svi smo zdravi Bogu hvala. Za sada je sve pod kontrolom Bogu hvala – priča Renato.