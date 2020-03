Novosti online | 19. mart 2020. 18:30 | Komentara: 0

Borba sa virusom korona se vodi kako u svetu, tako i u Srbiji. Suočeni smo sa jednim od najtežih izazova, a u našoj zemlji je na snazi vanredno stanje kako bi se sprečilo širenje virusa.Uveden je i policijski čas od 20 časova do 5 časova kada je svim građanima zabranjen izlazak iz svojih domova, dok je starijim ljudima od 65 godina zabranjeno da izlaze u potpunosti.U ovim teškim okolnostima postavlja se pitanje, da li smemo šetati i trčati u prirodi.Fizička aktivnost na otvorenom je poželjna jer pomaže očuvanju mentalnog zdravlja koje je važno kao i fizičko, pogotovo u ovom vanrednom stanju.Šetnja ili trčanje u parku ili šumi pomaže nam da razbistrimo misli što je veoma važno u ovoj teškim okolnostima sa kojima smo suočeni. Ali, veoma je važno da se pridržavamo upustva i lekara i nadležnih organa, te da izbegavamo mesta na kojima ima više ljudi i da držimo rastojanje od dva metra."Dakle, bez obzira na pooštrene mere, sve dok održavate propisanu udaljenost na otvorenom prostoru kretanje je dozvoljeno. Ljudi koji žele da izađu iz kuće trebalo bi da se potrude da zadrže svoj lični prostor', kaže za New York Times Kerolin C. Kannuskio, socijalni epidemiolog Centra za inicijative u javnom zdravstvu Univerziteta u Pensilvaniji, te dodaje:"Moramo da pokušamo da izbegnemo kontakt licem u lice s drugim ljudima, tako da kod svih odluka koje donosimo moramo to imati u vidu. Predlažem šetnju ulicama koje su manje prometne, na mestima na kojima je manje ljudi i gde postoji mogućnost međusobnog udaljavanja".Takođe, kako kaže treba izbegavati zaustavljanje i razgovor sa svim komšijama.Ona savetuje i da pre svake šetnje oslušnete situaciju kroz prozor kako biste se uverili da na ulici nema puno ljudi."Ako je napolju puno ljudi, strpite se sa šetnjom i izađite kasnije. Ljudi koji moraju u apoteku ili po hranu i primete u tim radnjama gužvu, mogu da se okrenu i vrate kući, te nabavku obave kasnije', savetuje Kanuskio.Pokušaj čuvanja svog ličnog prostora mogao bi da izgleda smešno, pa uz školovanje i rad koji se sele u onlajn sferu, šetnja ulicama počinje da podseća na video igrice. Ali to su stvari na koje se jednostavno moramo da se naviknemo kako bismo pobedili korona virus.Na potrebu izlaska iz svoja četiri zida i bistrenje misli ukazuju i javnozdravstveni djelatnici kojima je uža specijalnost procjena rizika sagledana kroz sve aspekte."Ako se ne približavate nekome na manje od dva metra, gotovo uopšte ne rizikujete. Mislim da bi ljudi trebalo da izlaze na sunce. Izvođenje psa u šetnju ili odlazak do parka sigurni su i neophodni sve dok se držite na socijalnoj distanci', kaže Kristal Votson, naučnica Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins.Tportal.hr/Kurir